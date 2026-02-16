"Itulah mengapa para pemain tidak mau bergabung dengan mereka!" - Mantan bintang Marseille mengatakan bahwa "ketakutan" dan "negativitas" menghambat perkembangan klub setelah Roberto De Zerbi dan direktur Medhi Benatia mundur

Rami, yang bermain untuk Marseille antara tahun 2017 dan 2019, percaya bahwa masalah di Velodrome bersifat psikologis yang mendalam. Sebagai konsultan untuk Ligue 1+, bek veteran ini menjelaskan bahwa tekanan bermain untuk klub yang sarat emosi seringkali menjadi beban rather than dorongan. "Kadang-kadang, jujur saja, kita bermain dengan rasa takut, bahkan saat kita menang," akui Rami saat merefleksikan ketidakmampuan skuad saat ini untuk mengakhiri pertandingan dengan baik. Ia menyarankan bahwa beban ekspektasi telah menciptakan ramalan yang terpenuhi sendiri tentang kegagalan selama pertandingan.

"Dan kita mulai berpikir negatif, mengatakan pada diri sendiri 'well, kita menang 2-0 tapi jika kebobolan satu gol, kita selesai.' Berpikir seperti itu sangat serius," lanjut Rami. Ia berargumen bahwa kecemasan yang meluas ini merupakan alasan utama mengapa Marseille kesulitan di bursa transfer. "Itulah mengapa kadang-kadang ada pemain yang tidak mau bergabung dengan Marseille, karena mereka takut. Anda harus memiliki mental baja untuk menghadapi klub besar ini," tambahnya.