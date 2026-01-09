Jamie Vardy Tak Lekang Dimakan Waktu! Striker Legendaris Ini Ciptakan Sejarah Baru Yang Hanya Dilampaui Cristiano Ronaldo Setelah Bikin Gol Lagi Buat Cremonese

Vardy tampaknya menuju jalur yang sama, dengan tidak ada rencana dari pihaknya untuk pensiun dalam waktu dekat. Kesepakatannya di Cremonese mencakup opsi perpanjangan 12 bulan. Dia tetap bertekad untuk membungkam para pengkritik.

Vardy berkata setelah tiba di Italia, dengan seorang reporter mempertanyakan apa yang bisa dia tawarkan saat mendekati usia 40: "Anda pasti salah satu peragu. Anda salah satu yang harus saya buktikan salah.

"Tidak, dengar, bagi saya usia hanya angka. Selama, seperti yang selalu saya katakan, kaki saya melakukan persis seperti dulu dan masih terasa segar seperti sekarang, maka saya akan terus lanjut dan saat ini tidak ada tanda-tanda mereka melambat, jadi saya akan terus berjalan dan, seperti yang saya katakan, saya akan memberikan segalanya untuk klub ini."

Dia melanjutkan dengan mengatakan: "Saya pikir hal bagi saya secara pribadi adalah, sepanjang karier saya, saya telah diragukan. Selalu, dan akan selalu begitu. Apa yang selalu saya lakukan adalah membalikkan keadaan itu dan membuktikan mereka semua salah.

"Dan saya pikir dengan berbicara dengan manajer, ada banyak keraguan di Italia tentang Cremonese yang mampu bertahan di liga dan dengan bagaimana manajernya serta hasrat yang dimilikinya dan etos kerjanya, itu bukan yang diinginkannya.

"Saya menantikan pertandingan-pertandingan yang akan datang dengan cepat agar saya bisa menunjukkan kepada orang-orang apa yang saya miliki. Ini tentang membuktikan para peragu salah dan memastikan saya bersama tim, dan kami berjuang selama 90-95 menit yang baik karena terkadang itulah yang dibutuhkan. Kami akan memberikan segalanya sampai akhir dan semoga itu akan menghasilkan cukup banyak hasil."