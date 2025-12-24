Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2026 .. dan Saluran Penyiarannya

Cari tahu tanggal Piala Dunia 2026, jadwal pertandingan, klasemen grup, hasil pertandingan, dan semua saluran yang menyiarkan turnamen ini..

Menjelang dimulainya Piala Dunia 2026, perhatian para penggemar sepak bola di seluruh dunia tertuju pada turnamen terbesar dan paling dinantikan dalam sejarah olahraga ini, dalam edisi ke-23 yang unik dan luar biasa.

Edisi ini memiliki karakteristik yang luar biasa karena beberapa alasan, yang pertama adalah bahwa turnamen ini diselenggarakan untuk pertama kalinya di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, untuk mewujudkan semangat kerja sama dan memperluas basis penggemar di benua Amerika.

Edisi 2026 juga mencatat peristiwa bersejarah lainnya, di mana jumlah tim peserta meningkat menjadi 48 tim untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen yang dimulai pada tahun 1930, yang memberikan peluang lebih besar bagi negara-negara berkembang dan meningkatkan intensitas persaingan serta kegembiraan.

Perluasan ini mencerminkan keinginan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk memperluas jangkauan permainan dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak masyarakat untuk merasakan pengalaman Piala Dunia secara langsung.

Persiapan sedang berlangsung dengan gencar di kota-kota tuan rumah, di mana stadion dan infrastruktur sedang disiapkan untuk menyambut jutaan penggemar dari berbagai penjuru dunia. Dengan perkiraan peningkatan rekor dalam tingkat penonton dan kehadiran penonton, Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi acara olahraga dan budaya yang meninggalkan jejak tak terlupakan dalam sejarah sepak bola dunia.

Dalam artikel berikut, Koora menyajikan jadwal pertandingan, hasil, dan klasemen grup Piala Dunia 2026, serta saluran televisi yang menyiarkan kompetisi tersebut.

  • Kapan Piala Dunia 2026 akan digelar?

    Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 11 Juni 2026, dengan upacara pembukaan di Meksiko yang diawali oleh pertandingan antara Meksiko dan Afrika Selatan dalam Grup A.

    Babak penyisihan grup akan berlangsung hingga 28 Juni 2026, kemudian babak gugur akan dimulai dan berlangsung hingga 19 Juli 2026, dengan pertandingan final akan digelar di Amerika Serikat.

     TurnamenPembukaanFinal
    AcaraPiala Dunia 2026

    11 Juni 2026

    19 Juli 2026

    Lokasi

    (Amerika Serikat - Meksiko - Kanada)

    Meksiko

    Amerika Serikat

  • Saluran mana saja yang akan menyiarkan Piala Dunia 2026?

    Grup saluran beIN SPORTS dari Qatar memegang hak eksklusif untuk menyiarkan pertandingan Piala Dunia 2026 di kawasan Timur Tengah, di mana saluran beIN SPORTS HD dan beIN SPORTS MAX akan menyiarkan seluruh pertandingan turnamen tersebut.

    Bagi penggemar siaran langsung online, pertandingan dapat disaksikan melalui aplikasi TOD TV dan beIN Connect.

    Tonton siaran langsung di mana saja di dunia menggunakan Nord VPN.Berlangganan sekarang!

    TurnamenTanggalSaluran PenyiarSiaran Langsung Online
    Piala Dunia 202611 Juni - 19 Juli 2026beIN Sports

    beIN connect

    TOD

  • Bagaimana sistem Piala Dunia 2026?

    Karena perluasan besar-besaran pada Piala Dunia 2026 dan partisipasi 48 tim untuk pertama kalinya, menggantikan 36 tim pada edisi-edisi sebelumnya, Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) memutuskan untuk menambah jumlah grup menjadi 12 grup, yang tersebar di tiga negara tuan rumah turnamen.

    Dari setiap grup, juara dan runner-up akan lolos langsung, ditambah delapan tim terbaik yang menempati posisi ketiga, ke babak 32 besar. Babak ini menandai dimulainya sistem gugur yang berlanjut hingga pertandingan final untuk menentukan juara.

