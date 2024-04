Jadwal Brighton Vs Arsenal: Live Streaming & Siaran Langsung TV, Prediksi Skor

Jadwal pertandingan Brighton vs Arsenal - termasuk link live streaming serta prediksi line-up dan skor.

Arsenal akan dijamu Brighton & Hove Albion dalam lanjutan Liga Primer Inggris 2023/24, Sabtu (6/4).

Meski secara umum performa naik turun, The Seagulls memiliki sebuah bekal yang unik yang mungkin bisa menghentikan laju sang pemuncak klasemen di Amex Stadium. Brighton mencatatkan 14 laga tak terkalahkan di markas, terakhir tumbang adalah saat dikejutkan AEK Athens di fase grup Liga Europa, September lalu. Mereka juga belum pernah kemasukan lebih dari satu gol di kandang di setiap laganya sepanjang 2024.

Tetapi, tim terakhir yang mampu membobol pasukan Roberto De Zerbi lebih dari sekali di Amex adalah raksasa London Utara Tottenham Hotspur, saat armada Ange Postecoglou keok 4-2 di akhir tahun 2023. Dan Arsenal, sang tetangga, memiliki sesuatu yang tak dipunyai Spurs: keperkasaan kala bertandang.

The Gunners mencatatkan empat clean sheet tandang berturut-turut usai menahan Manchester City 0-0 di Etihad, dan mereka juga baru kalah dua kali semenjak tahun baru (vs Liverpool di Piala FA dan vs Porto di Liga Champions).

Di bawah, GOAL menyajikan segala informasi yang perlu Anda tahu terkait laga Brighton vs Arsenal di Liga Inggris (EPL)...