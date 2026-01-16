Jamal Musiala Kembali! Bayern Munich Sambut Kembali 'Permata' Mereka Tujuh Bulan Setelah Cedera Parah

Penantian yang panjang dan menyakitkan akhirnya berakhir bagi para penggemar setia Bayern. Setelah tujuh bulan rehabilitasi, kemunduran, dan menonton dari tribun, Musiala di ambang kembali bermain secara kompetitif. Pelatih kepala Kompany memberikan kabar positif selama konferensi pers pra-pertandingannya pada hari Jumat, memastikan bahwa jika sesi latihan terakhir berjalan sesuai rencana, pemain berusia 22 tahun tersebut akan dimasukkan dalam skuad pertandingan untuk laga Bundesliga akhir pekan ini melawan RB Leipzig.

Absennya Musiala telah menjadi luka menganga dalam skuad raksasa Bavaria sejak ia mengalami cedera parah selama Club World Cup melawan Paris Saint-Germain pada musim panas lalu. Meskipun Bayern berhasil bersaing di semua lini, kehilangan "Bambi" mereka yang menjadi talisman menghilangkan salah satu percikan kreatif paling kuat dari tim. Sekarang, saat musim memasuki fase kedua yang krusial, kembalinya pahlawan hasil pembinaan sendiri tersebut bisa menjadi faktor penentu dalam perburuan gelar.

"Jika semuanya berjalan baik hari ini, rencananya dia akan terlibat," kata Kompany kepada wartawan pada Jumat sore. "Itu bagus untuknya dan baik untuk kami."