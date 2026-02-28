Goal.com
Jess Park Man Utd England GFX 16:9Getty/GOAL
Ameé Ruszkai

Jess Park adalah salah satu penyerang paling bersinar di Eropa - jadi, bagaimana cara tim Lionesses Inggris memaksimalkan potensi gelandang bintang Manchester United?

Begitu Jess Park menerima bola di tepi kotak penalti Atletico Madrid, Marc Skinner sudah tahu. Dia melakukan satu sentuhan, lalu sentuhan lain untuk mengontrol bola dari kakinya dan menyiapkan diri untuk tendangan sempurna dengan kaki kanannya, yang akan melambungkan bola di atas kepala para bek Atleti, di luar jangkauan kiper Lola Gollardo, dan masuk ke sudut atas gawang, memberikan Manchester United asuhan Skinner keunggulan tak terkejar 5-0 secara agregat, yang memastikan tempat mereka di perempat final Liga Champions Wanita untuk pertama kalinya.

"Kita sudah sampai pada titik ini, begitu bola meninggalkan kakinya, kamu tahu dia sudah di sana," kata manajer Red Devils setelah pertandingan. "Begitu kamu tahu dia berada di ruang kosong, kamu tahu dia akan mengarah ke sasaran." Dia juga tidak berlebihan. Setelah transfer besar-besaran dari Manchester City ke United pada musim panas, ini sudah menjadi musim paling produktif Park dalam hal gol dan assist.

Kini, seiring mendekatnya pertandingan pertama Lionesses pada 2026, pertanyaan besarnya adalah bagaimana Sarina Wiegman memanfaatkan performa luar biasa Park dan memaksimalkan potensinya saat mengenakan seragam Inggris?

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Perubahan peran

    Pertanyaan ini juga tidak mudah dijawab oleh Wiegman. Sebelumnya, saat masih di City, Park sering bermain sebagai gelandang tengah atau dalam peran No.10, dan itulah posisi yang sering digunakan oleh Inggris, kecuali beberapa pengecualian. Perlu dicatat juga bahwa, pada masa itu, Park bukanlah pemain kunci bagi Lionesses, hanya tampil sebagai pengganti dalam satu pertandingan selama kampanye Euro 2025 yang sukses.

    Kini, di United, dia berusaha memperjuangkan peran yang lebih besar di level internasional sambil bermain di posisi yang berbeda. Mengenakan seragam merah, Park sebagian besar ditempatkan di sisi kanan, meskipun dia memiliki kebebasan untuk bergerak ke ruang-ruang yang tersedia, di mana pun mereka berada, asalkan dia tetap disiplin dalam tugas pertahanannya dan menunaikannya tanpa kompromi.

    Meskipun posisinya sebagai starter telah berubah dalam beberapa minggu terakhir, setelah aktivitas transfer Januari yang sibuk di United membawa beberapa penyerang baru ke tim, pesan tersebut tetap sama, apakah dia bermain di sisi kanan, kiri, atau di tengah.

  • Manchester United v Liverpool - Barclays Women's Super LeagueGetty Images Sport

    Sulit untuk diterjemahkan

    Ada beberapa alasan mengapa hal ini mungkin tidak berjalan mulus di Inggris.

    Beberapa di antaranya jelas: Inggris dan United tidak bermain dengan cara yang sama, dan sepak bola internasional berbeda dengan sepak bola klub. Skinner mengakui hal itu setelah gol luar biasa Park melawan Atletico. "Malam ini, ada banyak ruang, jadi permainan ini berbeda," katanya. 

    Anda juga perlu memiliki pemain yang tepat dalam tim agar seorang pemain, atau seluruh barisan serangan, dapat diberi kebebasan yang begitu besar. Di level klub, hal itu dapat dibentuk melalui transfer dan banyak waktu yang dihabiskan untuk melatih.

  • Lauren James England Women 2025Getty Images

    Menyeimbangkan kebebasan

    Ada dilema serupa di sini dengan Lauren James, yang telah diberikan kebebasan besar dalam perannya di Chelsea dalam beberapa pekan terakhir, dengan hasil yang sangat baik.

    James sebelumnya pernah mengisi posisi No.10 untuk Inggris dan diberi kebebasan lebih besar untuk bergerak bebas dibandingkan pemain lain, namun hal ini tidak selalu menguntungkan keseimbangan tim secara keseluruhan. Setelah memulai di posisi tengah dalam pertandingan pertama Lionesses di Euro 2025, yang berakhir dengan kekalahan 2-1 yang cukup memuaskan melawan Prancis, dia dipindahkan kembali ke posisi sayap dalam peran yang lebih konvensional untuk kemenangan 4-0 atas Belanda, di mana Inggris terlihat jauh lebih baik secara struktural.

