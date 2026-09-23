Australia berkumpul untuk pertama kalinya sejak tersingkir di babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026 pada Juli. Australia akan menghadapi ujian besar saat menjamu juara dunia lima kali, Brasil, di Townsville pada Jumat sebelum kembali bertemu di Suncorp Stadium, Brisbane, Selasa depan.

Dua pertandingan ini menjadi persiapan krusial untuk Piala Asia AFC, yang dimulai pada Januari di Arab Saudi.

Pelatih kepala dan para pemain berupaya melanjutkan momentum mereka pada musim panas saat menghadapi lawan berkelas dunia.