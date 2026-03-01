Menanggapi media terkait penyelidikan terhadap winger Argentina berusia 20 tahunnya, Mourinho berusaha menjaga sikap yang seimbang. Ia menekankan bahwa publik dan badan pengatur harus menghormati proses hukum sebelum menarik kesimpulan, sambil mengungkapkan kekecewaannya terhadap kecepatan di mana putusan telah diambil.

"Saya bukan pengacara, tapi saya juga tidak bodoh. Apakah asas praduga tak bersalah merupakan hak asasi manusia atau tidak?" tanya Mourinho dalam konferensi pers pra-pertandingan menjelang laga melawan Gil Vicente pada Senin. Ia juga melontarkan kritik terhadap otoritas, mencatat bahwa UEFA tidak menyertakan kata "jika" dalam komunikasi awal mereka mengenai suspensi pemain tersebut, yang menurut manajer merupakan perbedaan yang penting.