Jamie Vardy Tak Lekang Dimakan Waktu! Striker Legendaris Ini Ciptakan Sejarah Baru Yang Hanya Dilampaui Cristiano Ronaldo Setelah Bikin Gol Lagi Buat Cremonese
Evergreen Vardy masih kuat di Serie A
Sebagai pemain evergreen yang tidak menunjukkan tanda-tanda melambat, Vardy telah mencapai 150 gol di level tertinggi setelah mencetak 116 dari upaya tersebut di usia lebih dari 30 tahun. Dia mencetak 145 kesempatan untuk The Foxes, meraih Sepatu Emas Liga Premier pada 2019-20 dengan 23 gol.
Dia telah mencetak lima gol untuk Cremonese sejak bergabung dengan mereka sebagai free agent pada musim panas 2025. Gol terbarunya datang dalam hasil imbang 2-2 dengan Cagliari. Gol tersebut yang membawanya ke tonggak yang mengesankan.
Vardy vs Ronaldo: Jumlah gol sejak berusia 30 tahun
Vardy merayakan ulang tahunnya yang ke-30 pada 11 Januari 2017. Standar individu yang luar biasa telah dipertahankan sejak saat itu. Dia memutuskan hubungan dengan Leicester setelah mencatatkan 200 gol untuk mereka melalui 500 penampilan - memenangkan gelar liga teratas Inggris pada 2016.
Hanya pemenang lima kali Ballon d'Or Ronaldo yang bisa mengklaim telah melampaui capaian Vardy setelah berusia 30. GOAT Portugal itu mencatatkan 290 gol di lima divisi top Eropa sejak melewati ulang tahun itu.
Dari jumlah tersebut, 162 tercipta selama masa rekornya di Real Madrid. Sebanyak 101 gol tercatat untuk raksasa Italia Juventus dan 27 selama masa kedua yang terlupakan di Old Trafford dengan Manchester United.
Ronaldo telah mencapai 958 gol secara total sepanjang kariernya, saat ia mengejar angka empat digit, dan masih kuat pada usia 40 tahun bersama klub Liga Pro Saudi, Al-Nassr. Dia terikat kontrak di sana hingga 2027.
Bungkam para peragu: Vardy terinspirasi oleh para kritikus
Vardy tampaknya menuju jalur yang sama, dengan tidak ada rencana dari pihaknya untuk pensiun dalam waktu dekat. Kesepakatannya di Cremonese mencakup opsi perpanjangan 12 bulan. Dia tetap bertekad untuk membungkam para pengkritik.
Vardy berkata setelah tiba di Italia, dengan seorang reporter mempertanyakan apa yang bisa dia tawarkan saat mendekati usia 40: "Anda pasti salah satu peragu. Anda salah satu yang harus saya buktikan salah.
"Tidak, dengar, bagi saya usia hanya angka. Selama, seperti yang selalu saya katakan, kaki saya melakukan persis seperti dulu dan masih terasa segar seperti sekarang, maka saya akan terus lanjut dan saat ini tidak ada tanda-tanda mereka melambat, jadi saya akan terus berjalan dan, seperti yang saya katakan, saya akan memberikan segalanya untuk klub ini."
Dia melanjutkan dengan mengatakan: "Saya pikir hal bagi saya secara pribadi adalah, sepanjang karier saya, saya telah diragukan. Selalu, dan akan selalu begitu. Apa yang selalu saya lakukan adalah membalikkan keadaan itu dan membuktikan mereka semua salah.
"Dan saya pikir dengan berbicara dengan manajer, ada banyak keraguan di Italia tentang Cremonese yang mampu bertahan di liga dan dengan bagaimana manajernya serta hasrat yang dimilikinya dan etos kerjanya, itu bukan yang diinginkannya.
"Saya menantikan pertandingan-pertandingan yang akan datang dengan cepat agar saya bisa menunjukkan kepada orang-orang apa yang saya miliki. Ini tentang membuktikan para peragu salah dan memastikan saya bersama tim, dan kami berjuang selama 90-95 menit yang baik karena terkadang itulah yang dibutuhkan. Kami akan memberikan segalanya sampai akhir dan semoga itu akan menghasilkan cukup banyak hasil."
Bintang TV: Vardy akan membintangi serial dokumenter baru
Cremonese saat ini berada di posisi ke-13 dalam klasemen Serie A, sembilan poin di atas zona degradasi dengan setengah musim masih tersisa untuk dimainkan.
Sementara itu, Vardy sedang bersiap untuk membintangi serial dokumenter bersama istrinya, Rebekah, yang mengungkap kehidupan pribadi mereka dan petualangan baru di Italia. Produksi tersebut diharapkan akan menghadirkan banyak tawa dan hiburan.
