Jangan terburu-buru, Arsenal! Kesalahan individu AKAN menjadi mahal dalam persaingan gelar Premier League jika The Gunners tidak memperketat pertahanan mereka

Arsenal tidak bisa benar-benar menanggung kekalahan atau hasil imbang dalam derby London Utara melawan Tottenham pada Minggu. Kekalahan mereka di kandang Wolves empat hari sebelumnya membuat persaingan gelar Premier League kini terbagi rata antara mereka dan Manchester City - jika salah satu tim memenangkan semua pertandingan sisa mereka, termasuk pertemuan krusial di Etihad Stadium pada April, mereka akan dinobatkan sebagai juara.

Pasukan Mikel Arteta menghancurkan Spurs dengan kemenangan telak 4-1, namun hal ini bukanlah hal yang baru. Bagaimanapun, The Gunners kini tak terkalahkan dalam delapan derby London Utara terakhir mereka, dengan tujuh di antaranya berakhir dengan kemenangan. Ini juga merupakan tim Tottenham terlemah yang mereka hadapi dalam periode tersebut, dengan manajer baru Igor Tudor hanya memiliki 14 pemain senior lapangan untuk dipilih dan degradasi ke Championship menjadi kemungkinan nyata.

Meskipun ini mungkin kemenangan paling rutin yang bisa dibayangkan bagi Arsenal, mereka tetap harus tampil dan menghadapi konsekuensinya setelah mempermalukan diri mereka sendiri di hadapan dunia dalam dua pertandingan Premier League terakhir. Masalah dari hasil imbang tersebut dan kesalahan lain dari musim ini masih terlihat jelas.

    Kegagalan Rice

    Bagi siapa pun yang aktif di media sosial, Anda pasti sudah melihatnya. Bahkan pria itu sendiri mungkin sudah menerima pesan itu berkali-kali dengan niat baik, mengetahui bahwa insiden tersebut tidak benar-benar merugikan timnya kali ini.

    Setelah Eberechi Eze memecahkan kebuntuan di babak pertama di Tottenham Hotspur Stadium, Declan Rice mengumpulkan rekan-rekannya untuk berunding. Saat mereka kembali ke setengah lapangan mereka sendiri untuk tendangan awal, dia menunjuk ke pelipisnya, menyarankan agar Arsenal tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Hanya 24 detik kemudian, Rice dengan mudah kehilangan penguasaan bola di kotak penalti setelah mencoba menggiring bola untuk keluar dari situasi sulit, memungkinkan Randal Kolo Muani menyamakan skor dengan gol Premier League pertamanya. Rice lalu tersenyum kecut sambil mengangkat tangannya untuk meminta maaf. Momen tersebut telah diabadikan dalam video dan GIF.

    Dari segi taktik, Rice mungkin menganggap dia tidak memiliki cukup opsi di sekitarnya untuk mengoper bola, mirip dengan kesalahan Martin Zubimendi dalam kekalahan 3-2 melawan Manchester United pada Januari. Namun, kritikus Arsenal dan Rice menyoroti bahwa gerakan performatif semacam ini hanya menambah sorotan terhadap mereka dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah contoh baru yang jelas bagi para skeptis untuk mengkritik.

    Ini mungkin hanya gaya Rice sebagai pemimpin. Dia terlihat berteriak "setiap kali sialan" pada dirinya sendiri setelah hasil imbang 0-0 di Nottingham Forest bulan lalu. Saat menjadi kapten West Ham, dia tertangkap kamera berteriak, "Ini sangat buruk, sepanjang malam, ini sangat jelek, bagaimana bisa seburuk itu? Kamu pasti sudah dibayar sialan," pada wasit selama pertandingan Liga Europa.

    Untuk jujur, ini mungkin kelemahan terbesar yang tersisa dalam permainan Rice. Ledakan emosi dan aliran darah ke kepala tidak boleh terus berlanjut bagi seorang pemain yang memiliki peluang besar untuk dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini. Penghargaan itu hanya akan dia dapatkan jika Arsenal bertahan dan memenangkan gelar.

    Gabriel lolos dari hukuman.

    Pesaing kuat Arsenal lainnya untuk gelar Pemain Terbaik Tahun Ini adalah bek tengah Gabriel Magalhaes, yang beruntung tidak disalahkan atas gol penyama kedudukan kedua Tottenham. Dalam kontak minimal dengan Kolo Muani, bek tengah berpostur 6'3" itu terjatuh ke tanah, dan setelah striker Tottenham memasukkan bola ke gawang, wasit Peter Bankes meniup peluit untuk pelanggaran.

