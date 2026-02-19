Ivan Toney tampil gemilang bersama Al-Ahli di Liga Teluk, mencetak gol ke-20-nya di Liga Pro dalam 20 pertandingan pada Jumat lalu, sehingga menjadi pencetak gol terbanyak di divisi tersebut pada musim 2025-26. Dia juga telah mencetak delapan gol lagi di kompetisi lain, serta memberikan sembilan assist.
Prestasi serba bisa ini membuat pemain berusia 29 tahun ini menjadi alternatif terbaik Inggris untuk Kane menjelang Piala Dunia yang semakin dekat, dan meskipun kini ia bermain di liga yang lebih rendah, prestasi mantan pemain Brentford ini tidak boleh diabaikan.
Saat Thomas Tuchel bersiap mengumumkan skuad terakhirnya sebelum menentukan tim yang akan dibawa ke turnamen di Amerika Utara musim panas ini, Toney akan menargetkan pemanggilan kembali.