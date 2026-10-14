Italia vs Prancis di Milan: tiket mulai dijual, ini harganya

Setelah dua tahun, San Siro kembali menjadi tuan rumah salah satu pertandingan paling menarik dalam sepak bola Eropa dan dunia. Tiket pertandingan Italia kontra Prancis sudah dijual. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November, pukul 20.45 di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, ini menjadi pertandingan kandang terakhir Italia di fase grup UEFA Nations League.





Tiket dapat dibeli di gerai resmi Vivaticket dan melalui situs ticketing.figc.it, dengan harga khusus bagi keluarga, anak-anak di bawah 12 tahun, remaja di bawah 18 tahun, mereka yang berusia di atas 65 tahun, dan mahasiswa.





ITALIA KEMBALI KE MILAN

Pertandingan pertama yang bersejarah bagi Italia digelar di Milan pada 15 Mei 1910, menghadapi Prancis: Italia menang 6-2 di Arena Civica. Sepuluh tahun kemudian, pada 18 Januari 1920, Italia mengalahkan Prancis 9-4, kemenangan dengan selisih gol terbesar di antara seluruh pertandingan yang dimainkan di ibu kota wilayah Lombardia itu. Milan merupakan kota yang paling banyak menggelar pertandingan Italia setelah Roma, yakni 64 laga dengan catatan 39 kemenangan, 19 hasil imbang, dan enam kekalahan. Kota ini juga menjadi lokasi kantor pusat federasi sepak bola Italia pada 1905 hingga 1911. Italia pernah bermain di empat stadion berbeda di Milan: Arena Civica, Velodromo Sempione (dirobohkan pada 1928), Campo Milan di Viale Lombardia, dan Stadion San Siro, yang sejak 3 Maret 1980 dinamai Giuseppe Meazza.





Italia akan kembali bermain di Meazza setahun setelah kalah 1-4 dari Norwegia dalam pertandingan terakhir grup kualifikasi Piala Dunia dan dua tahun setelah kalah 1-3 dari Prancis di Nations League. Italia kalah dalam tiga pertandingan terakhirnya di Milan, kota tempat Italia sebelumnya tak terkalahkan selama hampir satu abad, tepatnya 96 tahun: sejak kekalahan 1-2 dari Hungaria pada Januari 1925 hingga kekalahan 1-2 dari Spanyol pada Oktober 2021.



