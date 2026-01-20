AFP
Jack Grealish Kembali Terpuruk! Cedera Horor Paksa Bintang Everton Absen Berbulan-Bulan
Grealish Diterpa Cedera Serius
Grealish bermain penuh saat Everton menang 1-0 atas mantan klubnya, Aston Villa, pada akhir pekan. Namun kini muncul laporan bahwa pemain berusia 30 tahun itu mengalami cedera. Menurut The Athletic, pemain internasional Inggris itu mengalami cedera kaki yang bisa membuatnya absen untuk sebagian besar sisa musim ini.
Laporan tersebut menambahkan bahwa pemain pinjaman Man City itu akan menemui spesialis dalam beberapa hari mendatang untuk menentukan tingkat keparahan masalahnya.
Meski ini merupakan pukulan bagi The Toffees, setidaknya Iliman Ndiaye dan Idrissa Gueye akan kembali dari Piala Afrika setelah pasangan tersebut memenangkan kompetisi bersama Senegal pada hari Minggu.
Grealish Terlahir Kembali di Everton
Selama beberapa musim terakhir, Grealish menjadi bayang-bayang dari pemain seharga £100 juta ($134 juta) yang dibeli City pada 2021. Bakat alami dan spontanitas yang menjadi ciri khasnya sempat hilang digantikan oleh gaya bermain sistematis Pep Guardiola.
Namun sejak bergabung dengan Everton lewat status pinjaman selama satu musim, pemain sayap itu telah mendapatkan kembali sebagian dari kepercayaan dirinya. Terbukti, ia sukses mencetak dua gol dan menyumbangkan enam assist dalam 22 penampilan.
Jika ia terus berada di jalur ini, Grealish berpeluang besar masuk skuad Inggris asuhan Thomas Tuchel untuk Piala Dunia tahun ini. Sekarang, ia mungkin menghadapi perjuangan berat untuk mencapai tujuan itu. Selain itu, ini dapat membahayakan peluangnya untuk pindah permanen ke Everton, yang memiliki opsi untuk membeli pemain berpengalaman itu seharga £50 juta ($67 juta) musim panas ini.
Moyes Terkesan dengan Grealish
Sejak awal, bos Everton David Moyes menyukai apa yang dilihatnya dari Grealish sejak bergabung dengan status pinjaman. Setelah mengantongi dua assist melawan Brighton dan kemudian menindaklanjutinya dengan penampilan man of the match melawan Wolves pada Agustus, pelatih asal Skotlandia itu memuji mantan bintang Villa tersebut.
Mantan manajer Manchester United itu berkata: "Dia bahkan lebih baik dari yang saya kira. Dia mungkin butuh sedikit kasih sayang dan perhatian. Dia butuh pertandingan juga... Dia membuat perbedaan besar. Entah itu assist-nya, kehadirannya, banyak hal. Jadi semua pujian untuknya."
"Apa yang Jack berikan kepada kami adalah sesuatu yang 'di ambang batas', yang semoga saja di ambang kreativitas dan mungkin mencetak gol."
Ketika ditanya tentang peningkatan performanya, Moyes ingin mengesampingkan perannya dalam hal itu.
Dia menambahkan: "Itu tidak ada hubungannya dengan saya, izinkan saya memberi tahu Anda - itu semua berkaitan dengan Jack dan mentalitasnya sendiri untuk menjadi lebih baik... Saya pikir Jack ingin menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang bagus. Saya pikir dia menunjukkannya saat ini."
Masih Ada Harapan untuk Grealish
Meski tidak bermain untuk Inggris sejak 2024, bos Three Lions Thomas Tuchel sebelumnya mengakui bahwa dia adalah penggemar Grealish.
Sekalipun pemain sayap itu — yang kontraknya di Etihad berjalan hingga 2027 — belum bermain di bawah asuhan pelatih Jerman itu sejauh ini, masih ada waktu untuk masuk ke skuad Piala Dunianya, walau peluang itu menipis seiring cedera ini.
Tuchel berkata pada Agustus: "Tidak diragukan lagi saya penggemar berat Trent [Alexander-Arnold] dan Jack Grealish. Pemain besar dan kepribadian besar, selalu masuk dalam perhitungan."
