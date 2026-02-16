(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
"Itulah mengapa para pemain tidak mau bergabung dengan mereka!" - Mantan bintang Marseille mengatakan bahwa "ketakutan" dan "negativitas" menghambat perkembangan klub setelah Roberto De Zerbi dan direktur Medhi Benatia mundur
Marseille dilanda kekacauan saat para pemimpin mundur.
Setelah mengalami kekalahan memalukan 5-0 di tangan rival Paris Saint-Germain, klub terpaksa menghadapi kepergian dua figur kunci. Manajer Roberto De Zerbi mundur dari jabatannya awal pekan ini, dan pada Minggu, direktur sepak bola Medhi Benatia secara resmi mengundurkan diri. Di tengah situasi ketidakstabilan ini, para pendukung yang marah baru-baru ini menyerbu ruang presiden di stadion, menuntut pertanggungjawaban atas musim yang semakin tak terkendali.
- AFP
Rami mengungkap krisis mentalitas
Rami, yang bermain untuk Marseille antara tahun 2017 dan 2019, percaya bahwa masalah di Velodrome bersifat psikologis yang mendalam. Sebagai konsultan untuk Ligue 1+, bek veteran ini menjelaskan bahwa tekanan bermain untuk klub yang sarat emosi seringkali menjadi beban rather than dorongan. "Kadang-kadang, jujur saja, kita bermain dengan rasa takut, bahkan saat kita menang," akui Rami saat merefleksikan ketidakmampuan skuad saat ini untuk mengakhiri pertandingan dengan baik. Ia menyarankan bahwa beban ekspektasi telah menciptakan ramalan yang terpenuhi sendiri tentang kegagalan selama pertandingan.
"Dan kita mulai berpikir negatif, mengatakan pada diri sendiri 'well, kita menang 2-0 tapi jika kebobolan satu gol, kita selesai.' Berpikir seperti itu sangat serius," lanjut Rami. Ia berargumen bahwa kecemasan yang meluas ini merupakan alasan utama mengapa Marseille kesulitan di bursa transfer. "Itulah mengapa kadang-kadang ada pemain yang tidak mau bergabung dengan Marseille, karena mereka takut. Anda harus memiliki mental baja untuk menghadapi klub besar ini," tambahnya.
Dampak dari kepergian De Zerbi
Kericuhan terbaru ini terjadi setelah kepergian De Zerbi yang penuh ketegangan, yang masa jabatannya ditandai dengan inovasi taktis namun juga ketegangan yang ekstrem di ruang ganti. Laporan-laporan telah muncul yang mengungkap perlakuan kasar De Zerbi terhadap bek Amir Murillo, yang dilaporkan diberitahu bahwa dia tidak memiliki masa depan di klub selama sesi tinjauan video yang panas. Gaya konfrontatif ini, meskipun dimaksudkan untuk meningkatkan standar, tampaknya telah berbalik arah, meninggalkan skuad yang menurut Rami bermain dengan kurangnya kepercayaan diri dan rasa ketakutan akan kehancuran yang akan datang.
Transisi ke era pasca-De Zerbi terbukti sulit. Saat ini, tim dipimpin oleh pelatih interim Pancho Abardonado, didukung oleh Romain Ferrier. Namun, staf kepelatihan sementara tidak mampu mencegah kekalahan melawan Strasbourg. Meskipun memimpin dengan meyakinkan melalui gol Mason Greenwood dan Amine Gouiri, tim runtuh dalam 20 menit terakhir. Sebastian Nanasi memicu comeback sebelum penalti pada menit ke-97 dari Joaquín Panichelli membungkam penonton tuan rumah dan memperkuat "negativitas" yang diperingatkan oleh Rami.
- AFP
Keluarnya Medhi Benatia
Menambah penderitaan bagi para penggemar Marseille adalah kabar bahwa Benatia telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai direktur sepak bola. Meskipun baru menjabat pada Januari 2025, kepergiannya meninggalkan kekosongan besar dalam arah olahraga klub. Kehilangan Benatia dianggap sebagai dampak samping dari ketegangan yang meluas di jajaran kepengurusan klub dan rasa ketidakadilan yang semakin kuat terkait cara proyek ini dikelola di bawah kepemilikan Frank McCourt. Tanpa manajer permanen atau direktur olahraga, Marseille praktis tanpa arah menjelang periode krusial musim ini.
Saat pencarian stabilitas terus berlanjut, kata-kata Rami menjadi pengingat yang tegas tentang hambatan yang akan dihadapi oleh penunjukan baru. Mengubah formasi taktis mungkin bagian yang mudah; tantangan sesungguhnya terletak pada menghilangkan rasa takut yang tampaknya telah menguasai ruang ganti. Hingga Marseille dapat menyediakan lingkungan yang stabil di mana para pemain tidak "takut" mengenakan jersey putih legendaris, bahkan skuad paling berbakat pun mungkin terus runtuh di bawah tekanan intens di Velodrome.
Iklan