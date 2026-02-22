AFP
'Harimau Malaya, Berhentilah Main Petak Umpet Dengan Penggemar' - Legenda Jamal Nasir Kecam Aksi Tutup Mulut Media Malaysia Di Tengah Skandal Pemain Keturunan
Sikap Membisu yang Menjauhkan Penggemar
Skandal pemalsuan dokumen yang mengguncang sepakbola Malaysia bermula ketika tujuh pemain keturunan—Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel, Facundo Garces, Imanol Machuca, Gabriel Palmero, dan Rodrigo Holgado—dijatuhi hukuman larangan bermain selama 12 bulan oleh FIFA. Meski Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS) menunda eksekusi hukuman tersebut hingga sidang tanggal 26 Februari, dampak administratifnya sangat masif. Harimau Malaya saat ini memuncaki Grup F dengan 15 poin, tetapi ada kekhawatiran nyata bahwa pencapaian ini bisa dianulir jika otoritas terkait menemukan pelanggaran berat. Di tengah situasi genting ini, Asosiasi Sepakbola Malaysia (FAM) justru mengambil langkah drastis dengan menutup semua akses media.
Jamal Nasir, salah satu tokoh paling dihormati dalam sejarah sepakbola Malaysia, menilai bahwa skandal segelintir pemain tidak seharusnya mengorbankan transparansi tim secara keseluruhan. "Mengapa Harimau Malaya harus berlari menghindar dari penggemar dan media? Penggemar merasa bosan karena Anda tidak memberikan informasi apa pun," ungkap Nasir dikutip dari New Strait Times. Ia menambahkan bahwa sepakbola adalah milik rakyat, sehingga manajemen tetap wajib memberikan kabar terbaru mengenai pemain lain seperti Arif Aiman maupun Faisal Halim, karena kebungkaman hanya akan membuat stadion sepi penonton.
Cklamovski Pecah Kebisuan dan Tegaskan Komitmen
Tekanan yang mengelilingi skuad nasional tidak hanya berdampak pada para pemain, tetapi juga menempatkan posisi pelatih kepala, Peter Cklamovski, di bawah mikroskop. Menjelang pertandingan penting di Hanoi pada 31 Maret, rumor mulai beredar bahwa juru taktik asal Australia tersebut mungkin akan mengikuti jejak pendahulunya, Kim Pan Gon, yang mengundurkan diri akibat tekanan dari masalah kelayakan pemain yang tak kunjung usai. Menanggapi spekulasi liar yang terus berkembang, Cklamovski akhirnya buka suara untuk menjernihkan situasi dan meredakan kepanikan publik.
Pelatih tersebut mengakui bahwa kinerjanya di Kuala Lumpur telah menarik minat dari berbagai klub dan negara lain, namun ia memilih untuk bertahan demi membangun proyek jangka panjang bersama skuad Harimau Malaya. "Yah, saya masih di sini. Itu mungkin cara paling kuat untuk menjawabnya," tegasnya saat ditanya mengenai potensi kepergiannya. Cklamovski menjelaskan lebih lanjut bahwa meskipun ia menyadari adanya rasa frustrasi terkait kurangnya kemajuan di beberapa aspek, fokusnya tetap tak tergoyahkan. "Saya memiliki motivasi tinggi untuk melakukan sesuatu yang istimewa dengan tim nasional. Jujur saja, saya sama sekali tidak berpikir untuk pergi," tambahnya.
Menghindari Pengandaian di Grup F
Persiapan taktis Malaysia menjelang lawatan krusial ke markas Vietnam diwarnai oleh ketidakpastian yang signifikan. Tim pelatih harus merancang strategi tanpa mengetahui apakah tujuh bintang mereka yang terkena sanksi akan diizinkan merumput saat peluit panjang dibunyikan. Di sisi lain, Vietnam juga terus memperkuat skuad mereka dengan merekrut sejumlah talenta naturalisasi baru, membuat tantangan di lapangan hijau semakin terjal. Alih-alih terjebak dalam pusaran proses hukum di CAS, Cklamovski memilih pendekatan pragmatis dengan mengandalkan filosofi kolektivitas di atas kemampuan individu.
Sang pelatih memusatkan seluruh energinya pada pemain yang dipastikan siap secara fisik dan mental. "Hal itu sama sekali tidak masuk dalam perhitungan saya saat ini. Mereka tidak tersedia," jelas Cklamovski merujuk pada para pemain yang bermasalah. "Saya bekerja berdasarkan realitas hari ini dan tidak ingin terlalu memikirkan banyak 'bagaimana jika'. Kekuatan terbesar kami adalah tim. Sebelas pemain di lapangan, siapa pun itu, akan saling terhubung dengan apa yang harus kami lakukan." Ia juga menantang para pengkritiknya untuk menilai kinerjanya murni dari hasil yang diraih di atas lapangan, bukan dari kebisingan di luar arena.
Langkah Penentu Menuju Takdir
Jendela internasional yang akan datang dipandang sebagai momen penentuan nasib bagi sepakbola Malaysia. Sebuah kemenangan di kandang Vietnam tidak hanya akan mengamankan tiket bergengsi ke Piala Asia 2027, tetapi juga menjadi penyuntik moral yang sangat dibutuhkan di tengah krisis. Sebaliknya, kekalahan yang dibarengi dengan potensi pengurangan poin di meja hijau bisa berakibat fatal bagi ambisi Harimau Malaya. Pertempuran antara keinginan manajemen untuk menjaga privasi dan tuntutan publik akan transparansi terus berlanjut hingga hari ini.
Jamal Nasir sekali lagi mengingatkan bahwa tim nasional memikul harapan jutaan jiwa, menegaskan, "Singkirkan masalah itu sejenak. Sepakbola harus terus bergerak. Harimau Malaya lebih besar dari sekadar tujuh pemain." Di tengah semua polemik tersebut, Cklamovski menyadari sepenuhnya besarnya pertaruhan yang ada di depan mata dan menatap ke depan dengan keyakinan penuh terhadap potensi anak asuhnya. "Kami menantikan tantangan bermain tandang melawan Vietnam dan akan datang dengan mentalitas kuat untuk menang. Saya percaya pada sepakbola Malaysia. Namun untuk saat ini, semuanya bermuara pada bulan Maret. Maret adalah segalanya bagi kami," pungkas sang pelatih.
