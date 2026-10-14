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Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Italia vs Prancis di Milan: tiket mulai dijual, ini harganya

Italy
France

Laga kandang terakhir Italia di fase grup dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November, di Stadion Giuseppe Meazza. Tiket tersedia mulai dari 20 euro, dengan harga diskon untuk keluarga, mereka yang berusia di bawah 12 tahun, di bawah 18 tahun, di atas 65 tahun, serta mahasiswa.

Setelah dua tahun, San Siro kembali menjadi tuan rumah salah satu pertandingan paling menarik dalam sepak bola Eropa dan dunia. Tiket pertandingan Italia kontra Prancis sudah dijual. Laga yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 November, pukul 20.45 di Stadion Giuseppe Meazza, Milan, ini menjadi pertandingan kandang terakhir Italia di fase grup UEFA Nations League.


Tiket dapat dibeli di gerai resmi Vivaticket dan melalui situs ticketing.figc.it, dengan harga khusus bagi keluarga, anak-anak di bawah 12 tahun, remaja di bawah 18 tahun, mereka yang berusia di atas 65 tahun, dan mahasiswa.


ITALIA KEMBALI KE MILAN

Pertandingan pertama yang bersejarah bagi Italia digelar di Milan pada 15 Mei 1910, menghadapi Prancis: Italia menang 6-2 di Arena Civica. Sepuluh tahun kemudian, pada 18 Januari 1920, Italia mengalahkan Prancis 9-4, kemenangan dengan selisih gol terbesar di antara seluruh pertandingan yang dimainkan di ibu kota wilayah Lombardia itu. Milan merupakan kota yang paling banyak menggelar pertandingan Italia setelah Roma, yakni 64 laga dengan catatan 39 kemenangan, 19 hasil imbang, dan enam kekalahan. Kota ini juga menjadi lokasi kantor pusat federasi sepak bola Italia pada 1905 hingga 1911. Italia pernah bermain di empat stadion berbeda di Milan: Arena Civica, Velodromo Sempione (dirobohkan pada 1928), Campo Milan di Viale Lombardia, dan Stadion San Siro, yang sejak 3 Maret 1980 dinamai Giuseppe Meazza.


Italia akan kembali bermain di Meazza setahun setelah kalah 1-4 dari Norwegia dalam pertandingan terakhir grup kualifikasi Piala Dunia dan dua tahun setelah kalah 1-3 dari Prancis di Nations League. Italia kalah dalam tiga pertandingan terakhirnya di Milan, kota tempat Italia sebelumnya tak terkalahkan selama hampir satu abad, tepatnya 96 tahun: sejak kekalahan 1-2 dari Hungaria pada Januari 1925 hingga kekalahan 1-2 dari Spanyol pada Oktober 2021.


  • HARGA TIKET

    TRIBUN KEHORMATAN ORANYE DENGAN LAYANAN HOSPITALITY - 195 EURO

    SKY LOUNGE MERAH - 180 EURO

    SKY LOUNGE ORANYE - 160 EURO

    BOKS KORPORAT MERAH - 180 EURO

    TRIBUN KEHORMATAN MERAH - 110 EURO

    KURSI BERLENGAN MERAH - 100 EURO


    TRIBUN MERAH RING PERTAMA - 80 EURO

    TRIBUN MERAH RING PERTAMA, DISKON USIA DI ATAS 65 TAHUN - 70 EURO


    TRIBUN MERAH RING PERTAMA, DISKON USIA DI BAWAH 12 TAHUN - 40 EURO

    TRIBUN MERAH RING PERTAMA SISI SAMPING - 60 EURO

    TRIBUN MERAH RING PERTAMA SISI SAMPING, DISKON USIA DI ATAS 65 TAHUN - 50 EURO

    TRIBUN MERAH RING PERTAMA SISI SAMPING, PROMO KELUARGA UNTUK DEWASA - 35 EURO

    TRIBUN MERAH RING PERTAMA SISI SAMPING, PROMO KELUARGA USIA DI BAWAH 18 TAHUN - 25 EURO

    TRIBUN MERAH RING PERTAMA SISI SAMPING, DISKON USIA DI BAWAH 12 TAHUN - 14 EURO


    TRIBUN KEHORMATAN ORANYE - 80 EURO

    TRIBUN ORANYE RING PERTAMA - 70 EURO

    TRIBUN ORANYE RING PERTAMA, DISKON USIA DI ATAS 65 TAHUN - 60 EURO


    TRIBUN ORANYE RING PERTAMA, DISKON USIA DI BAWAH 12 TAHUN - 35 EURO

    TRIBUN ORANYE RING PERTAMA SISI SAMPING - 50 EURO

    TRIBUN ORANYE RING PERTAMA SISI SAMPING, DISKON USIA DI ATAS 65 TAHUN - 40 EURO

    TRIBUN ORANYE RING PERTAMA SISI SAMPING, PROMO KELUARGA UNTUK DEWASA - 30 EURO

    TRIBUN ORANYE RING PERTAMA SISI SAMPING, PROMO KELUARGA USIA DI BAWAH 18 TAHUN - 20 EURO

    TRIBUN ORANYE RING PERTAMA SISI SAMPING, DISKON USIA DI BAWAH 12 TAHUN - 10 EURO


    TRIBUN BIRU DAN HIJAU RING PERTAMA - 40 EURO

    TRIBUN BIRU DAN HIJAU RING PERTAMA, DISKON USIA DI BAWAH 18 TAHUN - 20 EURO


    TRIBUN MERAH DAN ORANYE RING KEDUA - 40 EURO

    TRIBUN MERAH DAN ORANYE RING KEDUA, DISKON USIA DI ATAS 65 TAHUN - 30 EURO

    TRIBUN MERAH DAN ORANYE RING KEDUA, DISKON USIA DI BAWAH 12 TAHUN - 10 EURO



    TRIBUN BIRU DAN HIJAU RING KEDUA - 30 EURO

    TRIBUN BIRU DAN HIJAU RING KEDUA, DISKON MAHASISWA - 14 EURO


    TRIBUN BIRU DAN HIJAU RING KEDUA, DISKON USIA DI BAWAH 12 TAHUN - 10 EURO


    TRIBUN BIRU DAN HIJAU RING KETIGA - 20 EURO

    TRIBUN BIRU DAN HIJAU RING KETIGA, DISKON USIA DI BAWAH 12 TAHUN - 5 EURO

    TRIBUN MERAH RING KETIGA - 20 EURO

    TRIBUN MERAH RING KETIGA, DISKON USIA DI BAWAH 12 TAHUN - 5 EURO



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