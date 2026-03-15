Mantan pemain profesional FCB, Dietmar Hamann, melontarkan kritik tajam terhadap keputusan Bayern München untuk mengajukan banding atas sanksi skorsing yang dijatuhkan kepada penyerang Luis Diaz setelah kartu kuning-merah yang kontroversial dalam laga imbang 1-1 di Leverkusen.
"Itu tidak pantas untuk klub sekelas dunia": Dietmar Hamann mengkritik FC Bayern
"Itu sama sekali tidak pantas dilakukan oleh klub kelas dunia. Reaksi seperti itu setelah pertandingan di mana wasit telah memimpin pertandingan dengan baik," keluh pakar sepak bola TV Hamann pada Minggu malam di Sky90. Yang sangat mengganggu pria berusia 52 tahun itu: Bayern mengabaikan fakta bahwa mereka sendiri juga pernah diuntungkan oleh keputusan wasit yang kontroversial dalam beberapa waktu terakhir. Misalnya, saat kemenangan 5-1 atas TSG Hoffenheim awal Februari, ketika wasit Tobias Stieler tidak hanya memberikan penalti untuk FCB atas pelanggaran bek TSG Kevin Akpoguma terhadap Diaz di kotak penalti, tetapi juga memberikan kartu merah, sehingga secara dini menentukan hasil pertandingan besar tersebut alih-alih menunjukkan kebijaksanaan.
"Melawan Hoffenheim, hal ini menentukan hasil pertandingan karena terjadi setelah sepuluh menit. Mereka tidak menyebutkan hal itu dalam pernyataan mereka. Dan sebuah klub kelas dunia mengajukan protes terhadap kartu kuning-merah, di mana pemain tersebut mencoba memancing penalti," lanjut Hamann dalam kritiknya. Dia mengutip contoh lain tentang perlakuan istimewa bagi Bayern, yaitu kartu merah yang kontroversial terhadap Rocco Reitz dari Borussia Mönchengladbach dalam kemenangan 4-1 FCB pada awal Maret, ketika tindakan Reitz yang menahan penyerang FCB Nicolas Jackson dalam kasus serupa dengan Akpoguma dari Hoffenheim dinilai sebagai pelanggaran darurat.
Kartu kuning-merah yang diterima Luis Diaz menimbulkan kemarahan besar di FC Bayern
Pada menit ke-84 pertandingan hari Sabtu, Diaz berhasil mengelabui kiper Leverkusen, Janis Blaswich, untuk mendapatkan tendangan penalti. Meskipun Bayern dapat memahami mengapa wasit Christian Dingert tidak meniup peluit untuk penalti, namun keputusan untuk memberikan kartu kuning kedua kepada Diaz atas dugaan diving dan mengusir pemain Kolombia itu dari lapangan dengan kartu kuning-merah menimbulkan kemarahan yang besar.
Sementara itu, Hamann telah membela wasit pada hari Sabtu dan menekankan bahwa ia sepenuhnya memahami keputusan wasit untuk tidak memberikan penalti dan memberikan kartu kuning-merah. Dingert sendiri mengakui kesalahannya, yang dipuji oleh Direktur Olahraga Bayern, Max Eberl, sebagai "sangat terhormat".
Mantan pelatih Bundesliga pun kesal atas keberatan yang diajukan FC Bayern
Pada hari Minggu, FCB kemudian mengonfirmasi kepada Sky bahwa mereka berencana mengajukan banding ke Pengadilan Olahraga DFB terkait skorsing Diaz. Berdasarkan situasi saat ini, pemain berusia 29 tahun itu akan absen dalam laga Bundesliga mendatang melawan Union Berlin pada hari Sabtu. "Kami memandang perkembangan dalam beberapa pekan terakhir dengan kekhawatiran. Penampilan di Leverkusen merupakan puncak dari fase di mana kami berulang kali dihadapkan pada keputusan-keputusan yang dipertanyakan. Baik di HSV, di Dortmund, atau di Leverkusen - selalu ada adegan-adegan kontroversial yang sering merugikan kami," kata Ketua Dewan Direksi Bayern, Jan-Christian Dreesen, mengenai banding tersebut. Ia menjelaskan: "DFB dituntut untuk meningkatkan kualitas kinerja wasit-wasitnya. Bahwa Christian Dingert mengakui kesalahannya adalah hal yang terpuji, tetapi itu saja tidak membantu kami."
Mantan pelatih Bundesliga Friedhelm Funkel (antara lain Eintracht Frankfurt dan 1. FC Köln) juga mengungkapkan ketidakpahaman terhadap langkah Bayern: "Faktanya, Bayern sama sekali tidak akan berhasil dengan banding ini. Mengapa mereka melakukannya, saya tidak tahu," kata Funkel di Sky90 dan menyuarakan pandangan serupa dengan Hamann: "Mereka hanya berbicara dari sudut pandang mereka bahwa mereka dirugikan, dan bukan tentang fakta bahwa klub lain juga dirugikan. Perlu ditekankan bahwa FC Bayern dalam beberapa pekan terakhir juga mendapat keputusan wasit yang menguntungkan mereka – misalnya melawan Hoffenheim. Kartu merah langsung di awal, sehingga pada dasarnya mereka memenangkan pertandingan ini dengan sangat jelas, karena mereka bermain dengan satu pemain lebih banyak hampir sepanjang pertandingan. Dan hal itu juga terjadi dalam satu atau dua situasi lain – namun mereka tidak membicarakan bahwa mereka diuntungkan. Dan menurut saya, itu sama sekali tidak benar."
