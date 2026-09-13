Callum McGregor akan memimpin Celtic dalam perempat-final Old Firm berisiko tinggi melawan Rangers di Ibrox, dengan satu tempat di empat besar Premier Sports Cup menjadi taruhannya. Hearts, Hibernian, dan Aberdeen yang bermain dengan 10 orang sudah memastikan tempat mereka di Hampden Park setelah masing-masing meraih kemenangan pada akhir pekan.

Pemenang duel hari Minggu akan melengkapi susunan semi-final, dengan undian resmi digelar segera setelah pertandingan.

Tanpa suporter tandang yang diizinkan masuk ke stadion menyusul keputusan SPFL, Celtic akan menghadapi tekanan dari 50.000 pendukung tuan rumah yang partisan.



