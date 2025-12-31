Getty Images/Goal
"Itu Fakta!" - Jamie Carragher Sebut Gabriel Jesus Jauh Lebih Baik Daripada Viktor Gyokeres & Sarankan Mikel Arteta Untuk Cadangkan Manusia £64 Juta Itu
- Getty Images Sport
Sebuah rekrutan yang belum menyala
Gyokeres hanya mencetak lima gol di Premier League dalam 17 penampilan, angka yang membuatnya berada di bawah sorotan. Dalam beberapa pekan terakhir, serangan Arsenal kadang-kadang terlihat tidak padu, dengan striker tersebut semakin menjadi pusat kritik daripada solusi. Pengawasan itu meningkat selama pembongkaran 4-1 Aston Villa yang menegaskan kekuatan kolektif tim tetapi juga menyoroti perjuangan Gyokeres. Meskipun The Gunners mendominasi jalannya pertandingan, rekor penandatanganan mereka menjadi sosok perifer, gagal memanfaatkan ruang yang diciptakan oleh rekan-rekannya. Kontrasnya sangat terlihat ketika Jesus muncul dari bangku cadangan. Pemain Brasil tersebut, yang baru saja kembali dari waktu lama keluar setelah operasi ACL, menandai comeback-nya dengan gaya dengan mencetak gol yang dianggap banyak orang sebagai gol terbaik malam itu, sebuah penyelesaian melengkung yang tenang ke sudut jauh yang menjadikan kontes di luar jangkauan Villa.
- Getty Images Sport
Carragher yang blak-blakan memberi nasihat kepada Arteta
Carragher, berbicara di Sky Sports setelah peluit akhir, tidak menyembunyikan pendapat tajamnya. Sebagai pengagum lama permainan menyeluruh Jesus, mantan bek Liverpool tersebut menyarankan bahwa kedalaman skuad Arsenal di lini depan membuat pemilihan Gyokeres yang berkelanjutan sulit dibenarkan untuk pelatih kepala Mikel Arteta.
"Satu hal negatif untuk Arsenal malam ini adalah bahwa Gyokeres seharusnya tidak menjadi starter, ketika mereka memiliki pemain seperti ini," jelas Carragher. "Dalam beberapa pertandingan ke depan, ketika Jesus sedikit lebih siap, dia seharusnya menjadi starter. Dia pemain yang lebih baik dari Gyokeres - itu fakta."
Carragher juga menyarankan bahwa Havertz, yang baru saja kembali dari cedera, juga merupakan opsi yang lebih baik daripada Gyokeres, menambahkan: "Ada pertanyaan di masa lalu menanyakan apakah [Jesus] cukup baik bagi Arsenal untuk memenangkan liga. Tapi saat ini, dia lebih baik daripada orang yang mereka bawa yang mereka pikir akan memenangkan liga untuk mereka. Havertz atau dia sebagai penyerang tengah adalah pemain yang lebih baik daripada Gyokeres. Dia kurang memiliki keterampilan dan kualitas ketika Anda memikirkan apa yang mereka miliki di bangku cadangan. Saya pikir Arsenal perlu meningkatkan di posisi Gyokeres dan mereka punya pemain yang bisa di Jesus."
Dari pahlawan Sporting menjadi pesakitan Liga Premier
Kritik akan menyakitkan bagi Gyokeres, yang reputasinya terbentuk di Portugal. Rekornya di Sporting luar biasa: 97 gol dalam lebih dari 100 penampilan, hasil yang meyakinkan Arsenal bahwa mereka telah menemukan solusi siap pakai untuk masalah penyerang mereka yang sudah lama. Namun, Premier League telah mengungkap tantangan beradaptasi dengan lingkungan yang lebih cepat dan lebih fisik. Di tengah semakin banyaknya kritik, Arteta tetap teguh mendukung Gyokeres secara publik. Awal bulan ini, Arteta menekankan bahwa awal lambat sang penyerang harus dilihat dalam konteks, menunjuk pada musim panas yang terganggu dan tuntutan fisik liga tersebut.
Orang Spanyol itu berkata: "Semua orang sangat bersemangat untuk membawanya ke klub. Kami melakukannya. Kami membawa pemain dengan rekor mencetak gol yang luar biasa yang harus beradaptasi dengan liga. Dia tidak memiliki pra-musim. Beberapa minggu pertama sulit karena secara fisik dia tidak dalam kondisi terbaiknya dan dia adalah pemain yang membutuhkan itu, seperti pemain lain di liga ini, hampir untuk tampil di tingkat tersebut. Saya tahu kami perlu terus menyesuaikan dan memahaminya sedikit lebih baik dalam situasi tertentu, dan dia perlu melakukan hal yang sama. Tapi itu soal waktu. Kami memberikan dukungan penuh untuknya."
- Getty
Laju penentu di depan Gyokeres
Kemenangan telak Arsenal atas Villa memperkuat kredensial mereka sebagai penantang gelar yang sesungguhnya, namun juga memperjelas fokus pada siapa yang seharusnya memimpin lini depan dalam bulan-bulan krusial ke depan. Dengan Jesus kembali menemukan ketajaman dan Havertz menawarkan fleksibilitas taktis, tekanan pada Gyokeres semakin meningkat. The Gunners sekarang mengalihkan perhatian mereka ke Bournemouth akhir pekan ini, sebuah pertandingan yang bisa memberikan kesempatan lain bagi Arteta untuk merombak barisan serangnya. Apakah Gyokeres diberi kesempatan untuk memulai atau diminta untuk menyaksikan dari pinggir lapangan mungkin akan menjadi indikasi paling jelas di mana kepercayaan Arsenal sesungguhnya tertuju.
