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Alvino Hanafi

Diterjemahkan oleh

'Jangan terpancing!' - Callum McGregor mengungkap bagaimana Celtic akan membungkam 50.000 fan Rangers di Ibrox

Rangers vs Celtic
C. McGregor
Rangers
Celtic
League Cup

Callum McGregor mendesak rekan-rekannya di Celtic untuk menyingkirkan atmosfer bermusuhan di Ibrox saat perempat final Premier Sports Cup melawan Rangers pada hari Minggu. Tanpa suporter tim tamu yang diizinkan masuk ke stadion, sang kapten menegaskan skuad harus tetap tenang dan menerapkan gaya operan agresif mereka.

  • McGregor membidik tempat di semifinal dalam derby yang unik

    Callum McGregor akan memimpin Celtic dalam perempat-final Old Firm berisiko tinggi melawan Rangers di Ibrox, dengan satu tempat di empat besar Premier Sports Cup menjadi taruhannya. Hearts, Hibernian, dan Aberdeen yang bermain dengan 10 orang sudah memastikan tempat mereka di Hampden Park setelah masing-masing meraih kemenangan pada akhir pekan.

    Pemenang duel hari Minggu akan melengkapi susunan semi-final, dengan undian resmi digelar segera setelah pertandingan.

    Tanpa suporter tandang yang diizinkan masuk ke stadion menyusul keputusan SPFL, Celtic akan menghadapi tekanan dari 50.000 pendukung tuan rumah yang partisan.


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    Kapten menyerukan ketenangan di tengah permusuhan di Ibrox

    Berbicara jelang derby, McGregor menekankan pentingnya mutlak untuk tetap tenang di bawah tekanan besar. Sang kapten memperingatkan skuadnya agar tidak terbawa hiruk-pikuk emosional dari momen tersebut.

    Sebaliknya, ia mendesak Celtic untuk mengendalikan permainan sejak peluit awal dan memercayai pakem yang sudah mereka bangun.

    "Anda harus berkomitmen," tegas McGregor. "Anda harus menjadi Celtic, tampil menekan dan mengoper bola. Anda tidak boleh terseret oleh momen atau atmosfernya, yang memang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Setiap kali kami memaksakan gaya kami, biasanya kami pulang dengan hasil yang bagus."

  • Skuad siap berjuang untuk para suporter yang absen

    Meski kecewa dengan absennya total suporter Celtic, McGregor meyakinkan para pendukung setia bahwa skuad sepenuhnya memahami besarnya laga tersebut. Gelandang itu merujuk pada hasil-hasil positif di Govan pada masa lalu tanpa kehadiran suporter tim tamu sebagai bukti bahwa tim mampu menangani tekanan.

    Tim asuhan Martin O'Neill memasuki laga ini dengan catatan enam kemenangan dari enam pertandingan di Scottish Premiership, dan ingin memperpanjang dominasi mereka atas Rangers di ajang piala dalam beberapa waktu terakhir.

    "Para pemain tahu apa arti pertandingan ini bagi fans dan klub," tambah McGregor. "Kami akan pergi ke sana dengan mengerahkan segalanya untuk mencoba menang. Ini adalah pertandingan yang unik dengan situasi yang unik. Pemenang akan mendapatkan semuanya."

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  • Rangers v Celtic - William Hill PremiershipGetty Images Sport

    Celtic berusaha memastikan kembali ke Hampden

    Kemenangan pada hari Minggu akan membawa Celtic ke semifinal yang dijadwalkan pada akhir pekan 31 Oktober di Hampden Park. Celtic memenangi enam pertemuan terakhir antara kedua klub di Piala Liga dan berupaya mempertahankan catatan impresif tersebut.

    McGregor tetap yakin bahwa menjalankan pendekatan taktis agresif mereka akan menghasilkan hasil yang diinginkan.

    Celtic bertekad membungkam suporter tuan rumah sejak awal dan mengamankan jalan mereka menuju trofi domestik lainnya.

League Cup
Rangers crest
Rangers
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Celtic
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