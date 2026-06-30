Dua pertandingan terakhir babak kualifikasi pertama akan digelar pada hari Jumat di Riga melawan Israel dan pada hari Senin di Bamberg melawan Siprus. Jerman, juara dunia dan Eropa, telah lolos ke babak grup kedua. Schröder adalah satu-satunya pemain profesional NBA yang ikut serta. "Berjalan-jalan setiap hari dengan lambang elang di dada adalah suatu kehormatan," kata pemain asal Braunschweig itu di sela-sela latihan di Max-Schmeling-Halle.

Schröder bisa memahami mengapa pemain lain tidak ikut bermain. "Setiap orang ingin memiliki waktu luang, dan tentu saja saya menghormati itu. Franz (Wagner) baru saja pulih dari cedera, Andi (Obst, red.) sepertinya baru bermain dua hari yang lalu," kata pemain berusia 33 tahun itu. “Saya hanya ingin orang-orang melihat bahwa saya telah menunjukkan komitmen, bahwa saya membela Jerman.” Namun, mereka yang tidak hadir telah “berkontribusi selama tiga atau empat tahun terakhir sehingga kami bisa berada di sini.”