"Itu akan bodoh" - Bintang PSG sepenuhnya membantah kabar tentang kepindahannya ke Real Madrid dan bahkan akan menolak kesempatan untuk menggandakan gajinya tiga kali lipat di Arab Saudi

Berbicara di saluran TV Portugal, Canal 11 (h/t AS), gelandang tersebut dengan tegas menampik kemungkinan bergabung dengan raksasa Spanyol, menegaskan bahwa ia lebih memilih stabilitas proyeknya saat ini. Vitinha mengatakan: “Akan bodoh bagi saya untuk pergi. Saya tidak berpikir itu akan menjadi hal terbaik bagi saya. Saya merasa sangat baik di sini di PSG. Saya merasa orang-orang sangat menghargai saya dan saya telah memperoleh kasih sayang itu. Saya mencintai berada di sini – keluarga saya juga. Tim ini fantastis dan pelatihnya luar biasa.”

Terikat dengan juara Ligue 1 hingga 2029, komitmennya terhadap PSG juga mencakup penolakan terhadap tawaran menggiurkan dari Saudi Pro League. Meskipun kekayaan Timur Tengah telah menggoda banyak bintang dalam beberapa tahun terakhir, pemain berusia 26 tahun ini menegaskan bahwa keuntungan finansial tidak akan menentukan jalannya, lebih mengutamakan posisi kompetitifnya daripada gaji yang membengkak: Ketika ditanya tentang kemungkinan pindah ke Arab Saudi, ia mengatakan: “Janganlah kita naif. Saya lebih berkomitmen pada karier yang stabil. Saya sudah mendapatkan gaji yang sangat baik di Eropa, di klub besar. Menggandakan atau melipatgandakan gaji itu tidak akan membuat saya lebih bahagia."