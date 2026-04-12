Goal.com
Live
جيسوس ورونالدو وفيليكس
GOAL

Diterjemahkan oleh

Jalan Menuju Gelar Juara... Al-Nasr Hadapi Hantu Babak Pertama dalam Misi Berbahaya

FEATURES
Al Nassr FC
Al Hilal
Saudi Pro League
J. Jesus
C. Ronaldo
J. Felix
Arab Saudi
Portugal

Masa sulit yang membuat para pemain asuhan pelatih asal Portugal, Jorge Jesus, gelisah

Al-Nassr memasuki fase krusial kompetisi Liga Roshen Saudi di tengah suasana yang memanas dan persaingan sengit yang mungkin akan memengaruhi perjalanannya dalam perebutan gelar juara, di tengah tekanan besar dan perburuan ketat dari Al-Hilal untuk merebut puncak klasemen.

Seiring mendekatnya musim ke tahap-tahap terakhir, persaingan di antara tim-tim papan atas semakin sengit, di mana tidak ada ruang untuk kehilangan poin, sehingga setiap putaran menjadi laga krusial yang berpotensi mengubah peta persaingan di puncak klasemen.

  • FBL-KSA-NASSR-NAJMAAFP

    Di mana kemenangan itu?

    Al-Nasr memuncaki klasemen Liga Profesional Roshen dengan raihan 73 poin, setelah meraih kemenangan berharga atas Al-Akhdoud, Sabtu kemarin, dengan skor 2-0, dalam rangkaian pertandingan pekan ke-28 kompetisi tersebut.

    Al-Nassr unggul atas Al-Hilal, yang berada di posisi kedua, dengan selisih 5 poin (68). Al-Nassr merupakan tim dengan serangan terkuat dengan mencetak 78 gol dan pertahanan terkuat kedua dengan kebobolan 21 gol.

    • Iklan
  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Misi bunuh diri

    Al-Nassr bermimpi merebut kembali gelar Liga Saudi setelah bertahun-tahun absen dari podium juara, namun mereka akan menghadapi jadwal yang sangat berat berupa enam pertandingan sulit di akhir musim.

    Pertandingan pertama akan melawan Al-Ittifaq, Rabu depan, dalam putaran ke-29, kemudian Al-Ahli pada 28 April mendatang di pekan ke-30 kompetisi.

    Baca juga.. Kejutan besar.. Wasit Al-Nassr dan Al-Akhdoud mengabaikan kartu merah Sadio Mané!
    Baca juga.. Video.. Ronaldo: Persaingan dengan Al-Hilal dan Al-Ahli belum berakhir.. dan kami siap untuk fase penentuan

    Pada pekan ke-31, Al-Nassr akan bertanding melawan Al-Qadisiyah pada 2 Mei mendatang, sebelum menghadapi Al-Hilal dalam Derby Riyadh pada pekan berikutnya.

    Al-Nassr dijadwalkan menutup perjalanan liga dengan bertanding melawan Al-Shabab pada 13 Mei mendatang, dalam putaran ke-33, lalu menghadapi Damac pada putaran terakhir pada 21 Mei.



  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Hantu Lantai Pertama

    Al-Nasr mengawali musimnya dengan gemilang, meraih 10 kemenangan di Liga Roshen, sehingga memuncaki klasemen kompetisi dengan raihan 30 poin, yang terakhir diraih saat melawan Al-Akhdoud.

    Namun, Al-Nasr kemudian mengalami kemunduran yang aneh, yaitu gagal meraih kemenangan dalam 4 pertandingan berturut-turut, dengan hasil imbang melawan Al-Ittifaq (2-2) dan kekalahan dari Al-Ahli (2-3).

    Penurunan performa berlanjut dengan kekalahan dari Al-Qadisiyah (1-2) dan Al-Hilal (1-3), sehingga kehilangan 11 poin, yang cukup untuk menjauhkan mereka dari puncak klasemen Liga Roshen dan menyerahkan posisi tersebut kepada Al-Hilal dengan selisih sekitar 7 poin.

    Al-Nassr kembali ke akhir musim dengan menghadapi tantangan yang sama sulitnya, di mana mereka berhasil mengalahkan Al-Akhdoud dengan skor 2-0, sehingga tersisa 6 pertandingan sengit, di mana 4 di antaranya adalah pertandingan yang pernah mereka alami kesulitan pada putaran pertama.


  • Al Nassr v Al Najmah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    Kejutan atau Puncak Kesuksesan?

    Al-Hilal bertekad untuk meraih kemenangan dalam keempat pertandingan tersebut, yaitu melawan Al-Ittifaq, Al-Ahli, Al-Qadsia, dan Al-Hilal, agar dapat secara resmi dinobatkan sebagai juara Liga Roshen tanpa harus bergantung pada hasil pertandingan lain.

    Namun, jika apa yang terjadi di putaran pertama terulang, Al-Nassr akan kehilangan gelar tersebut ke tangan Al-Hilal atau Al-Ahli, di mana "Al-Raqi" akan finis di posisi ketiga dengan 66 poin.

    Oleh karena itu, pelatih Al-Nassr asal Portugal, Jorge Jesus, akan menghadapi tugas yang sangat berat, di mana ia berupaya memastikan gelar juara dua putaran sebelum akhir musim dan mengalahkan Al-Hilal dalam derby.

AFC Champions League Elite
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Al-Sadd crest
Al-Sadd
ALS
Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI