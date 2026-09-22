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Indonesia v Bahrain - FIFA World Cup Asian 3rd QualifierGetty Images Sport
Tegar Paramartha

Jadwal & hasil Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan, jam tanding, dan cara nonton live

Indonesia
J. Herdman
K. Diks

Timnas Indonesia resmi memulai perjalanannya di turnamen anyar FIFA ASEAN Cup 2026, edisi pertama kompetisi regional Asia Tenggara yang digelar langsung di bawah naungan FIFA. Skuad Garuda asuhan John Herdman bertindak sebagai tuan rumah Premier Division dan menargetkan gelar juara setelah gagal di Piala AFF 2026. Berikut informasi lengkap turnamen, jadwal pertandingan, hingga cara menyaksikan siaran langsungnya di Indonesia.


  • Info Turnamen FIFA ASEAN Cup 2026

    FIFA ASEAN Cup 2026 berlangsung pada 25 September – 5 Oktober 2026, menjadi turnamen resmi FIFA pertama yang dibuat khusus untuk kawasan Asia Tenggara. Ada dua divisi dalam ajang ini:

    • Premier Division — diikuti delapan tim terbaik ASEAN plus undangan (Bangladesh dan Pakistan), dituanrumahi Indonesia, dimainkan di dua venue: Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta dan Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Bandung.
    • Challenge Division — diikuti enam negara dengan format lebih ringkas, dituanrumahi Hong Kong.

    Di Premier Division, delapan tim dibagi menjadi dua grup berisi empat tim yang bertanding satu kali (round-robin):

    • Grup A (mayoritas laga di GBK, Jakarta): Indonesia, Singapura, Malaysia, Bangladesh
    • Grup B (mayoritas laga di SJH, Bandung): Thailand, Vietnam, Filipina, Pakistan

    Format babak lanjutan cukup ringkas, tidak ada semifinal. Juara Grup A langsung bertemu juara Grup B di final, sementara runner-up kedua grup bertanding di partai perebutan tempat ketiga.

    Karena berstatus tuan rumah, seluruh laga fase grup Indonesia dimainkan di kandang sendiri, GBK, tanpa perlu bepergian ke luar kota. Timnas Indonesia dilatih John Herdman dan mengumumkan skuad 23 pemain pada 18 September 2026, dominan diisi pemain diaspora yang berkarier di Eropa seperti Kevin Diks, Justin Hubner, Calvin Verdonk, dan Ole Romeny, dipadukan dengan pemain Liga 1 seperti Thom Haye dan Rizky Ridho. Kevin Diks ditunjuk mengenakan ban kapten menggantikan Jay Idzes yang absen karena cedera.

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  • Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

    Tanggal

    Kick-Off (WIB)

    Pertandingan

    Venue

    Matchday

    Jumat, 25 September 2026

    20.00

    Indonesia vs Singapura

    Stadion GBK, Jakarta

    Grup A – Matchday 1

    Senin, 28 September 2026

    19.30

    Indonesia vs Malaysia

    Stadion GBK, Jakarta

    Grup A – Matchday 2

    Kamis, 1 Oktober 2026

    19.30

    Indonesia vs Bangladesh

    Stadion GBK, Jakarta

    Grup A – Matchday 3

    Senin, 5 Oktober 2026

    16.00

    Perebutan Juara 3*

    Stadion GBK, Jakarta

    Babak Lanjutan

    Senin, 5 Oktober 2026

    20.00

    Final*

    Stadion GBK, Jakarta

    Babak Lanjutan

    * Indonesia hanya tampil di final jika juara Grup A; jika runner-up, bermain di laga perebutan tempat ketiga.

  • Jadwal Lengkap Fase Grup FIFA ASEAN Cup 2026

    Tanggal

    Kick-Off (WIB)

    Pertandingan

    Grup

    Venue

    Jumat, 25 September

    16.00

    Bangladesh vs Malaysia

    Grup A

    GBK

    Jumat, 25 September

    20.00

    Indonesia vs Singapura

    Grup A

    GBK

    Sabtu, 26 September

    16.00

    Pakistan vs Thailand

    Grup B

    SJH

    Sabtu, 26 September

    19.30

    Vietnam vs Filipina

    Grup B

    SJH

    Senin, 28 September

    16.00

    Singapura vs Bangladesh

    Grup A

    GBK

    Senin, 28 September

    19.30

    Indonesia vs Malaysia

    Grup A

    GBK

    Selasa, 29 September

    16.00

    Filipina vs Pakistan

    Grup B

    SJH

    Selasa, 29 September

    19.30

    Thailand vs Vietnam

    Grup B

    SJH

    Kamis, 1 Oktober

    19.30

    Indonesia vs Bangladesh

    Grup A

    GBK

    Kamis, 1 Oktober

    19.30

    Malaysia vs Singapura

    Grup A

    SJH

    Jumat, 2 Oktober

    16.00

    Thailand vs Filipina

    Grup B

    SJH

    Jumat, 2 Oktober

    16.00

    Vietnam vs Pakistan

    Grup B

    GBK

    Senin, 5 Oktober

    16.00

    Perebutan Juara 3

    GBK

    Senin, 5 Oktober

    20.00

    Final

    GBK

    Catatan: seluruh waktu kick-off dalam WIB dan berpotensi berubah sewaktu-waktu, jadi selalu cek jadwal terbaru menjelang laga.

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  • Cara Nonton Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026

    Seluruh laga FIFA ASEAN Cup 2026 dipegang hak siarnya oleh EMTEK Media. Fans di Indonesia bisa menyaksikan setiap pertandingan Timnas Indonesia melalui:

    • TV Free-to-Air (Terestrial): Indosiar, SCTV, dan Moji
    • Streaming OTT: Vidio (aplikasi & website)
    • TV Berbayar/Satelit: NEX Parabola

    Karena disiarkan gratis lewat TV nasional, penonton di seluruh Indonesia dapat menyaksikan laga Indonesia vs Singapura, Indonesia vs Malaysia, maupun Indonesia vs Bangladesh tanpa perlu berlangganan kanal khusus.

  • Peluang Timnas Indonesia ke Final

    Sebagai tuan rumah Grup A, Indonesia diuntungkan karena seluruh laga fase grup dimainkan di GBK dengan dukungan penuh suporter. Untuk lolos otomatis ke final, Garuda wajib finis sebagai juara Grup A, jika hanya finis runner-up, Indonesia akan diarahkan ke laga perebutan tempat ketiga, bukan final. Tiga lawan yang harus dilewati adalah Singapura (laga pembuka penuh gengsi setelah hasil imbang di Piala AFF 2026), Malaysia, dan Bangladesh.