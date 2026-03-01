Getty/GOAL
"Jika dia bersalah, karirnya bersama saya sudah berakhir" - Jose Mourinho memperingatkan winger Benfica Gianluca Prestianni terkait insiden rasisme Vinicius Jr
Asas praduga tak bersalah
Menanggapi media terkait penyelidikan terhadap winger Argentina berusia 20 tahunnya, Mourinho berusaha menjaga sikap yang seimbang. Ia menekankan bahwa publik dan badan pengatur harus menghormati proses hukum sebelum menarik kesimpulan, sambil mengungkapkan kekecewaannya terhadap kecepatan di mana putusan telah diambil.
"Saya bukan pengacara, tapi saya juga tidak bodoh. Apakah asas praduga tak bersalah merupakan hak asasi manusia atau tidak?" tanya Mourinho dalam konferensi pers pra-pertandingan menjelang laga melawan Gil Vicente pada Senin. Ia juga melontarkan kritik terhadap otoritas, mencatat bahwa UEFA tidak menyertakan kata "jika" dalam komunikasi awal mereka mengenai suspensi pemain tersebut, yang menurut manajer merupakan perbedaan yang penting.
Ultimatum untuk Prestianni
Namun, meskipun ia dengan penuh semangat membela proses hukum yang adil, Mourinho tidak ragu-ragu dalam menegaskan konsekuensi yang akan terjadi jika penyelidikan membenarkan tuduhan tersebut. "Jika terbukti bahwa pemain saya tidak menghormati prinsip-prinsip ini, yang merupakan prinsip saya dan Benfica, karirnya bersama saya berakhir," kata 'The Special One'. Dia menekankan poin tersebut lebih lanjut, menambahkan, "Jika dia terbukti bersalah, saya tidak akan memandangnya dengan cara yang sama, dan bagi saya, semuanya berakhir."
Membela posisi tengah
Pelatih veteran itu menolak untuk memihak dalam pertikaian antara klub saat ini dan klub lamanya di ibu kota Spanyol. Ia menekankan keinginannya untuk tetap netral, bahkan ketika dihadapkan pada pendapat yang bertentangan dari orang-orang yang ia hormati di dunia sepak bola. "Saya tidak ingin mengenakan kaus putih Real Madrid atau kaus merah Benfica," jelasnya kepada para wartawan.
Mourinho bahkan menanggapi komentar yang dibuat oleh mantan pemainnya, Alvaro Arbeloa, yang kini memimpin tim Real Madrid dan telah vokal selama konflik ini. "Saya mencintai Alvaro, dan saya akan terus melakukannya, tetapi menurut saya, orang yang mengambil posisi yang benar adalah saya, bukan dia," katanya.
Mourinho membantah rumor kembalinya ke Madrid.
Konferensi pers tersebut juga memberi kesempatan kepada Mourinho untuk membantah laporan yang menyarankan bahwa ia menggunakan pertandingan Benfica-Real Madrid sebagai ajang audisi untuk kembali ke Bernabeu. Ia membantah klaim tersebut sambil menegaskan kembali loyalitasnya kepada raksasa Portugal dan niatnya untuk menyelesaikan kontraknya saat ini.
"Apakah kalian pikir aku akan mengatakan itu jika aku ingin meninggalkan Benfica untuk pergi ke Real Madrid? Apakah kalian pikir aku bodoh?" ia membalas dengan tegas. "Aku ingin menghormati kontrakku dengan Benfica. Dan jika klub ingin memperpanjangnya untuk beberapa tahun lagi, aku akan menandatanganinya tanpa membicarakan satu koma pun. Tapi aku hanya ingin bermain di satu kompetisi, bukan dua."