    Namun, seperti halnya James, sepertinya Inggris harus melakukan segala upaya untuk memaksimalkan potensi Park, terutama saat dia bermain seperti ini. 

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Bentuk terbang

    Sebelumnya, rekor terbaik Park dalam hal gol dan assist dalam satu musim Liga Super Wanita adalah total gabungan sembilan. Musim ini, dia sudah mencetak 10 gol dan assist, dengan enam pertandingan tersisa. Itu di luar empat gol dan assist yang dia cetak di kompetisi lain, yang membantu Red Devils lolos ke final Piala Liga bulan depan dan perempat final Liga Champions.

    "Ketika dia di City, dia memiliki peran yang sangat jelas dan terdefinisi dengan baik, dan dia harus melakukan hal-hal tertentu. Itu berhasil untuk mereka pada saat itu, tentu saja, tetapi yang kami lakukan adalah mencoba mengurangi tekanan yang dia hadapi dengan menempatkannya di ruang-ruang yang tim lawan tidak terbiasa dengannya," jelas Skinner.

    "Jika Anda menempatkannya di satu ruang, itu bisa menghambat situasi. Jika Anda terus memindahkannya dan terus memberinya kebebasan, dia akan menciptakan peluang untuk siapa pun dan juga mencetak gol."

  • Jess Park England Women 2025Getty Images

    Menemukan formula yang tepat

    Dengan Ella Toone cedera untuk pemusatan latihan Inggris ini, tidak akan mengejutkan jika Park dipilih untuk bermain di posisi tengah. Dia telah bermain baik di posisi itu sebelumnya untuk Lionesses, dia tahu apa yang diharapkan darinya, dan kepercayaan dirinya yang tinggi akan semakin meningkatkan peluangnya untuk tampil baik dalam pertandingan-pertandingan mendatang.

    Namun, apakah Wiegman akan mencoba sesuatu yang berbeda dan memaksimalkan bakatnya seperti yang dilakukan United? Apakah fakta bahwa James juga merupakan pemain yang akan diuntungkan dari peran yang lebih fleksibel dapat membantu? Apakah ada cara bagi keduanya untuk saling melengkapi di tim Inggris dan bertukar posisi, tanpa mengorbankan sisi pertahanan?

    "Saya pikir terkadang klub bisa menjadi audisi untuk periode internasional. Saya pikir hal itu bisa menunjukkan banyak hal kepada Sarina tentang bagaimana dia bisa menggunakan Jess karena itu adalah paparan yang berbeda, kan?" tambah Skinner. "Saya pikir audisi [Park] sangat bagus. Semoga Sarina juga bisa melihatnya. Dia adalah orang yang cerdas, jadi saya yakin dia akan melakukannya dan semoga kita bisa mendapatkan yang terbaik darinya untuk Inggris juga."

  • Jess Park Man Utd Women 2025-26Getty Images

    Lokasi uji coba yang baik

    Selain itu, minggu depan bisa menjadi waktu yang tepat bagi Wiegman untuk mulai melihat apa yang paling efektif. Inggris akan menjadi favorit kuat dalam pertandingan melawan Ukraina pada Selasa mendatang, dan lagi saat mereka menjamu Islandia empat hari kemudian. Tekanan akan berada pada serangan Lionesses untuk menembus pertahanan lawan, dan sedikit kreativitas dalam pemilihan tim dan formasi bisa sangat membantu mereka mencapai hal itu.

    Ini mungkin bukan uji coba yang berlaku untuk semua situasi. Inggris akan menghadapi Spanyol pada April, misalnya, dan pertandingan itu akan sangat berbeda dengan dua pertandingan yang akan dimainkan Lionesses dalam kamp pertama mereka pada 2026. Namun, tanpa pertandingan persahabatan, ini tetap menjadi kesempatan bagus bagi Wiegman untuk melihat cara memaksimalkan bakat Park, salah satu pemain paling bersinar di negara ini saat ini, dalam seragam Inggris.

World Cup Qualification UEFA
Ukraine crest
Ukraine
UKR
England crest
England
ENG
World Cup Qualification UEFA
England crest
England
ENG
Iceland crest
Iceland
ISL
