RESMI! Liverpool Boyong Jeremy Jacquet Dari Rennes, Sukses Tikung Chelsea
Liverpool resmi boyong Jacquet
Liverpool mengumumkan kesepakatan tersebut melalui situs resmi klub: "Liverpool telah mencapai kesepakatan untuk transfer Jeremy Jacquet dari Stade Rennais, dengan bek tersebut akan bergabung menjelang musim 2026/27, tergantung pada izin kerja dan izin internasional. The Reds telah mengamankan kesepakatan untuk pemain berusia 20 tahun ini yang akan menyelesaikan sisa musim ini di Ligue 1 dan pindah ke Anfield pada musim panas dengan kontrak jangka panjang. Jacquet, yang memiliki lima penampilan untuk timnas Prancis U-21, telah membuat 18 penampilan untuk Rennes di Liga Prancis musim ini. Secara keseluruhan, bek tengah ini telah tampil sebanyak 31 kali untuk Rennes sejak melakukan debutnya pada Januari 2024. Dia juga mendapatkan pengalaman Ligue 1 selama masa pinjaman dengan Clermont Foot."
Kata Jacquet usai resmi ke Liverpool
Jacquet juga menyampaikan perasaannya usai merampungkan kesepakatan dengan Liverpool. Ia mengaku bangga bisa bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia.
“Saya merasa sangat terhormat bisa menandatangani kontrak dengan Liverpool, salah satu institusi sepakbola terbesar di dunia,” ujar Jacquet. “Bagi saya, sangat penting untuk menutup perjalanan saya bersama merah-hitam dengan cara terbaik, di klub tempat saya tumbuh dan klub yang begitu dekat di hati saya. Saya menatap paruh kedua musim ini dengan keinginan kuat untuk merasakan emosi-emosi indah bersama rekan setim dan para suporter.”
Sebelumnya, Chelsea memang sempat dikaitkan kuat dengan Jacquet dan bahkan telah menggelar pembicaraan dengan sang pemain. Namun, Jacquet dikabarkan lebih memilih proyek Liverpool, terlebih setelah The Blues memulangkan Mamadou Sarr dari masa peminjaman di Strasbourg.
Rennes "tidak bisa bersaing" dengan Liverpool
Manajer Rennes Habib Beye tak menutupi rasa kecewanya kehilangan Jacquet, namun mengakui bahwa klubnya tak memiliki daya saing finansial setara Liverpool. Ia menilai kesepakatan ini sebagai solusi terbaik bagi semua pihak.
“Mendapatkan nilai transfer yang diinginkan klub, sejalan dengan keinginan pemain, serta tetap mempertahankannya hingga akhir musim, mungkin adalah kesepakatan terbaik yang bisa kami raih,” kata Beye. “Ini contoh kasus yang sangat jelas. Klub yang akan ia tuju menawarkan Liga Champions dan bermain di liga terbaik di Eropa. Apa pun yang kami lakukan, apa pun yang terjadi, kami berada di bawah mereka dari sisi level klub, tantangan, hingga gaji. Kami memang tidak memiliki sumber daya untuk bersaing.”
Selanjutnya buat Liverpool & Jacquet
Jacquet akan tetap membela Rennes hingga akhir musim dan berharap bisa menutup kampanye ini dengan catatan manis. Saat ini, Rennes berada di posisi keenam klasemen Ligue 1 dan masih berjuang di ajang Coupe de France. Setelah itu, Jacquet akan bertolak ke Merseyside untuk memulai babak baru bersama Liverpool pada musim 2026/27, dengan The Reds berharap sang bek muda mampu menjadi bagian penting dari masa depan mereka di Anfield.
