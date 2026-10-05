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Italy v Türkiye - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD4Getty Images Sport
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Italia tidak bersinar, tetapi kembali menang: 3-1 atas Turki dan posisi kedua di klasemen

Italy
Turkiye
UEFA Nations League A
Italy vs Turkiye

Kemenangan kedua Italia di Nations League: setelah menang 4-1 pada leg pertama, Italia kembali meraih kemenangan 3-1 pada leg kedua atas Turki.

Italia menutup rangkaian jeda internasional yang panjang ini dengan kemenangan dan, untuk kedua kalinya dalam 7 hari, mengalahkan Turki dalam laga Grup 1 League A Nations League. Italia asuhan Roberto Mancini menang 3-1 dalam pertandingan yang tidak mudah dan kurang impresif dibanding laga yang mereka mainkan dan menangi 4-1 di Turki, tetapi hasil ini memberi dorongan dan moral tambahan bagi Italia yang naik ke posisi kedua grup di belakang Prancis yang mengalahkan Belgia.


Mancini membuat 9 perubahan dibanding laga di Paris yang berakhir imbang melawan Prancis dan Italia, terutama di lini tengah serta dalam pembacaan bertahan, butuh waktu untuk menemukan ritme. Gol pembuka Scamacca nyaris tercipta secara kebetulan, tetapi itu cukup untuk membuka jalan bagi tim yang terlihat agak berat dan terlalu tidak akurat. Turki asuhan Vincenzo Montella, yang juga mengganti banyak pemain dan tanpa hampir semua bintangnya, memilih memanfaatkan ruang dan kedalaman untuk tidak memberi patokan, dengan Donnarumma tampil waspada terutama terhadap Simsir yang sangat merepotkan. Di babak kedua Mancini melakukan perubahan, tetapi saat timnya masih menyesuaikan diri, Italia kebobolan gol penyama 1-1 yang justru dicetak Sismi. Namun skor imbang itu hanya bertahan 4 menit karena Calafiori, lewat sundulan menyambut tendangan bebas Barella, langsung mencetak gol 2-1. Menjelang akhir laga Italia kembali meningkat dan, meski kehilangan Vergare karena cedera, juga menemukan gol 3-1 dari Pio Esposito yang menyambar tirocross Romano.


Perjalanan Italia dalam jeda internasional ini pun ditutup dengan peningkatan yang jelas. Tujuh poin yang diraih dalam 4 pertandingan membuat kekalahan dari Belgia pada laga pembuka terlupakan dan, menjelang jeda November, menempatkan Italia di posisi kedua klasemen dengan dua laga, melawan Belgia dan Prancis (melawan Belgia tandang dan Prancis kandang), untuk memperebutkan tiket ke perempat final Nations League.


ITALIA-TURKI 3-1

PENCETAK GOL: 26' Scamacca (I), 61' Simsir (T), 65' Calafiori (I), 87' Pio Esposito (I)


  • GOAL DAN MOMEN-MOMEN PENTING

    87' GOL - Aksi hebat Doumbia yang memenangi duel bahu-membahu dengan Bardacki dan bergerak ke tengah hingga masuk ke dalam kotak penalti lalu melepaskan tembakan kaki kiri yang diblok pada saat terakhir oleh Celik. Bola liar kemudian disambar Romano yang mencoba melepaskan umpan silang tembak, dan Pio Esposito dengan cerdik menyodorkan kaki untuk menaklukkan Cakir.


    83' NYARIS! - Umpan panjang lainnya dengan susah payah dibaca pertahanan Italia, dengan Donnarumma keluar menyongsong Akturkoglu yang lebih dulu menjangkaunya dan mencoba mencetak gol lewat lob kaki kiri dari jarak jauh yang, untungnya bagi Italia, tidak mengarah ke gawang.


