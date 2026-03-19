Para pemain senior Manuel Neuer dan Sven Ulreich absen karena cedera otot. Jonas Urbig mengalami gegar otak saat pertandingan leg pertama melawan Atalanta Bergamo yang berakhir dengan skor 6-1. Lama tidak jelas apakah ia cukup fit untuk bermain di leg kedua - dan karena itu, debut salah satu dari dua kiper muda, Jannis Bärtl (19) atau Leonard Prescot (16), di bawah mistar gawang FC Bayern tampaknya bukan hal yang mustahil.
"Itu sebenarnya yang paling hebat": Vincent Kompany memicu dinamika yang sangat istimewa di FC Bayern
Pada akhirnya, Urbig pun mendapat izin dari para dokter. "Kalau tidak, salah satu dari para pemain muda itu yang akan bermain," katanya. "Dan mereka pasti akan melakukannya." Terlihat agak menggemaskan bagaimana Urbig, yang usianya baru 22 tahun, menyebut "para pemain muda" seperti itu.
Meskipun tidak di posisi kiper, namun—juga karena pertandingan sudah lama ditentukan—dua "pemain muda" lainnya melakukan debut mereka melalui pergantian pemain. Bek kiri Deniz Ofli (18) dan bek tengah Filip Pavic. Dengan usia 16 tahun, satu bulan, dan 27 hari, Pavic adalah pemain termuda yang pernah bermain untuk FC Bayern di Liga Champions - dan yang termuda kedua sepanjang masa setelah Paul Wanner.
"Para pemain muda ini telah membuktikan kepercayaan yang diberikan," puji Direktur Olahraga Max Eberl. "Keduanya langsung beradaptasi dengan sangat baik. Anda tidak melihat penurunan performa yang signifikan, justru sebaliknya." Ofli memicu gol Lennart Karl yang membuat skor menjadi 3-0 hanya beberapa detik setelah masuk sebagai pemain pengganti. Pavic berhasil mengoper bola dengan akurat 33 dari 33 kali.
Lennart Karl tampaknya masuk dalam skuad DFB untuk pertama kalinya
Di musim yang begitu memuaskan dari sudut pandang Munich ini (menuju treble!), debut seperti yang dilakukan Ofli dan Pavic sebenarnya sudah tidak lagi menjadi berita sensasional. Sebelum keduanya, sudah ada tujuh remaja lain dari akademi klub yang tampil bersama tim utama: Cassiano Kiala (17), Jonah Kusi-Asare (18, kini dipinjamkan ke FC Fulham), Felipe Chavez (18, kini dipinjamkan ke 1. FC Köln), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17) - dan tentu saja: Lennart Karl (17).
Karl melakukan debutnya di Piala Dunia Klub musim panas lalu dan sejak itu menunjukkan perkembangan yang begitu mengesankan sehingga, menurut laporan yang sama, pelatih timnas Jerman Julian Nagelsmann akan memanggilnya untuk pertama kalinya ke timnas DFB pada Kamis ini. Alasan mengapa hal itu terjadi kembali ditunjukkan oleh pemain sayap kanan ini dalam kemenangan 4-1 atas Atalanta. Ia yang memicu gol 2-0 Harry Kane, mencetak gol 3-0 sendiri, dan memberikan umpan brilian dari setengah lapangan sendiri untuk gol ke-4 Luis Diaz. Secara keseluruhan, Karl kini telah mencetak delapan gol dan enam assist.
Ketua Dewan Direksi Jan-Christian Dreesen menyebutnya menjalani "musim yang luar biasa hebat". Sama seperti Tom Bischof (20) dan Urbig, yang meski masih muda, sudah lama menjadi pemain rotasi yang mapan dan tampil konsisten. Urbig melakukan penyelamatan gemilang saat menghadapi tendangan jarak dekat Mario Pasalic menjelang akhir babak pertama melawan Atalanta. Bischof, yang awalnya berposisi sebagai gelandang, sekali lagi membuktikan fleksibilitasnya di posisi bek kiri. Di fase akhir pertandingan, ia harus diganti karena cedera, namun Eberl kemudian memastikan bahwa kondisinya baik-baik saja.
Bischof telah melakukan debutnya untuk timnas Jerman pada Juni lalu. Ia kemungkinan tidak akan masuk skuad dalam pemusatan latihan mendatang yang mencakup laga uji coba melawan Swiss dan Ghana. Namun, secara mengejutkan, Urbig dilaporkan akan masuk skuad untuk pertama kalinya, selain Karl. Sementara itu, Aleksandar Pavlovic, pemain muda berusia 21 tahun yang dibesarkan di Munich, telah lama menjadi pemain inti dan memiliki peluang bagus untuk mendapatkan tempat di starting line-up pada Piala Dunia.
FC Bayern: Dinamika Internal Para Teladan
Sungguh mengesankan betapa teraturnya FC Bayern saat ini memasukkan talenta-talenta muda ke dalam tim utama (dan kemudian sebagian di antaranya bahkan masuk ke tim nasional Jerman). Baik itu pemain muda profesional yang didatangkan dari klub lain seperti Urbig atau Bischof, maupun pemain binaan sendiri dari akademi, yang kini mulai membuahkan hasil sembilan tahun setelah dibuka.
Pelatih Vincent Kompany lebih serius dalam mengembangkan pemain muda dibandingkan pendahulunya, Nagelsmann dan Thomas Tuchel. Sebagian tentu karena keyakinan. Namun sebagian juga karena skuad saat ini lebih kecil daripada sebelumnya dan karena banyak pertandingan yang sudah ditentukan hasilnya lebih awal, sehingga ada lebih banyak kesempatan bermain tanpa tekanan (yang tentu saja juga merupakan hasil kerja keras Kompany).
Dengan demikian, dinamika khusus para panutan sedang berkembang di FC Bayern dengan banyak pemain muda pada berbagai tahap perkembangan yang tampaknya saling memotivasi satu sama lain. Setelah Pavlovic (pemain inti), muncul Urbig, Bischof, dan Karl (pemain rotasi), dan baru-baru ini debutan lain seperti Ofli dan Pavic, yang kini menjadi panutan bagi semua talenta yang sudah berlatih bersama tim senior namun masih menunggu debut mereka. Dan mereka tentu saja menjadi panutan bagi semua pemain lain di kampus.
"Jika pemain muda mendapat kesempatan, hal itu selalu bisa dijadikan acuan," kata Eberl. "Kita bisa banyak bicara, terus-menerus mengatakan kepada para pemain muda: 'Kamu harus bekerja keras.' Tidak, di sini kita bisa melihat: Jika kamu bekerja keras dan rajin, maka kamu akan mendapat kesempatanmu. Itu pada dasarnya yang paling penting. Setiap pemain muda saat ini adalah panutan bagi yang berikutnya."
Jadwal Pertandingan: Pertandingan-pertandingan FC Bayern München berikutnya
Tanggal Waktu Pertandingan Sabtu, 21 Maret 15.30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sabtu, 4 April 15.30 SC Freiburg - FC Bayern (Bundesliga) Selasa, 7 April 21.00 Real Madrid - FC Bayern (Liga Champions) Sabtu, 11 April 18.30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Rabu, 15 April 21.00 FC Bayern - Real Madrid (Liga Champions)