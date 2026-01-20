Jack Grealish Kembali Terpuruk! Cedera Horor Paksa Bintang Everton Absen Berbulan-Bulan

Sejak awal, bos Everton David Moyes menyukai apa yang dilihatnya dari Grealish sejak bergabung dengan status pinjaman. Setelah mengantongi dua assist melawan Brighton dan kemudian menindaklanjutinya dengan penampilan man of the match melawan Wolves pada Agustus, pelatih asal Skotlandia itu memuji mantan bintang Villa tersebut.

Mantan manajer Manchester United itu berkata: "Dia bahkan lebih baik dari yang saya kira. Dia mungkin butuh sedikit kasih sayang dan perhatian. Dia butuh pertandingan juga... Dia membuat perbedaan besar. Entah itu assist-nya, kehadirannya, banyak hal. Jadi semua pujian untuknya."

"Apa yang Jack berikan kepada kami adalah sesuatu yang 'di ambang batas', yang semoga saja di ambang kreativitas dan mungkin mencetak gol."

Ketika ditanya tentang peningkatan performanya, Moyes ingin mengesampingkan perannya dalam hal itu.

Dia menambahkan: "Itu tidak ada hubungannya dengan saya, izinkan saya memberi tahu Anda - itu semua berkaitan dengan Jack dan mentalitasnya sendiri untuk menjadi lebih baik... Saya pikir Jack ingin menunjukkan bahwa dia adalah pemain yang bagus. Saya pikir dia menunjukkannya saat ini."