"Itu akan bodoh" - Bintang PSG sepenuhnya membantah kabar tentang kepindahannya ke Real Madrid dan bahkan akan menolak kesempatan untuk menggandakan gajinya tiga kali lipat di Arab Saudi
Vitinha tidak melihat alasan untuk meninggalkan PSG.
Pemain berusia 26 tahun ini telah berkembang menjadi salah satu pemain paling konsisten di dunia sepak bola sejak transfernya senilai €40 juta dari Porto pada 2022. Penampilannya yang konsisten tak terhindarkan menarik perhatian petinggi di Bernabeu, namun sang pemain sendiri yakin bahwa ia sudah berada di lingkungan yang sempurna untuk terus mengembangkan kariernya dengan cepat di bawah bimbingan Luis Enrique.
Mengabaikan sirene Madrid & emas Saudi
Berbicara di saluran TV Portugal, Canal 11 (h/t AS), gelandang tersebut dengan tegas menampik kemungkinan bergabung dengan raksasa Spanyol, menegaskan bahwa ia lebih memilih stabilitas proyeknya saat ini. Vitinha mengatakan: “Akan bodoh bagi saya untuk pergi. Saya tidak berpikir itu akan menjadi hal terbaik bagi saya. Saya merasa sangat baik di sini di PSG. Saya merasa orang-orang sangat menghargai saya dan saya telah memperoleh kasih sayang itu. Saya mencintai berada di sini – keluarga saya juga. Tim ini fantastis dan pelatihnya luar biasa.”
Terikat dengan juara Ligue 1 hingga 2029, komitmennya terhadap PSG juga mencakup penolakan terhadap tawaran menggiurkan dari Saudi Pro League. Meskipun kekayaan Timur Tengah telah menggoda banyak bintang dalam beberapa tahun terakhir, pemain berusia 26 tahun ini menegaskan bahwa keuntungan finansial tidak akan menentukan jalannya, lebih mengutamakan posisi kompetitifnya daripada gaji yang membengkak: Ketika ditanya tentang kemungkinan pindah ke Arab Saudi, ia mengatakan: “Janganlah kita naif. Saya lebih berkomitmen pada karier yang stabil. Saya sudah mendapatkan gaji yang sangat baik di Eropa, di klub besar. Menggandakan atau melipatgandakan gaji itu tidak akan membuat saya lebih bahagia."
Hormat untuk bintang Barcelona, Pedri
Sebagai pukulan telak bagi para pendukung Real Madrid, saat ditanya tentang tiga gelandang terbaik di dunia, Vitinha mengabaikan calon klub Real Madrid dan menyebut bintang Barcelona, Pedri, sebagai standar emas sepak bola modern. Ia mengatakan: "Saya akan menempatkan Pedri di posisi pertama. Dia luar biasa. Menontonnya bermain sungguh spektakuler. Saat bermain melawan dia, Anda akan mengerti betapa hebatnya dia. Kemudian dalam tiga besar, agak sulit bagi saya. Sulit memilih hanya dua. Saya akan memasukkan Joao Neves dan Bruno Fernandes. Keduanya akan berada di sana bersama Pedri dan saya. Jadi saya tidak punya tiga besar, melainkan empat besar."
Tetap rendah hati di puncak
Meskipun dijagokan sebagai calon pemenang Ballon d'Or di masa depan, Vitinha tetap rendah hati saat memimpin PSG dalam perburuan gelar domestik dan Eropa, termasuk laga babak 16 besar Liga Champions melawan Chelsea yang akan datang. Menyikapi posisinya di dunia sepak bola, mantan bintang Wolves itu menyimpulkan: "Saya menerima bahwa saya termasuk yang terbaik, tapi mengatakan bahwa saya yang terbaik terasa sombong bagi saya karena hal itu bergantung pada pendapat orang, seberapa lama Anda berada di level tertinggi, dan gelar yang telah Anda menangkan. Tapi saya merasa saya pantas berada di kelompok itu karena apa yang telah saya lakukan dalam beberapa tahun terakhir, bukan karena musim ini."
