"Itu akan menjadi cara yang paling berisiko dan tidak serius": Uli Hoeneß kembali dikritik atas saran transfernya

"Jika kita berinvestasi pada skuad, tetapi tiba-tiba tidak ingin lagi memperoleh pendapatan dari transfer, kita pada dasarnya akan menghilangkan salah satu dari dua elemen strategi kita. Biaya dan penyusutan akan terus meningkat, tetapi Anda tidak lagi memiliki pendapatan. Padahal, pendapatan tersebut sebenarnya membiayai kembali biaya untuk skuad. Menurut saya, itu akan menjadi langkah paling berisiko dan tidak serius bagi Eintracht Frankfurt," kata pria berusia 38 tahun itu dalam podcast klub.

Hoeneß baru-baru ini menjelaskan dalam sebuah acara di Frankfurt School of Finance & Management: "Secara pribadi, saya bukan penggemar penjualan pemain-pemain bagus. Saya selalu mengatakan di FC Bayern: Kami adalah klub pembeli, bukan klub penjual." Menyindir juru bicara dewan direksi Frankfurt, Axel Hellmann, ia menambahkan: "Axel Hellmann juga akan menyadari bahwa dalam jangka panjang, setiap penjualan juga berarti kehilangan substansi. Memang menyenangkan jika sesekali mendapat 50 atau 60 juta, tapi apa konsekuensinya?"



