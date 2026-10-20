Borussia Dortmund bertandang ke Baku untuk menghadapi juara Azerbaijan, Sabah FC, pada laga ketiga Liga Champions UEFA. Setelah kalah 1-0 di kandang Bodo/Glimt dan bermain imbang tanpa gol melawan Union Berlin di Bundesliga, BVB memasuki laga ini dengan tekad membangkitkan kembali kiprah mereka di kompetisi Eropa.

Tim asuhan Niko Kovac saat ini menempati peringkat ke-18 klasemen fase liga dengan tiga poin dari dua pertandingan pertama mereka.

Meski harus menjalani jadwal perjalanan yang padat dengan tiga laga tandang dalam tujuh hari, Kovac menegaskan Dortmund tetap menjadi favorit untuk meraih kemenangan.