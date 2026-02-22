'Harimau Malaya, Berhentilah Main Petak Umpet Dengan Penggemar' - Legenda Jamal Nasir Kecam Aksi Tutup Mulut Media Malaysia Di Tengah Skandal Pemain Keturunan

Skandal pemalsuan dokumen yang mengguncang sepakbola Malaysia bermula ketika tujuh pemain keturunan—Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, dan Rodrigo Holgado—dijatuhi hukuman larangan bermain selama 12 bulan oleh FIFA. Meski Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) menunda eksekusi hukuman tersebut hingga sidang tanggal 26 Februari, dampak administratifnya sangat masif. Harimau Malaya saat ini memuncaki Grup F dengan 15 poin, tetapi ada kekhawatiran nyata bahwa pencapaian ini bisa dianulir jika otoritas terkait menemukan pelanggaran berat. Di tengah situasi genting ini, Asosiasi Sepakbola Malaysia (FAM) justru mengambil langkah drastis dengan menutup semua akses media.

Jamal Nasir, salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah sepakbola Malaysia, menilai bahwa skandal segelintir pemain tidak seharusnya mengorbankan transparansi tim secara keseluruhan. "Mengapa Harimau Malaya harus berlari menghindar dari penggemar dan media? Penggemar merasa bosan karena Anda tidak memberikan informasi apa pun," ungkap Nasir dikutip dari New Strait Times. Ia menambahkan bahwa sepakbola adalah milik rakyat, sehingga manajemen tetap wajib memberikan kabar terbaru mengenai pemain lain seperti Arif Aiman maupun Faisal Halim, karena kebungkaman hanya akan membuat stadion sepi penonton.