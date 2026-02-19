Goal.com
Ivan Toney yang sedang dalam performa terbaiknya harus menjadi cadangan Harry Kane untuk Inggris di Piala Dunia setelah mengungguli Cristiano Ronaldo sementara penyerang lain mengalami kesulitan

Perdebatan sengit telah terjadi mengenai siapa yang seharusnya menjadi cadangan Harry Kane untuk Timnas Inggris di Piala Dunia musim panas ini, tetapi pada kenyataannya, jawabannya semakin jelas. Hanya ada satu penyerang yang mampu menyaingi kapten Timnas Inggris musim ini, dan dia adalah seseorang yang bermain di luar sorotan dan dilupakan di Arab Saudi, di mana dia telah mengungguli Cristiano Ronaldo.

Ivan Toney tampil gemilang bersama Al-Ahli di Liga Teluk, mencetak gol ke-20-nya di Liga Pro dalam 20 pertandingan pada Jumat lalu, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak di divisi tersebut pada musim 2025-26. Dia juga telah mencetak delapan gol lagi di kompetisi lain, serta memberikan sembilan assist.

Prestasi serba bisa ini membuat pemain berusia 29 tahun ini menjadi alternatif terbaik Inggris untuk Kane menjelang Piala Dunia yang semakin dekat, dan meskipun kini ia bermain di liga yang lebih rendah, prestasi mantan pemain Brentford ini tidak boleh diabaikan.

Saat Thomas Tuchel bersiap mengumumkan skuad terakhirnya sebelum menentukan tim yang akan dibawa ke turnamen di Amerika Utara musim panas ini, Toney akan menargetkan pemanggilan kembali.

    Mengalahkan CR7

    Sejak awal tahun, Toney hampir tak terbendung; antara akhir Desember dan akhir Januari, ia mencetak gol dalam delapan pertandingan liga berturut-turut - mengumpulkan 13 gol yang luar biasa dalam rentetan luar biasa itu, termasuk hat-trick melawan Al-Khaleej dan Al-Ettifaq.

    Meskipun ia gagal mencetak gol dalam hasil imbang tanpa gol melawan Al-Hilal yang berada di puncak klasemen pada awal Februari, ia segera kembali mencetak gol dalam kemenangan berikutnya melawan Al-Hazm dan Al-Shabab. Timnya tak terkalahkan sejak awal rentetan luar biasa ini pada akhir 2025, mendorong mereka masuk ke dalam persaingan gelar setelah awal musim yang kurang menguntungkan.

    Secara individu, Toney kini telah melampaui Ronaldo yang legendaris, serta pemain seperti Karim Benzema, Julian Quinones, Joao Felix, dan Mateo Retegui, untuk menjadi pencetak gol terbanyak di Liga Pro Saudi dengan 20 gol dalam jumlah pertandingan yang sama. Ronaldo, yang dijuluki GOAT (Greatest of All Time), tertinggal satu gol dengan 19 gol, meskipun ia absen dalam dua pertandingan terakhir setelah melakukan aksi mogok.

    Opsi lain gagal

    Tidak diragukan lagi bahwa level sepak bola di Arab Saudi relatif lebih lemah, tetapi kualitas pemain yang dia kalahkan di sana menunjukkan bahwa performa Toney tidak boleh diabaikan begitu saja. Ketika melihat performa opsi lain Inggris musim ini, penunjukannya menjadi pilihan yang jelas.

    Ollie Watkins telah menjadi pilihan utama sebagai cadangan Kane dalam beberapa tahun terakhir, meskipun Tuchel tidak memanggil penyerang Aston Villa itu untuk skuad terbarunya pada November. Hal itu kemungkinan karena Watkins kesulitan menjaga konsistensi, hanya mencetak delapan gol sepanjang musim, termasuk periode mandul antara Agustus dan awal Desember di mana ia hanya mencetak satu gol.

