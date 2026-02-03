RESMI! Liverpool Boyong Jeremy Jacquet Dari Rennes, Sukses Tikung Chelsea

Jacquet juga menyampaikan perasaannya usai merampungkan kesepakatan dengan Liverpool. Ia mengaku bangga bisa bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia.

“Saya merasa sangat terhormat bisa menandatangani kontrak dengan Liverpool, salah satu institusi sepakbola terbesar di dunia,” ujar Jacquet. “Bagi saya, sangat penting untuk menutup perjalanan saya bersama merah-hitam dengan cara terbaik, di klub tempat saya tumbuh dan klub yang begitu dekat di hati saya. Saya menatap paruh kedua musim ini dengan keinginan kuat untuk merasakan emosi-emosi indah bersama rekan setim dan para suporter.”

Sebelumnya, Chelsea memang sempat dikaitkan kuat dengan Jacquet dan bahkan telah menggelar pembicaraan dengan sang pemain. Namun, Jacquet dikabarkan lebih memilih proyek Liverpool, terlebih setelah The Blues memulangkan Mamadou Sarr dari masa peminjaman di Strasbourg.