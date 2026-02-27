Jangan terburu-buru, Arsenal! Kesalahan individu AKAN menjadi mahal dalam persaingan gelar Premier League jika The Gunners tidak memperketat pertahanan mereka

Bagi siapa pun yang aktif di media sosial, Anda pasti sudah melihatnya. Bahkan pria itu sendiri mungkin sudah menerima pesan itu berkali-kali dengan niat baik, mengetahui bahwa insiden tersebut tidak benar-benar merugikan timnya kali ini.

Setelah Eberechi Eze memecahkan kebuntuan di babak pertama di Tottenham Hotspur Stadium, Declan Rice mengumpulkan rekan-rekannya untuk berunding. Saat mereka kembali ke setengah lapangan mereka sendiri untuk tendangan awal, dia menunjuk ke pelipisnya, menyarankan agar Arsenal tetap tenang dan tidak terbawa emosi. Hanya 24 detik kemudian, Rice dengan mudah kehilangan penguasaan bola di kotak penalti setelah mencoba menggiring bola untuk keluar dari situasi sulit, memungkinkan Randal Kolo Muani menyamakan skor dengan gol Premier League pertamanya. Rice lalu tersenyum kecut sambil mengangkat tangannya untuk meminta maaf. Momen tersebut telah diabadikan dalam video dan GIF.

Dari segi taktik, Rice mungkin menganggap dia tidak memiliki cukup opsi di sekitarnya untuk mengoper bola, mirip dengan kesalahan Martin Zubimendi dalam kekalahan 3-2 melawan Manchester United pada Januari. Namun, kritikus Arsenal dan Rice menyoroti bahwa gerakan performatif semacam ini hanya menambah sorotan terhadap mereka dalam beberapa tahun terakhir. Ini adalah contoh baru yang jelas bagi para skeptis untuk mengkritik.

Ini mungkin hanya gaya Rice sebagai pemimpin. Dia terlihat berteriak "setiap kali sialan" pada dirinya sendiri setelah hasil imbang 0-0 di Nottingham Forest bulan lalu. Saat menjadi kapten West Ham, dia tertangkap kamera berteriak, "Ini sangat buruk, sepanjang malam, ini sangat jelek, bagaimana bisa seburuk itu? Kamu pasti sudah dibayar sialan," pada wasit selama pertandingan Liga Europa.

Untuk jujur, ini mungkin kelemahan terbesar yang tersisa dalam permainan Rice. Ledakan emosi dan aliran darah ke kepala tidak boleh terus berlanjut bagi seorang pemain yang memiliki peluang besar untuk dinobatkan sebagai Pemain Terbaik Tahun Ini. Penghargaan itu hanya akan dia dapatkan jika Arsenal bertahan dan memenangkan gelar.