    Dominic Solanke dari Tottenham mungkin merasa optimis saat musim 2025-26 dimulai, tetapi operasi pergelangan kaki membuatnya absen di paruh pertama musim ini. Dominic Calvert-Lewin, di sisi lain, telah dibicarakan untuk dipanggil kembali setelah menemukan kembali sentuhan golnya bersama Leeds United musim ini, tetapi caps terakhirnya hampir lima tahun lalu dan catatan kebugarannya dipertanyakan. Meskipun demikian, catatan 10 gol di Premier League tetap mengesankan.

    Pengetahuan tentang turnamen

    Meskipun baru memiliki tujuh caps, Toney juga membawa pengalaman turnamen yang krusial setelah berperan penting saat Inggris berhasil melewati salah satu situasi paling tekanan yang mereka hadapi dalam beberapa tahun terakhir.

    Penyerang tengah ini dimasukkan sebagai pemain pengganti pada detik-detik akhir saat tim Gareth Southgate tertinggal secara dramatis dari Slovakia di babak 16 besar Euro 2024, sebelum tendangan salto ajaib Jude Bellingham menyamakan skor pada menit ke-95. Toney berpasangan dengan Kane dengan sangat efektif di babak tambahan, mengarahkan sundulan cerdas ke jalur kaptennya saat The Three Lions merebut keunggulan menentukan di periode tambahan.

    Dia pantas mendapatkan lebih banyak waktu bermain, terutama karena Kane terlihat kurang dalam performa terbaiknya di Jerman, tetapi Toney hanya mendapatkan 12 menit tambahan di sisa turnamen saat Inggris kalah di final - sesuatu yang dia akui membuatnya "kesal".

    Selalu andal dari titik penalti, dia maju untuk mencetak gol penalti dalam kemenangan adu penalti perempat final melawan Swiss. Hal itu sendiri seharusnya menjadi faktor penting saat Tuchel mempertimbangkan keterlibatannya musim panas ini, mengingat kecenderungan Three Lions untuk melaju hingga babak akhir dalam pertandingan turnamen.

    'Ingin bermain'

    Dalam perjalanan hidupnya di Arab Saudi, Toney bertekad untuk mendapatkan tempat di pesawat menuju Amerika Utara.

    "Itu akan berarti banyak [untuk pergi ke Piala Dunia]," kata Toney dalam wawancara dengan Sky Sports pekan ini. "Saya belum pernah bermain di Piala Dunia. Itu akan menjadi mimpi; semua orang memimpikannya. Jika kita berhasil memenangkannya, itu akan menjadi hal yang besar bagi negara. Anda membayangkan apa yang bisa terjadi. Jika itu terwujud, itu akan menjadi berkah."

    Mengenai peluangnya untuk dipanggil, ia menambahkan: "Yang bisa saya lakukan hanyalah terus mencetak gol. Itu memberi saya peluang terbaik. Ini mungkin kesempatan terakhir saya [untuk bermain di Piala Dunia]. Ini [tentang] apa yang terbaik untuk negara; pelatih akan memilih tim dan Anda harus menghormati itu.

    "Saya merasa jauh lebih bugar dan statistik berbicara sendiri. Statistik lari saya juga tinggi. Saya tidak ingin hanya duduk santai; saya bekerja lebih keras dan statistik saya membuktikannya. Saya membantu rekan-rekan di sekitar saya. Dia [Tuchel] akan mendapatkan seorang pencetak gol yang lapar untuk bermain.

    "Ya, saya mendapat gaji besar, tapi saya tetap ingin tampil baik, ini bukan waktunya untuk bersantai. Saya ingin mencoba mencapai hal-hal besar."

    Siap menghadapi cuaca ekstrem

    Toney dengan cepat menyoroti bahwa dia bisa menjadi semacam "cheat code" bagi negaranya, dengan pertandingan di Piala Dunia mendatang yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko diprediksi berlangsung dalam cuaca panas ekstrem - seperti yang terlihat pada Piala Dunia Klub musim panas lalu, di mana pertandingan sering dihentikan karena cuaca ekstrem dan pemain cadangan bahkan harus tetap di dalam ruangan - sesuatu yang diakui Tuchel bisa dia tiru.

