Jamie Vardy Bikin Sejarah! Sang Idola Baru Cremonese Jadi Pemain Inggris Pertama Yang Capai Status Ini Di Serie A

Vardy menjadi agen bebas ketika melihat kontraknya di Leicester berakhir. Dia membantu mereka meraih kemenangan gelar Premier League yang menakjubkan pada tahun 2016 dan tampil dalam total 500 pertandingan untuk The Foxes, mencetak 200 gol dan mendapatkan 26 caps untuk Inggris.

Tanpa rencana untuk pensiun dalam waktu dekat, Vardy telah merangkul tantangan baru bersama istrinya, Rebekah, dan anak-anak mereka. Mereka akan membintangi serial dokumenter mereka sendiri, yang akan mengungkap pekerjaan Italia yang mengejutkan.

Vardy akan memiliki banyak alasan untuk tersenyum di depan kamera karena dia meraih hadiah utama di Serie A. Dia tampil luar biasa sepanjang bulan November, dengan sebuah gol berkesan yang dicatatkan melawan raksasa berbasis di Turin, Juventus. Dia dinominasikan untuk penghargaan bulanan bersama penjaga gawang AC Milan, Mike Maignan, kapten Inter, Lautaro Martinez, pemain sayap Napoli, David Neres, Leo Ostigard dari Genoa dan Nicolo Zaniolo dari Udinese.