FIFA ASEAN Cup 2026 berlangsung pada 25 September – 5 Oktober 2026, menjadi turnamen resmi FIFA pertama yang dibuat khusus untuk kawasan Asia Tenggara. Ada dua divisi dalam ajang ini:

Premier Division — diikuti delapan tim terbaik ASEAN plus undangan (Bangladesh dan Pakistan), dituanrumahi Indonesia , dimainkan di dua venue: Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta dan Stadion Si Jalak Harupat (SJH), Bandung.

Challenge Division — diikuti enam negara dengan format lebih ringkas, dituanrumahi Hong Kong.

Di Premier Division, delapan tim dibagi menjadi dua grup berisi empat tim yang bertanding satu kali (round-robin):

Grup A (mayoritas laga di GBK, Jakarta): Indonesia , Singapura, Malaysia, Bangladesh

Grup B (mayoritas laga di SJH, Bandung): Thailand, Vietnam, Filipina, Pakistan

Format babak lanjutan cukup ringkas, tidak ada semifinal. Juara Grup A langsung bertemu juara Grup B di final, sementara runner-up kedua grup bertanding di partai perebutan tempat ketiga.

Karena berstatus tuan rumah, seluruh laga fase grup Indonesia dimainkan di kandang sendiri, GBK, tanpa perlu bepergian ke luar kota. Timnas Indonesia dilatih John Herdman dan mengumumkan skuad 23 pemain pada 18 September 2026, dominan diisi pemain diaspora yang berkarier di Eropa seperti Kevin Diks, Justin Hubner, Calvin Verdonk, dan Ole Romeny, dipadukan dengan pemain Liga 1 seperti Thom Haye dan Rizky Ridho. Kevin Diks ditunjuk mengenakan ban kapten menggantikan Jay Idzes yang absen karena cedera.