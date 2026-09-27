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'Itu memberi kami energi!' - Dani Olmo mengungkap momen pasti titik balik dalam comeback Spanyol di Wembley
Spanyol memperpanjang rekor tak terkalahkan di Eropa dengan kemenangan dramatis di Wembley
Penyerang Spanyol Dani Olmo mengenang malam yang luar biasa di Stadion Wembley setelah juara dunia itu bangkit untuk mengamankan kemenangan 3-2 atas England di UEFA Nations League. Lamine Yamal membuka skor dalam dua menit pertama sebelum Anthony Gordon dan sundulan Harry Kane membuat tim tuan rumah berbalik unggul.
Namun, pemain pengganti Alex Baena dan Mikel Oyarzabal mencetak gol pada babak kedua untuk memastikan comeback yang berkesan.
Hasil itu memperpanjang rekor tak terkalahkan Spanyol menjadi 39 pertandingan dalam waktu normal, memecahkan rekor Eropa milik Italia.
- NurPhoto
Olmo menunjuk kegagalan penalti Kane sebagai pemicu kebangkitan
Berbicara dalam sebuah wawancara dengan UEFA, Olmo mengungkapkan bahwa momentum berubah secara permanen ketika Kane melepaskan penalti pada babak kedua yang membentur mistar gawang. Bintang Barcelona itu mencatat bahwa momen lolos dari kebobolan tersebut memberi energi bagi Spanyol untuk meningkatkan pressing mereka dan menguasai penguasaan bola.
Olmo mengakui La Roja kurang fokus pada babak pertama setelah kebobolan dua gol cepat.
"Itu memberi kami energi," kata Olmo mengenai penalti Kane yang gagal. "Itu tidak akan mudah jika dia mencetak gol. Pada akhirnya dia gagal dan itu memberi kami energi untuk terus melanjutkan, terus menekan, dan bermain. Begitulah cara kami melakukannya."
Penyesuaian saat turun minum dan kebersamaan pemain cadangan menjadi kekuatan juara dunia
Menjelaskan perubahan taktis Spanyol saat jeda, Olmo menyoroti keinginan kolektif skuad untuk memenangkan duel dan bermain lebih direct. Ia memuji fleksibilitas taktis pelatih kepala Luis de la Fuente, serta memuji pemain pengganti Baena dan Oyarzabal karena langsung memberi dampak penentu kemenangan dari bangku cadangan.
Olmo menekankan bahwa ruang ganti berfungsi seperti keluarga, tempat setiap pemain menerima perannya.
"Saat turun minum, kami mencoba sedikit mengatur ulang, menjadi sedikit lebih agresif dengan dan tanpa bola, memenangkan duel, bermain lebih direct," tambah Olmo. "Mikel dan Alex Baena adalah pemain penting bagi kami. Kami sudah seperti keluarga. Kami semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk menang."
- Sports Press Photo
Spanyol bersiap menghadapi Kroasia sebagai pemuncak grup
Spanyol kembali ke kandang pada Selasa malam saat bersiap menjamu Kroasia di Seville dalam laga kedua mereka di UEFA Nations League. Tim asuhan De la Fuente itu menargetkan untuk mengukuhkan posisi mereka di puncak grup.
Inggris bertandang menghadapi Ceko pada malam yang sama dengan ambisi bangkit dari kekalahan.
Olmo dan rekan-rekannya berusaha memperpanjang rekor bersejarah tak terkalahkan dalam 39 pertandingan.
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