Melalui Direktur Keuangan Julien Zamberk, petinggi berikutnya dari Eintracht Frankfurt kini telah menanggapi kritik yang dilontarkan oleh pemilik Bayern, Uli Hoeneß.
Diterjemahkan oleh
"Itu akan menjadi cara yang paling berisiko dan tidak serius": Uli Hoeneß kembali dikritik atas saran transfernya
"Jika kita berinvestasi pada skuad, tetapi tiba-tiba tidak ingin lagi memperoleh pendapatan dari transfer, kita pada dasarnya akan menghilangkan salah satu dari dua elemen strategi kita. Biaya dan penyusutan akan terus meningkat, tetapi Anda tidak lagi memiliki pendapatan. Padahal, pendapatan tersebut sebenarnya membiayai kembali biaya untuk skuad. Menurut saya, itu akan menjadi langkah paling berisiko dan tidak serius bagi Eintracht Frankfurt," kata pria berusia 38 tahun itu dalam podcast klub.
Hoeneß baru-baru ini menjelaskan dalam sebuah acara di Frankfurt School of Finance & Management: "Secara pribadi, saya bukan penggemar penjualan pemain-pemain bagus. Saya selalu mengatakan di FC Bayern: Kami adalah klub pembeli, bukan klub penjual." Menyindir juru bicara dewan direksi Frankfurt, Axel Hellmann, ia menambahkan: "Axel Hellmann juga akan menyadari bahwa dalam jangka panjang, setiap penjualan juga berarti kehilangan substansi. Memang menyenangkan jika sesekali mendapat 50 atau 60 juta, tapi apa konsekuensinya?"
Zamberk: "Saya tidak akan setuju dengan itu"
Di satu sisi, Zamberk memahami pemikiran tersebut, namun di sisi lain ia juga menyoroti risiko yang menyertainya: "Klub-klub lain sudah mencoba hal itu. Tentu saja, hal itu meningkatkan peluang untuk meraih kesuksesan di bidang olahraga. Namun, tidak ada yang bisa menjaminnya. Jika kamu gagal mencapai targetmu, kamu akan menghadapi masalah ekonomi yang serius. Saya tidak akan setuju dengan hal itu, dan tidak ada seorang pun yang peduli pada Eintracht yang boleh menuntut hal tersebut."
Sebelumnya, Direktur Olahraga Frankfurt, Max Krösche, telah membantah pernyataan Hoeneß: "Saya yakin bahwa FC Bayern juga akan kehilangan pemain di masa depan." Ia merujuk pada berbagai rumor di media internasional: "Jika seorang Michael Olise ingin pindah ke Real Madrid, maka akan ada peluang untuk itu."
Frankfurt melepas Hugo Ekitike pada musim panas lalu dengan harga 95 juta euro
Dalam beberapa tahun terakhir, Frankfurt telah memantapkan diri sebagai salah satu klub penjual paling sukses di Bundesliga. Contohnya: pada 2023, Randal Kolo Muani pindah ke Paris Saint-Germain dengan nilai transfer 95 juta euro, pada Januari 2025, Omar Marmoush pindah ke Manchester City dengan nilai transfer 75 juta euro, dan pada musim panas 2025, Hugo Ekitike pindah ke FC Liverpool dengan nilai transfer 95 juta euro.
Di Bundesliga, tim asal Hessen ini saat ini hanya menempati peringkat ketujuh, yang berarti mereka akan kehilangan peluang bisnis internasional - kecuali jika SC Freiburg yang berada di peringkat kedelapan berhasil menang di semifinal DFB-Pokal melawan VfB Stuttgart dan merebut trofi di final melawan FC Bayern atau Bayer Leverkusen.
Pemain-pemain yang hengkang dari Eintracht Frankfurt dalam jumlah rekor
Pemain
Biaya transfer
Tahun
Klub baru
Randal Kolo Muani
95 juta euro
2023
Paris Saint-Germain
Hugo Ekitike
95 juta euro
2025
FC Liverpool
Omar Marmoush
75 juta euro
2025
Manchester City
Luka Jovic
63 juta euro
2019
Real Madrid
Sebastien Haller
50 juta euro
2019
West Ham United