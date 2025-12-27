Kejutan Januari! Man United Bidik Bintang Piala Afrika Yang Cetak Gol Lawan Tim Bawahan INEOS Nice

Menurut Africa Sport, United tertarik untuk merekrut penyerang ini, yang kontraknya dengan Auxerre berakhir musim panas mendatang. Laporan tersebut menambahkan bahwa Setan Merah telah mengadakan 'negosiasi serius' dengan pemain dan perwakilannya karena mereka ingin merekrutnya sebagai pemain bebas transfer musim panas mendatang.

United ingin menyelesaikan pembicaraan dengan pemain ini pada Januari sehingga dia bisa pindah ke Old Trafford pada akhir musim 2025/26. Raksasa Liga Premier ini sekarang sedang merundingkan persyaratan pribadi dan berharap dapat mencapai kesepakatan final segera. Sinayoko saat ini sedang beraksi di Piala Afrika untuk tim nasionalnya, Mali.

Penyerang berusia 26 tahun ini dapat bermain dalam berbagai peran di sepertiga serangan saat Amorim berusaha lebih memperkuat serangannya meskipun telah merekrut pemain seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko di jendela transfer musim panas.