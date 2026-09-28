Kapten Belanda Virgil van Dijk memimpin Belanda meraih kemenangan 2-1 atas Serbia di UEFA Nations League dengan susah payah di Stadion Rajko Mitic. Hasil itu memberi pelatih kepala Xavi Hernández kemenangan pertamanya sebagai penanggung jawab tim, sekaligus mengangkat Belanda ke empat poin dari dua laga grup.

Dwigol dari debutan Mexx Meerdink memastikan kemenangan setelah Luka Jovic sempat menyamakan kedudukan untuk Serbia.

Van Dijk menjadi jangkar di jantung pertahanan bersama Jurrien Timber selama babak kedua yang berlangsung sengit.