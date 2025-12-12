Getty
Jamie Vardy Bikin Sejarah! Sang Idola Baru Cremonese Jadi Pemain Inggris Pertama Yang Capai Status Ini Di Serie A
Pekerjaan Italia: Vardy akan tampil dalam film dokumenter bersama istrinya Rebekah
Vardy menjadi agen bebas ketika melihat kontraknya di Leicester berakhir. Dia membantu mereka meraih kemenangan gelar Premier League yang menakjubkan pada tahun 2016 dan tampil dalam total 500 pertandingan untuk The Foxes, mencetak 200 gol dan mendapatkan 26 caps untuk Inggris.
Tanpa rencana untuk pensiun dalam waktu dekat, Vardy telah merangkul tantangan baru bersama istrinya, Rebekah, dan anak-anak mereka. Mereka akan membintangi serial dokumenter mereka sendiri, yang akan mengungkap pekerjaan Italia yang mengejutkan.
Vardy akan memiliki banyak alasan untuk tersenyum di depan kamera karena dia meraih hadiah utama di Serie A. Dia tampil luar biasa sepanjang bulan November, dengan sebuah gol berkesan yang dicatatkan melawan raksasa berbasis di Turin, Juventus. Dia dinominasikan untuk penghargaan bulanan bersama penjaga gawang AC Milan, Mike Maignan, kapten Inter, Lautaro Martinez, pemain sayap Napoli, David Neres, Leo Ostigard dari Genoa dan Nicolo Zaniolo dari Udinese.
Sejarah tercipta: Vardy meraih penghargaan tertinggi Serie A
Vardy memimpin jajak pendapat, dengan kepala eksekutif Serie A Luigi de Siervo mengatakan: "Vardy benar-benar pemain dari era yang berbeda. Salah satu bakat yang, dengan sejarah mereka, pencapaian mereka dan semangat tak kenal takut yang mereka miliki di setiap pertandingan, paling baik mengekspresikan romansa sepak bola.
"Kedatangannya di Cremonese disambut dengan antusiasme besar oleh semua penggemar Serie A, dan Vardy membalas budi dengan penampilan kelas atas, kepemimpinan yang melekat, dan gol-gol penting, hasil dari semangat kompetitif dan keterampilan menembak yang selalu membedakannya."
Vardy telah menjadi orang Inggris pertama yang memenangkan penghargaan ini yang pertama kali diberikan pada tahun 2019. Sejak itu, rekan senegara seperti Fikayo Tomori, Ruben Loftus-Cheek, Ashley Young, dan Tammy Abraham telah menghiasi liga teratas Italia.
Seperti Ronaldo: Vardy diperkirakan bermain hingga usia 40-an
Dia memiliki empat gol secara total untuk Cremonese, tim baru di Serie A, dalam 10 penampilan. Vardy adalah pemain kedua, setelah legenda Chelsea Gianfranco Zola, yang mencetak lebih dari tiga gol untuk tim promosi pada usia 38 tahun atau lebih - dengan Zola mencapai prestasi tersebut untuk Cagliari sebelum mengakhiri kampanye 2004/05 dengan sembilan gol atas namanya.
Vardy mungkin akan melampaui total tersebut, memungkinkan pencatatan rekor baru. Dia tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, dengan permainannya yang penuh energi tinggi dan pergerakan cerdas.
Disebutkan bahwa Vardy mungkin masih memiliki beberapa musim lagi, dengan setiap alasan untuk percaya bahwa dia dapat meniru upaya GOAT Portugal Cristiano Ronaldo - yang masih bermain pada usia 40 tahun dengan tim Liga Pro Saudi Al-Nassr.
Kontrak Vardy: Kapan kesepakatan di Cremonese berakhir
Pakar sepak bola Eropa Andy Brassell telah mengatakan kepada talkSPORT: "Masih banyak yang ada di sana, saya rasa. Untuk menghilangkan tekanan seperti itu, saya kira dalam suatu cara hal itu membuatnya merasa ingin kembali dan mencapai sesuatu dengan Leicester.
"Leicester, yang tidak pernah dianggap bertahan. Kemudian mereka tidak pernah dianggap berada di posisi Eropa. Kemudian mereka tidak pernah dianggap, menjuarai liga, menjuarai Piala FA. Dan saya kira, jelas, Cremonese sangat berbeda.
"Secara budaya, dia berada di titik yang berbeda dalam karirnya. Tapi saya rasa ada sedikit dari dirinya yang merasa, ya, ini adalah pilihan yang sempurna untuk saya. Juga dengan Serie A, memiliki sejarah luar biasa mengenai penyerang yang berusia pertengahan hingga akhir 30-an yang mencetak banyak gol.
"Maksud saya, langsung saja, jika Anda adalah Vardy, dan Anda tahu apa pun tentang sejarah sepak bola Italia, Anda berpikir saya adalah Antonio Di Natale atau Fabio Quagliarella modern atau salah satu dari orang-orang itu. Kenapa saya tidak bisa terus sampai usia 40, 41?"
Vardy hanya menandatangani kontrak satu tahun ketika menuju Italia, yang akan berakhir pada musim panas 2026, tetapi Cremonese memiliki opsi perpanjangan berdasarkan performa yang dapat diaktifkan kapan saja.
