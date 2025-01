Jadwal AC Milan Vs Inter Milan: Live Streaming & Siaran Langsung TV, Prediksi Skor

AC Milan vs Inter

Jadwal pertandingan AC Milan vs Inter Milan - termasuk link live streaming serta prediksi line-up dan skor.

Tahun 2025 baru berjalan sebulan lebih sedikit, tetapi Derby della Madonnina sudah akan digelar untuk kedua kalinya. Setelah meng-comeback Inter Milan pada final Supercoppa Italiana awal Januari kemarin, AC Milan akan kembali menjamu sang tetangga pada gelaran Serie A, Senin (3/2) tengah malam WIB.

Musim lalu, Rossoneri tumbang di tangan Inter pada derbi April, yang sekaligus memastikan Scudetto ke-20 Nerazzurri. Musim ini, armada Simone Inzaghi baru kalah tiga kali dalam 32 pertandingan lintas kompetisi, dan dua darinya mereka telan ketima bertemu Rafael Leao cs. Akan tetapi, semenjak menjuarai Supercoppa Italiana awal tahun ini, performa Milan di bawah Sergio Conceicao justru menukik. Sebaliknya, Inter tidak goyah meski dikejutkan Milan di Supercoppa; mereka masih menjadi salah satu favorit juara Liga Champions dan menempel ketat puncak Serie A yang dihuni Napoli. Inter juga baru saja memetik dua kemenangan telak beruntun (3-0 vs AS Monaco dan 4-0 vs Lecce).

Di bawah, GOAL menyajikan segala informasi yang perlu Anda tahu terkait Derby della Madonnina atau laga AC Milan vs Inter Milan di Serie A (Liga Italia) 2024/25...