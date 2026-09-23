AFP
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Jackson Irvine dan Nestory Irankunda menetapkan standar untuk Australia jelang duel ganda melawan Brasil
Australia berkumpul lagi untuk laga ganda akbar melawan Brasil
Australia berkumpul untuk pertama kalinya sejak tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026 pada Juli. Australia akan menghadapi ujian besar saat menjamu juara dunia lima kali, Brasil, di Townsville pada Jumat sebelum kembali bertemu di Suncorp Stadium, Brisbane, Selasa depan.
Dua pertandingan ini menjadi persiapan krusial untuk Piala Asia AFC, yang dimulai pada Januari di Arab Saudi.
Pelatih kepala dan para pemain berupaya melanjutkan momentum mereka pada musim panas saat menghadapi lawan berkelas dunia.
- J.LEAGUE
Irvine menuntut perkembangan skuad untuk mencapai level berikutnya
Gelandang berpengalaman Jackson Irvine mendesak rekan-rekan setimnya untuk meningkatkan standar kolektif mereka pada jam-jam awal pemusatan latihan. Pemimpin senior itu menegaskan bahwa meski kampanye Piala Dunia mereka menampilkan momen-momen mengesankan, skuad harus terus berkembang untuk meraih sukses di Piala Asia.
Irvine menyoroti masuknya wajah-wajah baru sebagai peluang ideal untuk menguji kedalaman skuad Australia.
"Kami melakukan hal-hal luar biasa di Piala Dunia, tetapi kami punya turnamen lain yang akan datang, dan agar kami berkembang, kami harus berupaya untuk maju," kata Irvine. "Itu sudah menjadi tema bahkan dalam 24 jam pertama kami di sini dalam pemusatan latihan. Kami perlu mengambil langkah berikutnya."
Irankunda mendukung generasi baru talenta Australia untuk mendominasi
Winger Nestory Irankunda mengungkapkan keyakinan penuh terhadap kemunculan generasi pemain muda Australia. Pemain berusia 20 tahun itu, yang baru-baru ini merampungkan transfer ke raksasa Portugal Sporting CP dari Watford, menargetkan untuk memantapkan diri sebagai sosok penting dalam tim nasional.
Irankunda mendukung skuad muda yang menampilkan remaja Lucas Herrington dan Dylan Leonard, bersama Alessandro Circati, Patrick Beach, Paul Okon-Engstler, Kasey Bos, dan Marcus Younis.
Winger itu memperingatkan para rival bahwa inti kekuatan jangka panjang Australia baru mulai menunjukkan potensinya.
- Getty Images Sport
Australia memulai persiapan Piala Asia di Townsville dan Brisbane
Laga melawan Brasil menandai dimulainya periode persiapan intensif bagi Australia jelang kampanye kontinental mereka di Arab Saudi. Menguji diri melawan lawan elite memberi staf pelatih Australia kesempatan untuk mengintegrasikan talenta muda sekaligus mempertajam disiplin taktis.
Skuad Australia memasuki laga pembuka hari Jumat di Townsville dengan tekad mengirimkan pesan di kandang sendiri.
Australia berupaya membangun momentum menjelang kembalinya mereka ke aksi kompetitif Piala Asia.
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