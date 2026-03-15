"Itu tidak pantas untuk klub sekelas dunia": Dietmar Hamann mengkritik FC Bayern

Pada hari Minggu, FCB kemudian mengonfirmasi kepada Sky bahwa mereka berencana mengajukan banding ke Pengadilan Olahraga DFB terkait skorsing Diaz. Berdasarkan situasi saat ini, pemain berusia 29 tahun itu akan absen dalam laga Bundesliga mendatang melawan Union Berlin pada hari Sabtu. "Kami memandang perkembangan dalam beberapa pekan terakhir dengan kekhawatiran. Penampilan di Leverkusen merupakan puncak dari fase di mana kami berulang kali dihadapkan pada keputusan-keputusan yang dipertanyakan. Baik di HSV, di Dortmund, atau di Leverkusen - selalu ada adegan-adegan kontroversial yang sering merugikan kami," kata Ketua Dewan Direksi Bayern, Jan-Christian Dreesen, mengenai banding tersebut. Ia menjelaskan: "DFB dituntut untuk meningkatkan kualitas kinerja wasit-wasitnya. Bahwa Christian Dingert mengakui kesalahannya adalah hal yang terpuji, tetapi itu saja tidak membantu kami."

Mantan pelatih Bundesliga Friedhelm Funkel (antara lain Eintracht Frankfurt dan 1. FC Köln) juga mengungkapkan ketidakpahaman terhadap langkah Bayern: "Faktanya, Bayern sama sekali tidak akan berhasil dengan banding ini. Mengapa mereka melakukannya, saya tidak tahu," kata Funkel di Sky90 dan menyuarakan pandangan serupa dengan Hamann: "Mereka hanya berbicara dari sudut pandang mereka bahwa mereka dirugikan, dan bukan tentang fakta bahwa klub lain juga dirugikan. Perlu ditekankan bahwa FC Bayern dalam beberapa pekan terakhir juga mendapat keputusan wasit yang menguntungkan mereka – misalnya melawan Hoffenheim. Kartu merah langsung di awal, sehingga pada dasarnya mereka memenangkan pertandingan ini dengan sangat jelas, karena mereka bermain dengan satu pemain lebih banyak hampir sepanjang pertandingan. Dan hal itu juga terjadi dalam satu atau dua situasi lain – namun mereka tidak membicarakan bahwa mereka diuntungkan. Dan menurut saya, itu sama sekali tidak benar."