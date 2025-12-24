Jadwal Pertandingan Piala Dunia 2026 .. dan Saluran Penyiarannya

Menjelang dimulainya Piala Dunia 2026, perhatian para penggemar sepak bola di seluruh dunia tertuju pada turnamen terbesar dan paling dinantikan dalam sejarah olahraga ini, dalam edisi ke-23 yang unik dan luar biasa.

Edisi ini memiliki karakteristik yang luar biasa karena beberapa alasan, yang pertama adalah bahwa turnamen ini diselenggarakan untuk pertama kalinya di tiga negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, untuk mewujudkan semangat kerja sama dan memperluas basis penggemar di benua Amerika.

Edisi 2026 juga mencatat peristiwa bersejarah lainnya, di mana jumlah tim peserta meningkat menjadi 48 tim untuk pertama kalinya dalam sejarah turnamen yang dimulai pada tahun 1930, yang memberikan peluang lebih besar bagi negara-negara berkembang dan meningkatkan intensitas persaingan serta kegembiraan.

Perluasan ini mencerminkan keinginan Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) untuk memperluas jangkauan permainan dan memberikan kesempatan kepada lebih banyak masyarakat untuk merasakan pengalaman Piala Dunia secara langsung.

Persiapan sedang berlangsung dengan gencar di kota-kota tuan rumah, di mana stadion dan infrastruktur sedang disiapkan untuk menyambut jutaan penggemar dari berbagai penjuru dunia. Dengan perkiraan peningkatan rekor dalam tingkat penonton dan kehadiran penonton, Piala Dunia 2026 diharapkan menjadi acara olahraga dan budaya yang meninggalkan jejak tak terlupakan dalam sejarah sepak bola dunia.

Dalam artikel berikut, Koora menyajikan jadwal pertandingan, hasil, dan klasemen grup Piala Dunia 2026, serta saluran televisi yang menyiarkan kompetisi tersebut.