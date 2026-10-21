Jamie Carragher terpukau dengan peran baru bintang Manchester United, Youri Tielemans

Carragher secara khusus melontarkan banyak pujian kepada Tielemans setelah United bermain imbang lewat laga sengit melawan Leeds pada Minggu. Pemain timnas Belgia itu tampil menonjol di Elland Road setelah pelatih Carrick mengubah susunan taktiknya.

Tim tamu mengawali pertandingan dengan baik. Tielemans ditempatkan lebih maju dari biasanya, bermain bersama Bruno Fernandes dan Bryan Mbeumo untuk membentuk trio penyerang yang berbahaya.

Perubahan posisi itu langsung membuahkan hasil bagi tim tamu. Tielemans mengirim umpan akurat di sepertiga akhir lapangan untuk membantu Mbeumo mencetak gol pembuka, sebelum Dominic Calvert-Lewin akhirnya menyamakan kedudukan bagi Leeds pada babak kedua.