    Perubahan ini mencerminkan keinginan FIFA untuk menjadikan turnamen ini lebih inklusif dan kompetitif, di mana jutaan penggemar di seluruh dunia dapat menyaksikan tim-tim baru di panggung dunia, serta meningkatkan jumlah pertandingan menjadi 104 pertandingan dibandingkan dengan 64 pada edisi sebelumnya, yang memperkuat ekspektasi bahwa edisi 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling menarik dalam sejarah Piala Dunia.

  • Jadwal Pertandingan Grup A Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Meksiko - Afrika SelatanKamis, 11 Juni 2026
    23:00 Mesir, 00:00 Uni Emirat Arab    		-Azteka
    Korea Selatan - Republik CekoJumat, 12 Juni 2026
    06:00 Mesir dan Arab Saudi, 07:00 UEA    		-Akron
    2Republik Ceko - Afrika Selatan Kamis, 18 Juni 2026
    20:00 Mesir dan Arab Saudi, 21:00 UEA    		-Mercedes-Benz
    Meksiko - Korea SelatanJumat, 19 Juni 2026
    05:00 Mesir dan Arab Saudi, 06:00 UEA    		-Akron
    3Meksiko - Republik CekoKamis, 25 Juni 2026
    05:00 Mesir dan Arab Saudi, 06:00 UEA    		-Guadalajara
    Afrika Selatan - Korea SelatanKamis, 25 Juni 2026
    05:00 Mesir dan Arab Saudi, 06:00 UEA    		- BBVA

  • Peringkat Grup A - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Meksiko00000000
    2Korea Selatan00000000
    3Afrika Selatan00000000
    4Republik Ceko00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup B Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Kanada - Bosnia dan HerzegovinaJumat, 12 Juni 20262
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 00:00 Uni Emirat Arab    		-BMO Field
    Swiss - QatarSabtu, 13 Juni 2026
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 00:00 UEA    		-Levis
    2Bosnia dan Herzegovina - SwissRabu, 17 Juni 2026
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 00:00 UEA    		-Sophie
    Kanada - QatarJumat, 19 Juni 2026
    02:00 Mesir dan Arab Saudi, 03:00 UEA    		-BC Plus
    3Swiss - Kanada Selasa, 24 Juni 2026
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 24:00 UEA    		-BC Plus 
    Qatar - Bosnia dan HerzegovinaRabu, 24 Juni 2026
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 00:00 UEA    		-Lumen Field 

  • Peringkat Grup B - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Kanada00000000
    2Swiss00000000
    3Qatar00000000
    4Bosnia dan Herzegovina00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 3 Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Brasil - MarokoMinggu, 14 Juni 2026
    02:00 Mesir dan Arab Saudi, 03:00 Uni Emirat Arab    		-MetLife 
    Haiti - SkotlandiaMinggu, 14 Juni 2026
    05:00 Mesir dan Arab Saudi, 06:00 UEA    		-Gillette  
    2Skotlandia - MarokoSabtu, 20 Juni 2026
    02:00 Mesir dan Arab Saudi, 03:00 UEA    		-Stadion Gillette 
    Brasil - HaitiSabtu, 20 Juni 2026
    05:00 Mesir dan Arab Saudi, 06:00 UEA    		-Lincoln Financial Field 
    3Skotlandia - BrasilKamis, 25 Juni 2026
    02:00 Mesir dan Arab Saudi, 03:02 UEA    		-Stadion Hard Rock 
    Maroko - HaitiKamis, 25 Juni 2026
    02:00 Mesir dan Arab Saudi, 03:00 UEA    		-Stadion Mercedes-Benz 

  • Peringkat Grup C - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Brasil00000000
    2Maroko00000000
    3Skotlandia00000000
    4Haiti00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 4 Piala Dunia 2026

