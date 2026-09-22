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Jadwal & hasil Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan, jam tanding, dan cara nonton live
Info Turnamen FIFA ASEAN Cup 2026
FIFA ASEAN Cup 2026 berlangsung pada 25 September – 5 Oktober 2026, menjadi turnamen resmi FIFA pertama yang dibuat khusus untuk kawasan Asia Tenggara. Ada dua divisi dalam ajang ini:
- Premier Division — diikuti delapan tim terbaik ASEAN plus undangan (Bangladesh dan Pakistan), dituanrumahi Indonesia, dimainkan di dua venue: Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta dan Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Bandung.
- Challenge Division — diikuti enam negara dengan format lebih ringkas, dituanrumahi Hong Kong.
Di Premier Division, delapan tim dibagi menjadi dua grup berisi empat tim yang bertanding satu kali (round-robin):
- Grup A (mayoritas laga di GBK, Jakarta): Indonesia, Singapura, Malaysia, Bangladesh
- Grup B (mayoritas laga di SJH, Bandung): Thailand, Vietnam, Filipina, Pakistan
Format babak lanjutan cukup ringkas, tidak ada semifinal. Juara Grup A langsung bertemu juara Grup B di final, sementara runner-up kedua grup bertanding di partai perebutan tempat ketiga.
Karena berstatus tuan rumah, seluruh laga fase grup Indonesia dimainkan di kandang sendiri, GBK, tanpa perlu bepergian ke luar kota. Timnas Indonesia dilatih John Herdman dan mengumumkan skuad 23 pemain pada 18 September 2026, dominan diisi pemain diaspora yang berkarier di Eropa seperti Kevin Diks, Justin Hubner, Calvin Verdonk, dan Ole Romeny, dipadukan dengan pemain Liga 1 seperti Thom Haye dan Rizky Ridho. Kevin Diks ditunjuk mengenakan ban kapten menggantikan Jay Idzes yang absen karena cedera.
Jadwal Lengkap Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026
Tanggal
Kick-Off (WIB)
Pertandingan
Venue
Matchday
Jumat, 25 September 2026
20.00
Indonesia vs Singapura
Stadion GBK, Jakarta
Grup A – Matchday 1
Senin, 28 September 2026
19.30
Indonesia vs Malaysia
Stadion GBK, Jakarta
Grup A – Matchday 2
Kamis, 1 Oktober 2026
19.30
Indonesia vs Bangladesh
Stadion GBK, Jakarta
Grup A – Matchday 3
Senin, 5 Oktober 2026
16.00
Perebutan Juara 3*
Stadion GBK, Jakarta
Babak Lanjutan
Senin, 5 Oktober 2026
20.00
Final*
Stadion GBK, Jakarta
Babak Lanjutan
* Indonesia hanya tampil di final jika juara Grup A; jika runner-up, bermain di laga perebutan tempat ketiga.
Jadwal Lengkap Fase Grup FIFA ASEAN Cup 2026
Tanggal
Kick-Off (WIB)
Pertandingan
Grup
Venue
Jumat, 25 September
16.00
Bangladesh vs Malaysia
Grup A
GBK
Jumat, 25 September
20.00
Indonesia vs Singapura
Grup A
GBK
Sabtu, 26 September
16.00
Pakistan vs Thailand
Grup B
SJH
Sabtu, 26 September
19.30
Vietnam vs Filipina
Grup B
SJH
Senin, 28 September
16.00
Singapura vs Bangladesh
Grup A
GBK
Senin, 28 September
19.30
Indonesia vs Malaysia
Grup A
GBK
Selasa, 29 September
16.00
Filipina vs Pakistan
Grup B
SJH
Selasa, 29 September
19.30
Thailand vs Vietnam
Grup B
SJH
Kamis, 1 Oktober
19.30
Indonesia vs Bangladesh
Grup A
GBK
Kamis, 1 Oktober
19.30
Malaysia vs Singapura
Grup A
SJH
Jumat, 2 Oktober
16.00
Thailand vs Filipina
Grup B
SJH
Jumat, 2 Oktober
16.00
Vietnam vs Pakistan
Grup B
GBK
Senin, 5 Oktober
16.00
Perebutan Juara 3
—
GBK
Senin, 5 Oktober
20.00
Final
—
GBK
Catatan: seluruh waktu kick-off dalam WIB dan berpotensi berubah sewaktu-waktu, jadi selalu cek jadwal terbaru menjelang laga.
Cara Nonton Siaran Langsung Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026
Seluruh laga FIFA ASEAN Cup 2026 dipegang hak siarnya oleh EMTEK Media. Fans di Indonesia bisa menyaksikan setiap pertandingan Timnas Indonesia melalui:
- TV Free-to-Air (Terestrial): Indosiar, SCTV, dan Moji
- Streaming OTT: Vidio (aplikasi & website)
- TV Berbayar/Satelit: NEX Parabola
Karena disiarkan gratis lewat TV nasional, penonton di seluruh Indonesia dapat menyaksikan laga Indonesia vs Singapura, Indonesia vs Malaysia, maupun Indonesia vs Bangladesh tanpa perlu berlangganan kanal khusus.
Peluang Timnas Indonesia ke Final
Sebagai tuan rumah Grup A, Indonesia diuntungkan karena seluruh laga fase grup dimainkan di GBK dengan dukungan penuh suporter. Untuk lolos otomatis ke final, Garuda wajib finis sebagai juara Grup A, jika hanya finis runner-up, Indonesia akan diarahkan ke laga perebutan tempat ketiga, bukan final. Tiga lawan yang harus dilewati adalah Singapura (laga pembuka penuh gengsi setelah hasil imbang di Piala AFF 2026), Malaysia, dan Bangladesh.
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