Penyerang Spanyol Dani Olmo mengenang malam yang luar biasa di Stadion Wembley setelah juara dunia itu bangkit untuk mengamankan kemenangan 3-2 atas England di UEFA Nations League. Lamine Yamal membuka skor dalam dua menit pertama sebelum Anthony Gordon dan sundulan Harry Kane membuat tim tuan rumah berbalik unggul.

Namun, pemain pengganti Alex Baena dan Mikel Oyarzabal mencetak gol pada babak kedua untuk memastikan comeback yang berkesan.

Hasil itu memperpanjang rekor tak terkalahkan Spanyol menjadi 39 pertandingan dalam waktu normal, memecahkan rekor Eropa milik Italia.