    BabakPertandingan HasilStadion
    1Amerika Serikat - ParaguaySabtu, 13 Juni 2026
    05:00 Mesir dan Arab Saudi, 06:00 Uni Emirat Arab    		-Stadion Sofi
    1Australia - TurkiMinggu, 14 Juni 2026
    08:00 Mesir dan Arab Saudi, 09:00 UEA    		-Stadion BC Place
    2Amerika Serikat - AustraliaJumat, 19 Juni 2026
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 00:00 UEA    		-Lumen Field
    2Turki - ParaguaySabtu, 20 Juni 2026
    08:00 Mesir dan Arab Saudi, 09:00 UEA    		-Stadion Levi
    3Turki - Amerika SerikatJumat, 24 Juni 2026
    06:00 Mesir dan Arab Saudi, 07:00 UEA    		-Stadion Sofi
    3Paraguay - AustraliaJumat, 24 Juni 2026
    06:00 Mesir dan Arab Saudi, 07:00 UEA    		-Stadion Levi

  • Peringkat Grup D - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Amerika00000000
    2Paraguay00000000
    3Australia00000000
    4Turki00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 5 Piala Dunia 2026

    Babak PertandinganTanggalHasilStadion
    1Jerman - CuraçaoMinggu, 14 Juni 2026
    21:00 Mesir dan Arab Saudi, 22:00 Uni Emirat Arab    		-NRG
    Pantai Gading - EkuadorSenin, 15 Juni 2026
    03:00 Mesir dan Arab Saudi, 04:00 UEA    		 NRG
    2Jerman - Pantai GadingMinggu, 21 Juni 2026
    00:00 Mesir dan Arab Saudi, 01:00 UEA    		-BMO Field
    Ekuador - CuraçaoMinggu, 21 Juni 2026
    04:00 Mesir dan Arab Saudi, 05:00 UEA    		 Arrohed
    3Ekuador - JermanJumat, 24 Juni 2026
    00:00 Mesir dan Arab Saudi, 01:00 UEA    		-MetLife
    Curaçao - Pantai GadingJumat, 24 Juni 2026
    00:00 Mesir dan Arab Saudi, 01:00 UEA    		 Lincoln Financial Field

  • Peringkat Grup 5 - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Jerman00000000
    2Curaçao00000000
    3Pantai Gading00000000
    4Ekuador00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 6 Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Belanda - JepangSenin, 15 Juni 2026
    00:00 Mesir dan Arab Saudi, 01:00 Uni Emirat Arab    		-Stadion AT&T 
    Tunisia - SwediaSenin, 15 Juni 2026
    06:00 Mesir dan Arab Saudi, 07:00 UEA    		-Stadion BBVI 
    2Belanda - SwediaSabtu, 20 Juni 2026
    21:00 Mesir dan Arab Saudi, 22:00 UEA    		-Stadion AT&T 
    Tunisia - JepangMinggu, 21 Juni 2026
    08:00 Mesir dan Arab Saudi, 09:00 UEA    		-Stadion BBVI 
    3Tunisia - BelandaJumat, 24 Juni 2026
    03:00 Mesir dan Arab Saudi, 04:00 UEA    		-Stadion Arrowhead 
    Jepang - SwediaJumat, 24 Juni 2026
    03:00 Mesir dan Arab Saudi, 04:00 UEA    		-Stadion AT&T 

  • Peringkat Grup F - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Belanda00000000
    2Jepang00000000
    3Swedia00000000
    4Tunisia00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 7 Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Belgia - MesirSenin, 15 Juni 2026
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 00:00 Uni Emirat Arab    		-Lumen Field
    Iran - Selandia BaruSelasa, 16 Juni 2026
    05:00 Mesir dan Arab Saudi, 06:00 UEA    		-Sophie
    2Mesir - Selandia BaruSenin, 22 Juni 2026
    05:00 Mesir dan Arab Saudi, 06:00 UEA    		-BC Plus
    Belgia - IranMinggu, 21 Juni 2026
    00:00 Mesir dan Arab Saudi, 01:00 UEA    		-Sophie
    3Mesir - IranSabtu, 25 Juni 2026
    07:00 Mesir dan Arab Saudi, 08:00 UEA    		-Lumen Field
      Belgia - Selandia BaruSabtu, 25 Juni 2026
    07:00 Mesir dan Arab Saudi, 08:00 UEA    		-BC Plus