    Terlepas dari seberapa banyak dorongan dan pergulatan yang dianggap pelanggaran saat ini, ini adalah taktik yang pernah dicoba dan gagal oleh Gabriel sebelumnya. Selama kemenangan Arsenal 2-1 di Newcastle pada September, mereka tertinggal akibat gol Nick Woltemade, di mana ia menggunakan kedua tangannya pada bek Brasil tersebut, tetapi dianggap tidak cukup kontak untuk pelanggaran.

    Mengingat Gabriel adalah ancaman utama di Premier League saat serangan sudut, dan secara mencolok mencetak gol penentu di derby London utara musim lalu dengan menggunakan kedua tangannya untuk mendorong dirinya ke ruang kosong jauh dari Cristian Romero, Anda mungkin berpikir dia akan baik-baik saja dengan beberapa pertarungan fisik di kotak penalti sendiri. Namun, setelah insiden ini mendapat sorotan, dia mungkin tidak akan mendapat keuntungan lagi di kesempatan berikutnya.

    Ada juga insiden terjatuh Kolo Muani pada babak pertama saat berlari menuju gawang, dengan tayangan ulang menunjukkan Gabriel hanya fokus pada pemain dan bukan bola. Ini tampak seperti kontak biasa dalam waktu nyata, tetapi VAR lain mungkin tidak akan sepenuh hati. Intinya, Gabriel akan lebih baik jika bermain sesuai gaya alaminya daripada mencoba terlalu cerdik.

    Kelemahan Raya

    Setelah hasil imbang 2-2 Arsenal di kandang Wolves, jari telunjuk penuduh diarahkan kepada kiper David Raya karena tidak berkomunikasi dengan Gabriel saat mencoba menangkap umpan silang terakhir, sehingga bola terjatuh dan memungkinkan Tom Edozie mencetak gol melalui Riccardo Calafiori.

    Ini menjadi kesalahan pertama Raya yang berujung pada gol musim ini, dan hal ini tidak perlu menjadi kekhawatiran jangka panjang. Di dalam kotak penalti sendiri, kiper asal Spanyol ini adalah yang terbaik di dunia, menangkap umpan silang dengan kecepatan yang luar biasa bahkan di area penalti yang paling padat.

    Yang lebih mengkhawatirkan adalah cara Raya kebobolan gol pertama di Molineux. Upaya Hugo Bueno yang melengkung tidak benar-benar mencapai sudut atas gawang, tetapi tetap di luar jangkauan kiper. Raya jarang kebobolan dari tembakan jarak jauh, tetapi tembakan-tembakan itu biasanya datang dari jarak yang jauh. Dengan tinggi 6 kaki, dia termasuk kiper terpendek di Eropa dan tidak memiliki jangkauan lengan yang cukup untuk menangani tembakan jarak jauh sebaik rekan-rekannya.

    Hal ini berarti meskipun Arsenal adalah tim pertahanan terbaik saat ini, tim lawan masih bisa menembus pertahanan mereka tanpa harus mencapai kotak penalti. Kekalahan 3-2 di kandang melawan Manchester United pada Januari, di mana Patrick Dorgu dan Matheus Cunha mencetak gol dari luar kotak penalti, adalah contoh terbaru. Ini adalah satu-satunya kelemahan dalam permainan Raya, tetapi kelemahan yang bisa dimanfaatkan tanpa harus meruntuhkan pertahanan The Gunners.

    'Kedua lagi'

    Arsenal berhasil menghindari agar pertandingan di Tottenham tidak berubah menjadi derby yang dipenuhi aksi-aksi konyol. Mungkin itu adalah tanda kedewasaan setelah mereka pulang dengan ekor di antara kaki mereka dari Wolves.

    Di akhir pertandingan di Molineux, para pendukung tuan rumah - yang timnya masih berisiko terdegradasi dengan jumlah poin terendah dalam sejarah - melontarkan serangkaian nyanyian "kedua lagi, ole ole". Hal yang sama terjadi seminggu sebelumnya di Brentford. Perasaan itu telah mengiringi para pemain dan pendukung Arsenal selama 12 bulan terakhir saat mereka berusaha menghindari menjadi tim pertama dalam sejarah Liga Utama Inggris yang finis sebagai runner-up selama empat musim berturut-turut.

    Jika bahkan Wolves dan Brentford menikmati kegagalan Arsenal, maka pesannya jelas - setiap tim di negara ini akan ingin menghentikan The Gunners menjadi juara. Mereka harus menerima ketenaran itu dan menikmatinya daripada membiarkannya memengaruhi mereka.

    Pertahanan Arteta

    Sejarah ditulis oleh pemenang, dan bagi para pendukung Arsenal, mereka tidak ingin terlalu memikirkan cara tim mereka masuk ke derby akhir pekan lalu. Namun, dalam konferensi pers pra-pertandingannya, Arteta tampak lebih sensitif dari biasanya.

