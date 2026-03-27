"Itu satu-satunya cara!" Apakah BVB akan merekrut mantan bintang muda FC Bayern?

Dalam sebuah wawancara dengan portal online Absolut Bayern, Camara membantah spekulasi tersebut dan justru mengemukakan kemungkinan kembalinya Mathys ke FC Bayern: "Saya tidak tahu apakah Dortmund benar-benar menginginkan Mathys, tapi sejujurnya, kembali ke Bayern adalah satu-satunya cara agar Mathys bisa kembali ke Jerman. Dia tidak bisa bermain untuk klub lain di Bundesliga. Dia mencintai FC Bayern."

Tel pindah ke Munich pada musim panas 2022 dari klub Ligue 1 Prancis, Stade Rennes, dengan biaya sekitar 20 juta euro. Setelah awal yang menjanjikan bersama juara berulang kali tersebut, ia tidak bisa melampaui peran sebagai pemain cadangan di belakang Harry Kane. Pada Februari 2025, ia dipinjamkan ke Tottenham, sebelum akhirnya pindah secara permanen ke London Utara pada musim panas dengan biaya 35 juta euro.

Bersama Bayern, penyerang asal Prancis ini telah tampil dalam 83 pertandingan resmi, di mana ia mencetak 16 gol dan tujuh assist.