Dalam perjalanan hidupnya di Arab Saudi, Toney bertekad untuk mendapatkan tempat di pesawat menuju Amerika Utara.

"Itu akan berarti banyak [untuk pergi ke Piala Dunia]," kata Toney dalam wawancara dengan Sky Sports pekan ini. "Saya belum pernah bermain di Piala Dunia. Itu akan menjadi mimpi; semua orang memimpikannya. Jika kita berhasil memenangkannya, itu akan menjadi hal yang besar bagi negara. Anda membayangkan apa yang bisa terjadi. Jika itu terwujud, itu akan menjadi berkah."

Mengenai peluangnya untuk dipanggil, ia menambahkan: "Yang bisa saya lakukan hanyalah terus mencetak gol. Itu memberi saya peluang terbaik. Ini mungkin kesempatan terakhir saya [untuk bermain di Piala Dunia]. Ini [tentang] apa yang terbaik untuk negara; pelatih akan memilih tim dan Anda harus menghormati itu.

"Saya merasa jauh lebih bugar dan statistik berbicara sendiri. Statistik lari saya juga tinggi. Saya tidak ingin hanya duduk santai; saya bekerja lebih keras dan statistik saya membuktikannya. Saya membantu rekan-rekan di sekitar saya. Dia [Tuchel] akan mendapatkan seorang pencetak gol yang lapar untuk bermain.

"Ya, saya mendapat gaji besar, tapi saya tetap ingin tampil baik, ini bukan waktunya untuk bersantai. Saya ingin mencoba mencapai hal-hal besar."