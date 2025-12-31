"Itu Fakta!" - Jamie Carragher Sebut Gabriel Jesus Jauh Lebih Baik Daripada Viktor Gyokeres & Sarankan Mikel Arteta Untuk Cadangkan Manusia £64 Juta Itu

Carragher, berbicara di Sky Sports setelah peluit akhir, tidak menyembunyikan pendapat tajamnya. Sebagai pengagum lama permainan menyeluruh Jesus, mantan bek Liverpool tersebut menyarankan bahwa kedalaman skuad Arsenal di lini depan membuat pemilihan Gyokeres yang berkelanjutan sulit dibenarkan untuk pelatih kepala Mikel Arteta.

"Satu hal negatif untuk Arsenal malam ini adalah bahwa Gyokeres seharusnya tidak menjadi starter, ketika mereka memiliki pemain seperti ini," jelas Carragher. "Dalam beberapa pertandingan ke depan, ketika Jesus sedikit lebih siap, dia seharusnya menjadi starter. Dia pemain yang lebih baik dari Gyokeres - itu fakta."

Carragher juga menyarankan bahwa Havertz, yang baru saja kembali dari cedera, juga merupakan opsi yang lebih baik daripada Gyokeres, menambahkan: "Ada pertanyaan di masa lalu menanyakan apakah [Jesus] cukup baik bagi Arsenal untuk memenangkan liga. Tapi saat ini, dia lebih baik daripada orang yang mereka bawa yang mereka pikir akan memenangkan liga untuk mereka. Havertz atau dia sebagai penyerang tengah adalah pemain yang lebih baik daripada Gyokeres. Dia kurang memiliki keterampilan dan kualitas ketika Anda memikirkan apa yang mereka miliki di bangku cadangan. Saya pikir Arsenal perlu meningkatkan di posisi Gyokeres dan mereka punya pemain yang bisa di Jesus."