  • Peringkat Grup 7 - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Belgia00000000
    2Mesir00000000
    3Iran00000000
    4Selandia Baru00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 8 Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Spanyol - Cape Verde Senin, 15 Juni 2026
    20:00 Mesir dan Arab Saudi, 21:00 Uni Emirat Arab     		-Stadion Mercedes-Benz
    Arab Saudi - UruguaySelasa, 16 Juni 2026
    02:00 Mesir dan Arab Saudi, 03:00 Uni Emirat Arab     		-Stadion Hard Rock 
    2Spanyol - Arab SaudiMinggu, 21 Juni 2026
    20:00 Mesir dan Arab Saudi, 21:00 Uni Emirat Arab     		-Stadion Mercedes-Benz 
    Uruguay - Cape VerdeSenin, 22 Juni 2026
    02:00 Mesir dan Arab Saudi, 03:00 Uni Emirat Arab     		-Stadion Hard Rock 
    3Cape Verde - Arab SaudiSabtu, 25 Juni 2026
    04:00 Mesir dan Arab Saudi, 05:00 UEA     		-Stadion NRG 
    Uruguay - SpanyolSabtu, 25 Juni 2026
    04:00 Mesir dan Arab Saudi, 05:00 UEA     		-Stadion Akron 

  • Peringkat Grup 8 - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Spanyol00000000
    2Cape Verde 00000000
    3Arab Saudi00000000
    4Uruguay00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 9 Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Prancis - SenegalSelasa, 16 Juni 2026
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 00:00 Uni Emirat Arab    		-MetLife
    Norwegia - IrakRabu, 17 Juni 2026
    02:00 Mesir dan Arab Saudi, 03:00 UEA    		 Gillette, Foxborough
    2Prancis - IrakSelasa, 23 Juni 2026
    01:00 Mesir dan Arab Saudi, 02:00 UEA    		-Lincoln Financial Field
    Norwegia - SenegalSelasa, 23 Juni 2026
    04:00 Mesir dan Arab Saudi, 05:00 UEA    		 MetLife
    3Norwegia - PrancisJumat, 24 Juni 2026
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 00:00 UEA    		-Gillette
    Senegal - IrakJumat, 24 Juni 2026
    23:00 Mesir dan Arab Saudi, 00:00 UEA    		-BMO Field 

  • Peringkat Grup 9 - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Prancis00000000
    2Norwegia00000000
    3Senegal00000000
    4Irak00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 10 di Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Austria - YordaniaRabu, 17 Juni 2026
    02:00 Saudi Arabia, 03:00 UAE    		 Levi
    Argentina - Aljazair Rabu, 17 Juni 2026
    05:00 Saudi Arabia, 06:00 UAE    		-Arrohed
    2Austria - ArgentinaSenin, 22 Juni 2026
    21:00 Saudi Arabia, 22:00 UAE    		-AT&T
    Yordania - AljazairSelasa, 23 Juni 2026
    07:00 Mesir dan Arab Saudi, 08:00 UEA    		-Levi
    3Yordania - ArgentinaMinggu, 28 Juni 2026,
    06:00 Arab Saudi, 07:00 UEA    		-AT&T
    Aljazair - AustriaMinggu, 28 Juni 2026
    06:00 Saudi Arabia, 07:00 UAE    		-Arrohead

