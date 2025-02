Jadwal Plymouth Argyle Vs Liverpool: Live Streaming & Siaran Langsung TV, Prediksi Skor

Plymouth Argyle vs Liverpool

Pemuncak klasemen Liga Primer Liverpool akan bertandang ke klub papan bawah Championship Plymouth untuk mengamankan tiket ke putaran lima Piala FA.

Plymouth Argyle akan menghadapi pemuncak Liga Primer Liverpool pada akhir pekan ini, dengan mereka baru menang sekali dalam lima laga terakhirnya. Plymouth telah memainkan 30 pertandingan liga dan hanya menang lima kali musim ini dan mengumpulkan 25 poin, dan itulah mengapa mereka berada di dasar klasemen Championship.

Pada pertandingan terakhir, Pilgrims berhasil bangkit dan menang tipis melawan West Bromwich Albion di Home Park. Jayson Molumby membawa tim tamu unggul sebelum dua gol Ryan Hardie mengamankan tiga poin untuk menjaga timnya tetap dalam persaingan 'survival'.

Liverpool, di sisi lain, baru kalah sekali di Liga Primer sepanjang musim, takluk 1-0 di kandang sendiri dari Nottingham Forest pada September 2024. Tim asuhan Arne Slot unggul enam poin dari rival terdekat mereka Arsenal dengan satu pertandingan yang belum dimainkan dan mereka berusaha untuk mengklaim gelar Liga Primer keduanya dalam sejarah.

Adapun dua pertemuan terakhir antara kedua tim ini terjadi di Piala FA dan berlangsung pada 2017 di babak ketiga dan pertandingan ulang berikutnya. Di Anfield, tim muda Liverpool yang berisi Trent Alexander-Arnold dan Emre Can ditahan imbang tanpa gol oleh Plymouth yang waktu itu bermain di League One. Manajer Liverpool Jurgen Klopp harus menengok ke bangku cadangan dan memanggil Daniel Sturridge, Adam Lallana, dan Roberto Firmino dalam upaya untuk menghindari pertandingan ulang, tetapi The Pilgrims bertahan untuk membawa raksasa Liga Primer itu kembali ke Home Park.

Klopp menurunkan susunan pemain yang sama untuk pertandingan ulang, tetapi memasukkan Sturridge dan Philippe Coutinho sejak awal. Lebih dari 17.000 penonton memadati Home Park untuk menyaksikan gol sundulan Lucas Leiva di menit ke-20, yang cukup untuk memastikan kemenangan dan membawa Liverpool lolos.

Inilah semua informasi yang perlu Anda ketahui untuk pertandingan nanti...