Jamal Musiala Kembali! Bayern Munich Sambut Kembali 'Permata' Mereka Tujuh Bulan Setelah Cedera Parah
Musiala siap untuk kembali bermain
Penantian yang panjang dan menyakitkan akhirnya berakhir bagi para penggemar setia Bayern. Setelah tujuh bulan rehabilitasi, kemunduran, dan menonton dari tribun, Musiala di ambang kembali bermain secara kompetitif. Pelatih kepala Kompany memberikan kabar positif selama konferensi pers pra-pertandingannya pada hari Jumat, memastikan bahwa jika sesi latihan terakhir berjalan sesuai rencana, pemain berusia 22 tahun tersebut akan dimasukkan dalam skuad pertandingan untuk laga Bundesliga akhir pekan ini melawan RB Leipzig.
Absennya Musiala telah menjadi luka menganga dalam skuad raksasa Bavaria sejak ia mengalami cedera parah selama Club World Cup melawan Paris Saint-Germain pada musim panas lalu. Meskipun Bayern berhasil bersaing di semua lini, kehilangan "Bambi" mereka yang menjadi talisman menghilangkan salah satu percikan kreatif paling kuat dari tim. Sekarang, saat musim memasuki fase kedua yang krusial, kembalinya pahlawan hasil pembinaan sendiri tersebut bisa menjadi faktor penentu dalam perburuan gelar.
"Jika semuanya berjalan baik hari ini, rencananya dia akan terlibat," kata Kompany kepada wartawan pada Jumat sore. "Itu bagus untuknya dan baik untuk kami."
Muncul dari 'terowongan gelap' dengan energi positif
Kompany tidak menghindar dari beban psikologis yang dirasakan Musiala selama tujuh bulan terakhir. Bagi seorang pemain yang hampir tidak pernah mengalami kesulitan dalam perjalanan meteornya dari akademi Chelsea ke tim utama Bayern dan tim nasional Jerman, cedera jangka panjang ini merupakan rintangan besar pertama dalam kariernya.
"Dia keluar dari terowongan gelap," Kompany mengakui. "Dia membawa banyak energi positif bersamanya." Antusiasme menular ini dilaporkan telah menyemangati skuad dalam latihan, dengan rekan-rekannya senang melihat dribbler berbakat ini kembali bermain dengan bola di kakinya.
Kompany memberi peringatan tentang mengelola ekspektasi
Sementara kegembiraan seputar kembalinya Musiala mencapai puncaknya, Kompany cepat-cepat meredakan ekspektasi. Manajer tersebut sangat menyadari tekanan yang akan diberikan pada pundak Musiala begitu dia menginjak lapangan. Ada godaan untuk melihatnya sebagai penyelamat instan, orang yang langsung membuka pertahanan lawan, tetapi Kompany menekankan tanggung jawab perawatan.
"Saya ingin sedikit melindunginya dan Alphonso Davies," jelas manajer tersebut, merujuk pada bek Kanada yang juga kembali dari masa absen. "Mereka tidak harus memutuskan permainan. Ini tentang integrasi yang baik, memberikan penampilan yang baik sesekali, dan tentang berada di 100 persen lagi pada suatu titik."
Davies dan Kimmich dorong perburuan gelar
Musiala bukan satu-satunya nama besar yang kembali memperkuat jajaran Kompany. Dalam triple boost bagi pemimpin Bundesliga, baik Davies maupun Joshua Kimmich juga diharapkan tersedia untuk seleksi.
Kembalinya Kimmich memberikan stabilitas dan kepemimpinan yang sangat dibutuhkan di lini tengah, sementara Davies menawarkan kecepatan luar biasa di sisi sayap yang sering diandalkan Bayern untuk memperluas pertahanan yang keras kepala.
Namun, seperti halnya Musiala, Davies akan dikelola dengan hati-hati. Gaya bermain eksplosif dari pemain Kanada ini sangat bergantung pada puncak fisiknya, dan Kompany waspada untuk tidak terlalu cepat memaksanya kembali. Strateginya jelas: integrasi terlebih dahulu, dominasi kemudian.
Waktu kembalinya ini tidak bisa lebih sempurna. Saat Bundesliga dilanjutkan setelah jeda musim dingin, daftar pertandingan mulai padat, dan margin kesalahan mengecil. Tim Kompany unggul 11 poin dari saingan terdekat Borussia Dortmund setelah 17 pertandingan, sementara lawan di hari Sabtu, RB Leipzig, tertinggal lebih jauh empat poin.
