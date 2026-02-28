Jess Park adalah salah satu penyerang paling bersinar di Eropa - jadi, bagaimana cara tim Lionesses Inggris memaksimalkan potensi gelandang bintang Manchester United?

Pertanyaan ini juga tidak mudah dijawab oleh Wiegman. Sebelumnya, saat masih di City, Park sering bermain sebagai gelandang tengah atau dalam peran No.10, dan itulah posisi yang sering digunakan oleh Inggris, kecuali beberapa pengecualian. Perlu dicatat juga bahwa, pada masa itu, Park bukanlah pemain kunci bagi Lionesses, hanya tampil sebagai pengganti dalam satu pertandingan selama kampanye Euro 2025 yang sukses.

Kini, di United, dia berusaha memperjuangkan peran yang lebih besar di level internasional sambil bermain di posisi yang berbeda. Mengenakan seragam merah, Park sebagian besar ditempatkan di sisi kanan, meskipun dia memiliki kebebasan untuk bergerak ke ruang-ruang yang tersedia, di mana pun mereka berada, asalkan dia tetap disiplin dalam tugas pertahanannya dan menunaikannya tanpa kompromi.

Meskipun posisinya sebagai starter telah berubah dalam beberapa minggu terakhir, setelah aktivitas transfer Januari yang sibuk di United membawa beberapa penyerang baru ke tim, pesan tersebut tetap sama, apakah dia bermain di sisi kanan, kiri, atau di tengah.