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Jamie Carragher terpukau dengan peran baru bintang Manchester United, Youri Tielemans
Penyesuaian taktik membuahkan hasil bagi United
Carragher secara khusus melontarkan banyak pujian kepada Tielemans setelah United bermain imbang lewat laga sengit melawan Leeds pada Minggu. Pemain timnas Belgia itu tampil menonjol di Elland Road setelah pelatih Carrick mengubah susunan taktiknya.
Tim tamu mengawali pertandingan dengan baik. Tielemans ditempatkan lebih maju dari biasanya, bermain bersama Bruno Fernandes dan Bryan Mbeumo untuk membentuk trio penyerang yang berbahaya.
Perubahan posisi itu langsung membuahkan hasil bagi tim tamu. Tielemans mengirim umpan akurat di sepertiga akhir lapangan untuk membantu Mbeumo mencetak gol pembuka, sebelum Dominic Calvert-Lewin akhirnya menyamakan kedudukan bagi Leeds pada babak kedua.
- Getty Images Sport
Carragher soroti visi dan kualitas di lini tengah
Visi dan kualitas pemain asal Belgia itu saat menguasai bola menghadirkan momen-momen serangan terbaik United dalam pertandingan tersebut. Kejelian pengamatannya berperan langsung dalam terciptanya gol pembuka dan menuai pujian tinggi dari Carragher di studio televisi.
“Ia mengamati situasi dan memainkan bola dengan kaki belakangnya, sehingga bisa mengalirkannya ke sisi lapangan,” jelas Carragher di Sky Sports. “Ia tahu Mbeumo berada di area itu dan tahu umpannya akan sampai kepadanya. Kualitas yang luar biasa.”
Energi di lini tengah membantu membuka potensi
Tielemans menjadi starter dalam ketujuh pertandingan Premier League musim ini. Namun, duetnya dengan Kobbie Mainoo yang sebelumnya bermain lebih dalam belakangan ini menuai kritik keras dari mantan kapten klub Gary Neville.
Dengan Mainoo saat ini absen karena cedera, Carrick memilih menurunkan Carlos Baleba dan Andrey Santos di lini tengah. Keduanya menghadirkan energi yang sangat dibutuhkan di sektor tersebut dan memberikan fondasi kokoh bagi para penyerang. Kehadiran mereka juga membebaskan Tielemans dari beban besar dalam bertahan.
"Dia terus mengamati situasi, menoleh ke belakang lewat bahu kirinya, melihat posisi Bruno Fernandes, melihat posisi Bryan Mbeumo," tambah Carragher. "Penyelesaiannya gemilang, tetapi apa yang dilakukan Tielemans sungguh luar biasa."
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Mengalihkan fokus ke kompetisi Eropa
Skuad kini akan bangkit dan bersiap menghadapi laga tandang penting di Eropa. United dijadwalkan menghadapi Como di Liga Champions pada beberapa hari mendatang. Mereka akan bertandang ke Italia untuk bermain di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Tielemans berharap tetap dipercaya menjalankan peran yang lebih ofensif sembari berupaya melanjutkan penampilan impresifnya di kompetisi domestik.
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