Akhirnya Terungkap, Ini Kebenaran Di Balik Gagalnya Transfer Mateta Ke AC Milan

Jean-Philippe Mateta dikabarkan mulai merasa tak bahagia dengan situasinya di Crystal Palace. Ia bahkan dicoret dari skuad pada laga terakhir The Eagles, saat imbang 1-1 melawan Nottingham Forest di Liga Primer Inggris, Minggu (1/2).

Menjelaskan keputusannya saat itu, bos Palace Oliver Glasner mengatakan: “Ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan transfer. Saat ini dia tidak berada di kondisi yang tepat. Memainkannya tidak masuk akal. Saya harus melindungi tim dan juga melindungi dia. Itulah alasan mengapa dia tidak ikut bepergian ke Nottingham.”

Saat itu, Mateta nampak akan menyelesaikan transfer yang diinginkannya. Palace mencapai kesepakatan awal dengan AC Milan, dan sang striker menjalani tes medis bersama Rossoneri. Namun, Milan menemukan masalah yang membuat transfer tersebut dinilai terlalu berisiko dan akhirnya membatalkannya.