    Pemain berusia 29 tahun ini yakin dia telah beradaptasi dengan kondisi tersebut selama setengah musim di Arab Saudi. "Mungkin [saya bisa memberikan keunggulan karena panas]. Ada pemain hebat di skuad dan beberapa penyerang Inggris top, jadi saya kira semua orang akan mendapat kesempatan, karena semua orang bisa beradaptasi dengan panas, tapi bisa dibilang saya sedikit lebih terbiasa daripada yang lain.

    "Ini sulit karena Anda harus sedikit mengubah gaya bermain. Anda tidak bisa berlari kesana-kemari secara liar karena jika tidak, Anda akan kehabisan tenaga. Anda harus lebih strategis dalam melakukan gerakan. Saya kira saya tidak perlu beradaptasi. Saya sudah bermain di suhu di atas 30 derajat di sini, dan saya merasa sudah terbiasa dengan itu."

  • Tidak sesederhana itu

    Meskipun Toney secara statistik merupakan kandidat terkuat untuk menggantikan Kane musim panas ini dan striker dengan profil paling mirip, ada faktor lain yang dapat menjadi pertimbangan saat pengambilan keputusan.

    Sejak Tuchel mulai bekerja dengan serius hampir setahun yang lalu, penyerang Al-Ahli ini hanya sekali dipanggil oleh pelatih Jerman tersebut - sebuah penampilan singkat selama dua menit dalam kekalahan persahabatan yang mengejutkan melawan Senegal pada Juni. Dia tidak dipanggil lagi sejak itu, meskipun dia baru benar-benar menemukan performa terbaiknya pada akhir Desember, jadi dia harus berharap performa saat ini cukup untuk mendapatkan panggilan kembali.

    Ada juga masalah dugaan pelanggaran di luar lapangan. Toney terekam kamera saat dibawa keluar dari sebuah klub malam di London dengan tangan terborgol oleh polisi pada Desember lalu, setelah dilaporkan menanduk seorang pengunjung lain. Korban yang diduga mengalami patah hidung. Pernyataan Kepolisian Metropolitan saat itu mengatakan: "Kami dipanggil ke Wardour Street setelah laporan tentang penyerangan. Seorang pria berusia 29 tahun ditangkap di tempat kejadian atas dugaan dua kasus penyerangan dan satu kasus keributan. Dia telah dibebaskan dengan jaminan sementara penyelidikan terus berlanjut."

    Insiden ini kemungkinan akan menimbulkan lebih banyak pertanyaan tentang temperamen Toney. Penyerang tersebut dapat dianggap beruntung karena masih termasuk dalam skuad Inggris untuk Euro 2024, meskipun ia absen setengah musim 2023-24 saat bermain di Brentford akibat larangan delapan bulan karena melanggar peraturan taruhan Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA).

    Orang yang tepat untuk pekerjaan itu

    Penyelidikan terhadap insiden di klub malam tersebut dapat memengaruhi peluangnya, tetapi Toney seharusnya hampir dipastikan akan mendapatkan tempat di pesawat menuju Piala Dunia.

    Terlepas dari level Saudi Pro League, mengungguli pemain seperti Ronaldo dan Benzema bukanlah hal yang mudah, dan minimnya opsi yang dalam performa terbaik dan dapat diandalkan yang dimiliki Tuchel berarti penampilannya seharusnya menjadi pilihan yang jelas pada tahap ini - terutama jika manajer memutuskan untuk membawa tiga penyerang tengah seperti yang diharapkan.

    Seiring waktu yang terus berjalan menuju kick-off di Amerika Utara, Inggris tidak perlu mencari lebih jauh untuk cadangan Kane.

