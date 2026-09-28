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'Itu bukan penampilan terbaik kami!' - Virgil van Dijk mengeluarkan peringatan keras setelah kemenangan Belanda di Beograd
Van Dijk pimpin Belanda meraih kemenangan tandang vital di Belgrade
Kapten Belanda Virgil van Dijk memimpin Belanda meraih kemenangan 2-1 atas Serbia di UEFA Nations League dengan susah payah di Stadion Rajko Mitic. Hasil itu memberi pelatih kepala Xavi Hernández kemenangan pertamanya sebagai penanggung jawab tim, sekaligus mengangkat Belanda ke empat poin dari dua laga grup.
Dwigol dari debutan Mexx Meerdink memastikan kemenangan setelah Luka Jovic sempat menyamakan kedudukan untuk Serbia.
Van Dijk menjadi jangkar di jantung pertahanan bersama Jurrien Timber selama babak kedua yang berlangsung sengit.
- ANP
Kapten mendesak skuad untuk tetap kritis terhadap diri sendiri meski meraih hasil positif
Berbicara kepada media usai pertandingan, Van Dijk memberikan pandangan yang terukur soal penampilan timnya, dengan menyoroti bahwa Belanda membiarkan Serbia kembali ke dalam pertandingan karena fokus bertahan yang ceroboh pada awal babak kedua. Bek Liverpool itu menegaskan bahwa tim elite tidak bisa membiarkan kelengahan saat menghadapi lawan papan atas.
Ia menekankan bahwa raihan tiga poin tidak boleh membutakan skuad dari kesalahan teknis.
"Kami senang dengan tiga poin ini, tetapi kami tetap bisa mengkritik diri sendiri karena ini bukan penampilan terbaik kami," ujar Van Dijk. "Kami memberikan beberapa momen yang perlu kami tinjau ulang dan perbaiki."
Kapten memuji keberanian tanpa rasa takut Meerdink dan dampaknya yang klinis
Sambil menuntut standar kolektif yang lebih tinggi, Van Dijk melontarkan pujian besar untuk Meerdink, dengan memuji penyerang berusia 23 tahun itu karena memanfaatkan kesempatan tampil sebagai starter dengan ketenangan penuh. Sang kapten mencatat bahwa Meerdink bermain dengan kepercayaan diri luar biasa di bawah tekanan tinggi kondisi stadion.
Van Dijk menyoroti bahwa dua penyelesaian klinis sang striker muda menjadi pembeda pada malam itu.
"Mexx tampil sangat baik," tambah Van Dijk. "Dia bermain dengan percaya diri dan memaksimalkan peluangnya saat kesempatan itu datang. Mampu melangkah maju dan tampil seperti itu dalam debut penuh pertamanya menunjukkan karakter yang hebat."
- ANP
Belanda bersiap untuk lawatan berisiko tinggi ke Thessaloniki guna menghadapi Yunani
Van Dijk dan rekan-rekan setimnya menuntaskan pemulihan pascapertandingan sebelum bertolak ke Thessaloniki untuk menghadapi pemuncak grup, Yunani, di Stadion Toumba pada Kamis. Sang kapten bertekad membawa timnya ke puncak Grup 2.
Serbia menjamu Belanda di Eindhoven pada laga balasan, Minggu.
Van Dijk berusaha memimpin lini pertahanan mencatatkan nirbobol di Yunani.
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