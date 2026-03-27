Gadiri Camara, agen Mathys Tel dari Tottenham Hotspur, telah membantah keras rumor mengenai kemungkinan kepindahan kliennya ke Borussia Dortmund. Di BVB, penyerang tengah Serhou Guirassy dianggap sebagai kandidat yang mungkin hengkang pada musim panas nanti.
"Itu satu-satunya cara!" Apakah BVB akan merekrut mantan bintang muda FC Bayern?
Dalam sebuah wawancara dengan portal online Absolut Bayern, Camara membantah spekulasi tersebut dan justru mengemukakan kemungkinan kembalinya Mathys ke FC Bayern: "Saya tidak tahu apakah Dortmund benar-benar menginginkan Mathys, tapi sejujurnya, kembali ke Bayern adalah satu-satunya cara agar Mathys bisa kembali ke Jerman. Dia tidak bisa bermain untuk klub lain di Bundesliga. Dia mencintai FC Bayern."
Tel pindah ke Munich pada musim panas 2022 dari klub Ligue 1 Prancis, Stade Rennes, dengan biaya sekitar 20 juta euro. Setelah awal yang menjanjikan bersama juara berulang kali tersebut, ia tidak bisa melampaui peran sebagai pemain cadangan di belakang Harry Kane. Pada Februari 2025, ia dipinjamkan ke Tottenham, sebelum akhirnya pindah secara permanen ke London Utara pada musim panas dengan biaya 35 juta euro.
Bersama Bayern, penyerang asal Prancis ini telah tampil dalam 83 pertandingan resmi, di mana ia mencetak 16 gol dan tujuh assist.
Mathys Tel terancam degradasi bersama Tottenham
Di Tottenham, terobosan yang telah lama dinantikan itu pun tak kunjung datang. Pelatih Thomas Frank jarang mempercayai Tel dan biasanya hanya memasukkannya dari bangku cadangan. Baru di bawah asuhan penggantinya, Igor Tudor, pemain berusia 20 tahun itu kini semakin sering diturunkan.
Namun, dalam 31 pertandingan resmi, Tel hanya mencetak tiga gol dan satu assist. Tottenham secara keseluruhan mengalami musim yang benar-benar mengerikan dan bahkan harus berjuang untuk menghindari degradasi. Juara Liga Europa saat ini berada di peringkat ke-17 di Liga Premier setelah 31 pekan pertandingan - hanya satu poin di atas zona degradasi.
Kontrak Tel bersama Spurs masih berlaku hingga 2031.
Mathys Tel: Statistik Musim 2025/26
Permainan
31
Gol
3
Assist
1
Menit bermain
1244