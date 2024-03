Jadwal Manchester United Vs Liverpool: Live Streaming & Siaran Langsung TV, Prediksi Skor

Manchester United akan menjamu rival beratnya Liverpool di perempat-final Piala FA di Old Trafford.

Ini akan menjadi yang pertama dari dua pertandingan melawan Liverpool arahan Jurgen Klopp di Old Trafford dalam kurun tiga minggu, sebagaimana The Reds juga dijadwalkan bertandang ke Theatre of Dreams pada Minggu 7 April untuk lanjutan Liga Primer.

Setelah bermain imbang tanpa gol di Anfield awal musim ini, kedua tim akan berusaha untuk saling mengalahkan dan, setelah gagal juara di final Piala FA musim lalu, Setan Merah asuhan Erik ten Hag bertead untuk berbicara banyak di gelaran kali ini, sekaligus mencederai harapan quadruple Liverpool.