Jalan Menuju Gelar Juara... Al-Nasr Hadapi Hantu Babak Pertama dalam Misi Berbahaya

Al-Nassr bermimpi merebut kembali gelar Liga Saudi setelah bertahun-tahun absen dari podium juara, namun mereka akan menghadapi jadwal yang sangat berat berupa enam pertandingan sulit di akhir musim.

Pertandingan pertama akan melawan Al-Ittifaq, Rabu depan, dalam putaran ke-29, kemudian Al-Ahli pada 28 April mendatang di pekan ke-30 kompetisi.

Baca juga.. Kejutan besar.. Wasit Al-Nassr dan Al-Akhdoud mengabaikan kartu merah Sadio Mané!

Baca juga.. Video.. Ronaldo: Persaingan dengan Al-Hilal dan Al-Ahli belum berakhir.. dan kami siap untuk fase penentuan

Pada pekan ke-31, Al-Nassr akan bertanding melawan Al-Qadisiyah pada 2 Mei mendatang, sebelum menghadapi Al-Hilal dalam Derby Riyadh pada pekan berikutnya.

Al-Nassr dijadwalkan menutup perjalanan liga dengan bertanding melawan Al-Shabab pada 13 Mei mendatang, dalam putaran ke-33, lalu menghadapi Damac pada putaran terakhir pada 21 Mei.








