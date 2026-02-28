Jess Park adalah salah satu penyerang paling bersinar di Eropa - jadi, bagaimana cara tim Lionesses Inggris memaksimalkan potensi gelandang bintang Manchester United?

"Kita sudah sampai pada titik ini, begitu bola meninggalkan kakinya, kamu tahu dia sudah di sana," kata manajer Red Devils setelah pertandingan. "Begitu kamu tahu dia berada di ruang kosong, kamu tahu dia akan mengarah ke sasaran." Dia juga tidak berlebihan. Setelah transfer besar-besaran dari Manchester City ke United pada musim panas, ini sudah menjadi musim paling produktif Park dalam hal gol dan assist.
Kini, seiring mendekatnya pertandingan pertama Lionesses pada 2026, pertanyaan besarnya adalah bagaimana Sarina Wiegman memanfaatkan performa luar biasa Park dan memaksimalkan potensinya saat mengenakan seragam Inggris?