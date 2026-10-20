AFP
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“Jika ingin menang, kami harus mencetak gol!” Niko Kovac menuntut respons saat pelatih Sabah bersiap menghadapi gempuran Dortmund
Dortmund bertekad kembali ke jalur kemenangan di Baku
Borussia Dortmund bertandang ke Baku untuk menghadapi juara Azerbaijan, Sabah FC, pada laga ketiga Liga Champions UEFA. Setelah kalah 1-0 di kandang Bodo/Glimt dan bermain imbang tanpa gol melawan Union Berlin di Bundesliga, BVB memasuki laga ini dengan tekad membangkitkan kembali kiprah mereka di kompetisi Eropa.
Tim asuhan Niko Kovac saat ini menempati peringkat ke-18 klasemen fase liga dengan tiga poin dari dua pertandingan pertama mereka.
Meski harus menjalani jadwal perjalanan yang padat dengan tiga laga tandang dalam tujuh hari, Kovac menegaskan Dortmund tetap menjadi favorit untuk meraih kemenangan.
- AFP
Kovac minta eksekusi lebih cepat untuk mengakhiri paceklik gol
Menyoroti kesulitan Dortmund dalam menyerang belakangan ini, Kovac menuntut peningkatan segera dalam urusan mencetak gol saat konferensi persnya jelang pertandingan. "Kami punya pola permainan untuk menciptakan ancaman di sepertiga akhir lapangan. Kami belum berhasil menerapkannya dalam dua pertandingan terakhir, itulah sebabnya kami belum mencetak gol," aku Kovac.
"Jika ingin menang, kami harus mencetak gol. Kami harus menjalankan pola permainan itu."
"Kami harus bermain jauh lebih cepat, lebih akurat, dan lebih sering melakukan penyelesaian akhir," tambah pelatih BVB itu. "Kami menganggap serius para lawan kami... Kami harus tampil tajam."
Bek Svensson bersiap saat Kovac menilai kesegaran skuad
Bek Dortmund Daniel Svensson mengonfirmasi bahwa ia mempelajari para penyerang lawan secara saksama saat BVB harus menghadapi penerbangan selama lima jam dan absennya sejumlah pemain akibat cedera, termasuk Konstantinos Karetsas, Emre Can, dan Giannis Konstantelias. “Saya mempelajari seluruh tim dengan saksama, dan lebih mendalami para pemain yang kemungkinan akan saya hadapi,” kata Svensson.
“Saya akan mempersiapkan diri seperti untuk pertandingan-pertandingan lainnya dan siap menghadapi siapa pun yang bermain.”
Sementara itu, Kovac mengakui perlunya tenaga segar sembari mengingatkan agar timnya tidak lengah menghadapi Sabah, yang baru-baru ini mengalahkan Slavia Prague 2-0.
- AFP
Pelatih Sabah bersiap menghadapi tim-tim kuat Jerman yang penuh tekad
Pelatih kepala Sabah, Valdas Dambrauskas, memperkirakan akan menghadapi tantangan berat. Ia memperingatkan bahwa paceklik gol Dortmund belakangan ini justru akan membuat mereka lebih berbahaya di Baku. "Kami membutuhkan penampilan yang sangat bagus," kata Dambrauskas. "Dortmund tidak mencetak gol dalam dua pertandingan terakhir mereka, tetapi itu berarti mereka akan semakin bertekad."
"Dortmund adalah salah satu tim terbesar di Jerman, salah satu tim terbesar di dunia... Kami bersiap menghadapi pertandingan yang sulit."
"Setiap pertandingan di fase liga memberi kami pelajaran," tambah pelatih Sabah itu. "Ini tantangan baru karena mereka sangat cepat saat melakukan pressing."
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