  • Peringkat Grup 10 - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Argentina 00000000
    2Austria 00000000
    3Aljazair 00000000
    4Yordania 00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 11 di Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Portugal - Republik Demokratik Kongo Rabu, 17 Juni 2026
    21:00 Mesir dan Arab Saudi, 22:00 Uni Emirat Arab     		-Stadion NRG
    Uzbekistan - KolombiaKamis, 18 Juni 2026
    06:00 Mesir dan Arab Saudi, 07:00 Uni Emirat Arab     		-Stadion Azteca
    2Portugal - UzbekistanSelasa, 23 Juni 2026
    21:00 Mesir dan Arab Saudi, 22:00 UEA     		-Stadion NRG 
    Kolombia - Republik Demokratik KongoRabu, 24 Juni 2026
    06:00 Mesir dan Arab Saudi, 07:00 UEA     		-Stadion Akron 
    3Kolombia - PortugalMinggu, 28 Juni 2026
    03:30 dini hari Mesir dan Arab Saudi, 04:30 dini hari UEA     		-Stadion Hard Rock 
    Republik Demokratik Kongo - UzbekistanMinggu, 28 Juni 2026
    pukul 03.30 dini hari di Mesir dan Arab Saudi, pukul 04.30 dini hari di Uni Emirat Arab     		-Stadion Mercedes-Benz 

  • Peringkat Grup 11 - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Portugal00000000
    2Kolombia00000000
    3Uzbekistan 00000000
    4Republik Demokratik Kongo00000000

  • Jadwal Pertandingan Grup 12 di Piala Dunia 2026

    BabakPertandinganTanggalHasilStadion
    1Inggris - Kroasia Kamis, 18 Juni 2026
    00:00 Mesir dan Arab Saudi - 01:00 UEA     		-Stadion AT&T 
    Ghana - PanamaKamis, 18 Juni 2026
    03:00 Mesir dan Arab Saudi, 04:00 UEA     		-Stadion BMO Field 
    2Inggris - GhanaRabu, 24 Juni 2026
    00:00 Mesir dan Arab Saudi, 01:00 UEA     		-Stadion Gillette 
    Panama - KroasiaRabu, 24 Juni 2026
    03:00 Mesir dan Arab Saudi, 04:00 UEA     		-Stadion BMO Field 
    3Panama - InggrisMinggu, 28 Juni 2026
    01:00 Mesir dan Arab Saudi, 02:00 dini hari UEA     		-Stadion MetLife 
    Kroasia - GhanaMinggu, 28 Juni 2026
    01:00 Mesir dan Arab Saudi, 02:00 UEA     		-Stadion Lincoln Financial Field 

  • Klasemen Grup 12 - Piala Dunia 2026

    PosisiTim nasionalPertandinganGolPoin
    BermainMenangSeriKalahuntukatasSelisih
    1Inggris00000000
    2Kroasia00000000
    3Ghana00000000
    4Panama00000000

  • Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2026 - Babak 32 Besar

    NomorNomorTanggalHasilStadion
    1Juara kedua Grup A - Juara kedua Grup BMinggu, 28 Juni 2026
    22:00 Saudi Arabia, 23:00 UAE    		 Stadion Sofi
    2Juara Grup 3 - Runner-up Grup 6Senin, 29 Juni 2026
    20:00 Saudi Arabia, 21:00 UAE    		 Stadion NRG
    3Juara Grup 5 - Peringkat ketiga Grup 1/2/3/4/6Senin, 29 Juni 2026
    23:30 Saudi Arabia, 00:30 UAE    		 Stadion Gilet
    4Juara Grup 6 - Runner-up Grup 3Selasa, 30 Juni 2026
    04:00 Saudi Arabia, 05:30 UAE    		 Stadion BBVA
    5Juara kedua Grup 5 - Juara kedua Grup 9Selasa, 30 Juni 2026
    20:00 Saudi Arabia, 21:00 UAE    		 Stadion Dallas Cowboys
    6Juara Grup 9 - Peringkat 3 Grup 3/4/6/7/8Rabu, 1 Juli 2026
    00:00 Saudi Arabia, 01:00 UAE    		 Stadion MetLife
    7Juara Grup 1 - Peringkat ketiga Grup 3/5/6/8/9Rabu, 1 Juli 2026
    04:00 Saudi Arabia, 05:00 UAE    		 Stadion Azteca
    8Juara Grup 12 - Peringkat ketiga Grup 5/8/9/10/11Rabu, 1 Juli 2026
    19:00 Saudi Arabia, 20:00 UAE    		 Stadion Mercedes-Benz
    10Juara Grup 7 - Peringkat 3 Grup 1/5/8/9/10Rabu, 1 Juli 2026
    23:00 Saudi Arabia, 00:00 UAE    		 Stadion Lumen Field
    9Juara Grup 4 - Peringkat 3 Grup 2/5/6/7/8Kamis, 2 Juli 2026
    03:00 Saudi Arabia, 04:00 UAE    		 Stadion Levi
    12Juara Grup 8 - Runner-up Grup 10Kamis, 2 Juli 2026
    22:00 Saudi Arabia, 23:00 UAE    		 Stadion Sofi
    11Juara kedua Grup 11 - Juara kedua Grup 12Jumat, 3 Juli 2026
    02:00 Saudi Arabia, 03:00 UAE    		 Stadion BMO Field
    13Juara Grup 2 - Peringkat Ketiga Grup 5/6/7/9/10Jumat, 3 Juli 2026
    06:00 Saudi Arabia, 07:00 UAE    		 BC Place
    14Juara kedua Grup 4 - Juara kedua Grup 7Jumat, 3 Juli 2026
    21:00 Saudi Arabia, 22:00 UAE    		 Stadion Dallas Cowboys
    15Juara Grup 10 - Runner-up Grup 8Sabtu, 4 Juli 2026
    01:00 Saudi Arabia, 02:00 UAE    		 Stadion Hard Rock
    16Juara Grup 11 - Peringkat ketiga Grup 4/5/9/10/12Sabtu, 4 Juli 2026
    04:30 Saudi Arabia, 05:30 UAE    		 Stadion Arrowhead

  • Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2026 - Babak 16 Besar

    NomorNomorTanggalHasilStadion
    1Pemenang Pertandingan 1 - Pemenang Pertandingan 4Sabtu, 4 Juli 2026
    20:00 Saudi Arabia, 21:00 UAE    		 Stadion NRG
    2Pemenang Pertandingan 3 - Pemenang Pertandingan 6Minggu, 5 Juli 2026
    00:00 Saudi Arabia, 01:00 UAE    		 Stadion Lincoln Financial Field
    3Pemenang Pertandingan 11 - Pemenang Pertandingan 12Minggu, 5 Juli 2026
    23:00 Saudi Arabia, 00:00 UAE    		 Stadion MetLife
    4Pemenang Pertandingan 9 - Pemenang Pertandingan 10Senin, 6 Juli 2026
    03:00 Saudi Arabia, 04:00 UAE    		 Stadion Azteca
    5Pemenang Pertandingan 2 - Pemenang Pertandingan 5Senin, 6 Juli 2026
    22:00 Saudi Arabia, 23:00 UAE    		 Stadion Dallas Cowboys
    6Pemenang Pertandingan 7 - Pemenang Pertandingan 8Selasa, 7 Juli 2026
    03:00 Saudi Arabia, 04:00 UAE    		 Stadion Lumen Field
    7Pemenang Pertandingan 15 - Pemenang Pertandingan 14Selasa, 7 Juli 2026
    19:00 Saudi Arabia, 20:00 UAE    		 Stadion Mercedes-Benz
    8Pemenang Pertandingan 13 - Pemenang Pertandingan 16Selasa, 7 Juli 2026
    23:00 Saudi Arabia, 00:00 UAE    		 BC Place

  • Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2026 - Perempat Final

    NomorNomorTanggalHasilStadion
    1Pemenang Babak 16 Besar 1 - Pemenang Babak 16 Besar 2Kamis, 9 Juli 2026
    23:00 Saudi Arabia, 00:00 UAE    		 Stadion Gillette
    2Pemenang Perempat Final 5 - Pemenang Perempat Final 6Jumat, 10 Juli 2026
    22:00 Saudi Arabia, 23:00 UAE    		 Stadion Sofi
    3Pemenang Perempat Final 3 - Pemenang Perempat Final 4Sabtu, 11 Juli 2026
    00:00 Saudi Arabia, 01:00 UAE    		 Stadion Hard Rock
    4Pemenang Babak 16 Besar 7 - Pemenang Babak 16 Besar 8Sabtu, 11 Juli 2026
    04:00 Saudi Arabia, 05:00 UAE    		 Stadion Arrowhead

  • Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2026 - Semifinal

    PertandinganWaktuHasilStadion
    Pemenang Perempat Final 1 - Pemenang Perempat Final 2Selasa, 14 Juli 2026
    22:00 Saudi Arabia, 23:00 UAE    		 Stadion Dallas Cowboys
    Pemenang Perempat Final 3 - Pemenang Perempat Final 4Rabu, 15 Juli 2026
    22:00 Saudi Arabia, 23:00 UAE    		 Stadion Mercedes-Benz

  • Pertandingan perebutan peringkat ketiga dan keempat

    PertandinganWaktuHasilStadion
    Pemenang dari dua pertandingan semifinalMinggu, 19 Juli 2026
    00:00 Saudi Arabia, 01:00 UAE    		 Stadion Hard Rock

  • Tanggal Final Piala Dunia 2026

    PertandinganWaktuHasilStadion
    Final Piala Dunia 2026Minggu, 19 Juli 2026
    22:00 Saudi Arabia, 23:00 Uni Emirat Arab    		 Stadion MetLife

  • Daftar Pemenang Piala Dunia Sepanjang Sejarah

    Sejak dimulainya Piala Dunia pada tahun 1930, sejarah hanya mencatat delapan tim yang berhasil meraih gelar paling bergengsi dalam sepak bola. Timnas Brasil tetap memimpin dengan lima gelar bersejarah (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), memperkenalkan kepada dunia nama-nama legendaris seperti Pelé, Romário, dan Ronaldo.

    Di belakangnya ada timnas Italia dan Jerman dengan masing-masing empat gelar, di mana Jerman meraih tiga di antaranya sebagai "Jerman Barat" sebelum menambahkan gelar keempat setelah reunifikasi pada 2014. Sementara Argentina telah mengukuhkan posisinya dengan tiga gelar, yang terakhir diraih pada edisi 2022 di bawah kepemimpinan Lionel Messi.

    Dalam daftar juara, timnas Uruguay juga menonjol, yang membuka daftar juara dengan gelar pada 1930 dan menambahkan yang kedua pada 1950, bersama Prancis yang berhasil meraih gelar dua kali (1998 dan 2018). Sementara Inggris dan Spanyol hanya meraih satu gelar, yang pertama pada 1966 dan yang kedua pada 2010, sehingga impian untuk mengulanginya tetap ada hingga hari ini.

    TahunTuan RumahJuaraHasil FinalJuara Kedua
    1930UruguayUruguay4-2Argentina
    1934ItaliaItalia2-1 setelah perpanjangan waktuCekoslowakia
    1938PrancisItalia4-2Hongaria
    1950BrasilUruguay2-1Brasil
    1954SwissJerman Barat3-2Hongaria
    1958SwediaBrasil5-2Swedia
    1962ChiliBrasil3-1Cekoslowakia
    1966InggrisInggris4-2 "Perpanjangan waktu"Jerman Barat
    1970MeksikoBrasil4-1Italia
    1974Jerman BaratJerman Barat2-1Belanda
    1978ArgentinaArgentina3-1 "Perpanjangan waktu"Belanda
    1982SpanyolItalia3-1Jerman Barat
    1986MeksikoArgentina3-2Jerman Barat
    1990ItaliaJerman Barat1-0Argentina
    1994Amerika SerikatBrasil0-0 "3-2 adu penalti"Italia
    1998PrancisPrancis3-0Brasil
    2002Korea Selatan dan JepangBrasil2-0Jerman
    2006JermanItalia1-1 "5-3"Prancis
    2010Afrika SelatanSpanyol1-0 "perpanjangan waktu"Belanda
    2014BrasilJerman1-0 "Perpanjangan Waktu"Argentina
    2018RusiaPrancis4-1Kroasia
    2022QatarArgentina3-3 (4-2) adu penaltiPrancis