    Tim media sosial Wolves telah mengunggah video di TikTok yang mengejek Arsenal karena taktik mengulur waktu mereka tak lama sebelum gol penyeimbang Edozie. Video itu menjadi viral beberapa hari sebelum pertandingan di Tottenham, dan Arteta ditanya tentang isinya serta apakah dia telah melihatnya.

    "Tidak," jawabnya, sebelum menambahkan, "Yang saya baca adalah konferensi pers Rob [Edwards], manajer, sebelum pertandingan dan apa yang dia katakan tentang kami serta pesan teks yang dia kirimkan kepada saya. Dia berpikir kami adalah tim terbaik di liga jauh di atas yang lain - saya jauh lebih tertarik pada itu daripada hal lain yang tidak saya ketahui siapa yang mempostingnya, atau apa pun. Terutama karena saya tidak membacanya."

    Pernyataan ini mengingatkan pada saat Arteta mengklaim bahwa Luis Enrique dan stafnya mengatakan kepada dia bahwa Arsenal lebih unggul dari Paris Saint-Germain di semifinal Liga Champions musim lalu, yang dimenangkan oleh tim Prancis dengan skor agregat 3-1. "Mikel Arteta adalah teman baik, tapi saya sama sekali tidak setuju," kata Luis Enrique sebagai tanggapan saat diberitahu tentang komentar manajer Arsenal tersebut.

    Pilihan serangan tim kota

    Arsenal memasuki akhir pekan dengan keunggulan lima poin atas Manchester City, meskipun telah memainkan satu pertandingan lebih banyak daripada tim asuhan Pep Guardiola. Mereka telah mencetak jumlah gol yang sama (56), namun sulit untuk berpikir bahwa The Gunners memiliki opsi serangan yang lebih baik daripada rival mereka dalam perebutan gelar.

    Erling Haaland masih memimpin perburuan Sepatu Emas dengan 22 gol, diikuti Antoine Semenyo di posisi ketiga dengan 13 gol, yang langsung tampil impresif dengan tiga gol di Premier League untuk City sejak bergabung dari Bournemouth. Di luar mereka, Phil Foden (tujuh) dan rekrutan musim panas Tijjani Reijnders (lima) menjadi pencetak gol terbanyak mereka meskipun tidak menjalani musim terbaik, sementara Rayan Cherki dan Omar Marmoush mulai menemukan kembali performa mereka.

    Produktivitas Arsenal masih sangat bergantung pada tendangan bebas, tetapi ada harapan bahwa brace indah Viktor Gyokeres di Tottenham menjadi momen untuk memulai laju di sisa musim, sementara Bukayo Saka juga tampil lebih percaya diri setelah mencetak gol dalam peran yang lebih sentral di Wolves. Jika Eberechi Eze bisa mencetak gol melawan tim selain Spurs dan Crystal Palace, itu juga akan berguna.

    Chelsea, obat mujarab yang sempurna?

    Tim berikutnya yang akan mencoba menggagalkan ambisi gelar Arsenal adalah rival London mereka, Chelsea, yang belum pernah menang di Premier League melawan The Gunners sejak Agustus 2021, saat Romelu Lukaku mencetak gol pada kembalinya ke The Blues. Ya, sepertinya sudah lama sekali, bukan?

    Selalu menyenangkan bagi Arsenal untuk menghadapi Chelsea, tetapi mereka juga mungkin mendapat keuntungan dari situasi terkini. Kartu merah Wesley Fofana dalam hasil imbang 1-1 melawan Burnley pada Sabtu lalu menjadi kartu merah kedelapan mereka musim ini, sementara pelatih kepala Liam Rosenior mengkritik para pemainnya karena "membuang empat poin" setelah kebobolan di menit-menit akhir melawan Burnley dan dalam hasil imbang 2-2 melawan Leeds United. Performa Cole Palmer, setidaknya dari permainan terbuka dan bukan dari titik penalti, tetap menjadi perhatian. Jika fit, dia berpotensi memulai pertandingan tandang di Emirates Stadium untuk pertama kalinya dalam kariernya. 

    Chelsea mungkin ingin balas dendam setelah tersingkir dari semifinal Carabao Cup oleh Arsenal, tetapi mereka mungkin tidak memiliki cara untuk meraih hasil di salah satu markas lawan yang paling tidak menguntungkan bagi mereka dalam beberapa musim terakhir. Ini, secara teori, merupakan kesempatan fantastis lain bagi tim Arteta untuk membangun momentum dalam pertandingan besar yang mereka favoritkan untuk menang.

    Mari kita akui, pada tahap ini musim, hasil pertandingan lebih penting daripada segalanya.

0