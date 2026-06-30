"Menurut saya itu omong kosong," kata kapten tim nasional bola basket Jerman pada hari Selasa di Berlin mengenai sistem tersebut: "Kami telah memenangkan Kejuaraan Dunia, jadi seharusnya kami sudah lolos. Ya, begitulah adanya."
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"Itu omong kosong!" Bintang NBA Dennis Schröder sangat marah sekaligus banjir pujian
Dua pertandingan terakhir babak kualifikasi pertama akan digelar pada hari Jumat di Riga melawan Israel dan pada hari Senin di Bamberg melawan Siprus. Jerman, juara dunia dan Eropa, telah lolos ke babak grup kedua. Schröder adalah satu-satunya pemain profesional NBA yang ikut serta. "Berjalan-jalan setiap hari dengan lambang elang di dada adalah suatu kehormatan," kata pemain asal Braunschweig itu di sela-sela latihan di Max-Schmeling-Halle.
Schröder bisa memahami mengapa pemain lain tidak ikut bermain. "Setiap orang ingin memiliki waktu luang, dan tentu saja saya menghormati itu. Franz (Wagner) baru saja pulih dari cedera, Andi (Obst, red.) sepertinya baru bermain dua hari yang lalu," kata pemain berusia 33 tahun itu. “Saya hanya ingin orang-orang melihat bahwa saya telah menunjukkan komitmen, bahwa saya membela Jerman.” Namun, mereka yang tidak hadir telah “berkontribusi selama tiga atau empat tahun terakhir sehingga kami bisa berada di sini.”
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Dennis Schröder, meski tengah menjalani jadwal padat di NBA, tetap tampil di kualifikasi Piala Dunia: "Ini luar biasa!"
Pelatih Tim Nasional Jerman, Àlex Mumbrú, tidak menganggap sikap Schröder sebagai hal yang biasa. "Sungguh luar biasa memiliki pemain seperti Dennis, yang begitu dihubungi langsung menjawab: 'Saya siap bergabung dengan tim,'" kata pelatih asal Spanyol itu sambil memuji kaptennya. "Dengan Dennis, semuanya jadi sangat mudah. Begitu tim nasional Jerman menghubungi, Dennis langsung mengangkat telepon dan berkata: 'Saya siap.' Selalu begitu. Komitmennya sungguh luar biasa."
Adanya “pemain-pemain penting” yang tidak hadir kali ini memiliki alasannya: “Beberapa cedera, beberapa tidak memiliki kontrak. Beberapa sangat lelah karena telah memainkan lebih dari 80 pertandingan.”