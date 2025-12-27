AFP
Kejutan Januari! Man United Bidik Bintang Piala Afrika Yang Cetak Gol Lawan Tim Bawahan INEOS Nice
Man Utd dalam 'negosiasi serius' dengan Sinayoko
Menurut Africa Sport, United tertarik untuk merekrut penyerang ini, yang kontraknya dengan Auxerre berakhir musim panas mendatang. Laporan tersebut menambahkan bahwa Setan Merah telah mengadakan 'negosiasi serius' dengan pemain dan perwakilannya karena mereka ingin merekrutnya sebagai pemain bebas transfer musim panas mendatang.
United ingin menyelesaikan pembicaraan dengan pemain ini pada Januari sehingga dia bisa pindah ke Old Trafford pada akhir musim 2025/26. Raksasa Liga Premier ini sekarang sedang merundingkan persyaratan pribadi dan berharap dapat mencapai kesepakatan final segera. Sinayoko saat ini sedang beraksi di Piala Afrika untuk tim nasionalnya, Mali.
Penyerang berusia 26 tahun ini dapat bermain dalam berbagai peran di sepertiga serangan saat Amorim berusaha lebih memperkuat serangannya meskipun telah merekrut pemain seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko di jendela transfer musim panas.
McTominay bisa kembali ke United musim panas mendatang
Scott McTominay mencuri perhatian pada musim debutnya di Serie A Italia musim lalu ketika ia memenangkan penghargaan MVP setelah memainkan peran penting dalam keberhasilan Napoli memenangkan Scudetto. Namun, meskipun meraih kesuksesan, tidak semuanya berjalan mulus. Napoli saat ini berada di posisi ketiga di Serie A, dan menurut laporan dari The Sun, ketegangan internal mulai muncul di tengah sorotan intens yang datang dengan ketenaran di Naples.
Satu sumber mengklaim dalam laporan tersebut: "Scott menyukai elemen kehidupan Italia dan merasakan musim pertama yang luar biasa. Namun, gairah dari para penggemar bisa menjadi berkah tetapi juga membuat segalanya sulit. Dia diperlakukan seperti dewa di sana, tetapi itu berarti dia merasa sulit untuk melakukan hal-hal sederhana ketika dia tidak sedang berlatih. Perhatian bisa terasa menyesakkan."
Di tengah latar belakang tersebut, desas-desus mengaitkan gelandang tersebut dengan sejumlah klub di Inggris, termasuk Tottenham Hotspur dan Newcastle United, sementara Barcelona juga disebut-sebut sebagai pengagum. Kemungkinan untuk kembali ke Premier League tak ayal membuat diskusi tentang kepulangan ke United semakin hidup, terutama mengingat hubungan mendalam McTominay dengan klub tersebut.
Apakah Mainoo akan meninggalkan United pada Januari?
Pemain muda United Kobbie Mainoo telah kehilangan tempat di bawah Amorim musim ini setelah kesulitan mendapatkan waktu bermain di paruh pertama musim. Mainoo dikabarkan frustrasi dengan kurangnya kesempatan di Old Trafford dan sangat ingin pindah dari klub, setidaknya dengan status pinjaman, pada jendela transfer Januari.
Kendati demikian, Amorim baru-baru ini memberikan pujian kepada pemain muda tersebut. Dia mendukung pemain internasional Inggris itu untuk bersinar di Old Trafford. Berbicara kepada Sky Sports, bos The Red Devils mengatakan: "Kobbie Mainoo akan mendapatkan kesempatan, dia punya semua waktu. Dia bermain di posisi yang berbeda - kami berbicara tentang posisi Casemiro, dia bisa melakukannya. Jika Anda bermain dengan tiga, dia bisa bermain seperti yang kami lakukan di pertandingan terakhir dengan posisi Mason Mount, dia bisa bermain di sana. Dia akan menjadi masa depan Manchester United, itu perasaan saya, dia hanya perlu menunggu kesempatannya dan segalanya bisa berubah dalam sepak bola dalam dua hari."
Apa selanjutnya untuk United?
Tahun 2025 telah menjadi mimpi buruk bagi United. Kesulitan mereka juga berlanjut di awal kampanye 2025/26, namun tampaknya tim Amorim berusaha untuk mengakhiri 2025 dengan kuat. Setelah mengalahkan Newcastle 1-0 pada hari Jumat, United akan berusaha mencatat kemenangan lagi di pertandingan terakhir mereka tahun ini melawan Wolves yang terancam degradasi pada 30 Desember.