    77' GOL - Guncangan lain untuk Italia di sisi kanan serangan Turki. Calafiori kehilangan Akgun yang melakukan pergerakan vertikal, Bastoni terpaksa keluar, dan tercipta lubang di tepi kotak penalti ketika Akgun mengoper kepada Ozcan yang datang menyambut, namun tembakan first time kaki kanannya dibelokkan ke sepak pojok oleh Donnarumma yang sigap.


    65' GOL - Keunggulan imbang Turki hanya bertahan 4 menit. Barella dijatuhkan di sepertiga akhir sisi kanan dan membuat Marciniak meniup peluit untuk memberi tendangan bebas. Gelandang Inter itu sendiri yang maju sebagai eksekutor dan mengirim umpan silang melambung ke tiang jauh, tempat Calafiori, dengan sedikit bertumpu di punggung Elmali, menyundul lebih tinggi dan menaklukkan Cakir. Protes keras dari Montella dan Turki soal dorongan itu, tetapi Marciniak tidak mengubah keputusannya.


    61' GOL - Bola vertikal dari Akgun yang menemukan pergerakan vertikal Celik, yang terlupakan oleh Doumbia. Umpan silang bek sayap Juventus itu menemukan Elmali di tengah kotak penalti yang, dengan tumit dan tanpa sengaja, memberi bola kepada Simsir sehingga membuat seluruh pertahanan Italia salah timing. Di tiang jauh, striker Trabzonspor itu dengan mudah menaklukkan Donnarumma.


    57' PELUANG - Permainan hebat Maldini yang melebar ke kiri untuk Pio Esposito. Penyerang Inter itu melihat pergerakan Doumbia ke dalam kotak penalti, yang mengontrol bola dan menembak dengan kaki kanan saat tinggal berhadapan dengan Cakir, tetapi sang kiper melakukan penyelamatan klasik dengan posisi bintang dan memakai kaki untuk menggagalkan tembakan gelandang Italia itu.


    50' Salah pengertian antara Di Lorenzo dan Donnarumma yang membiarkan bola melewati tepi kotak penalti, lalu disambar Simsir. Penyerang Turki itu menjaga bola tetap hidup dan bergerak ke tengah di garis akhir sebelum akhirnya dihentikan pada saat terakhir menjadi sepak pojok oleh Bastoni yang turun membantu.


    40' Italia membuka permainan, memindahkan bola dari kanan ke kiri dengan Ruggeri memanfaatkan pergerakan Doumbia dan menerima bola di tepi kotak penalti. Kontrol dan tembakan kaki kanan dibelokkan menjadi sepak pojok oleh pertahanan.


    26' GOL - Kombinasi permainan Vergara dan Di Lorenzo di sisi kanan membawa bek sayap Napoli itu melepaskan umpan silang. Di tengah kotak penalti, Doumbia dan Scamacca melompat bersamaan dengan sundulan sang gelandang yang membentur punggung sang penyerang. Namun bola tetap berada di sana, dan dalam sekejap striker Atalanta itu mengoordinasikan gerakannya lalu melepaskan tendangan keras kaki kanan yang mengenai mistar dan berakhir di dalam gawang.


    17' PELUANG - Pergerakan lain ke dalam kotak penalti Italia untuk Akgun yang mencoba menaklukkan Donnarumma dengan sundulan lob, tetapi kiper Italia itu berada dalam posisi bagus dan menangkap bola.


    16' Satu lagi build-up bagus dari belakang oleh Turki yang menemukan Khaveci di antara lini. Bola sampai kepada Ozcan yang melepaskan tembakan melengkung, dengan Donnarumma sigap mengamankan.


    14' PELUANG - Kabak melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Tembakan diagonal mendatar yang keras, dan Donnarumma meregangkan badan untuk menepisnya ke sepak pojok.


    12' Umpan vertikal sangat berbahaya dari lini belakang yang mendapati pertahanan Italia terbuka. Kontrol Khaveci tidak sempurna dan bahaya pun lewat, tetapi jika sentuhan pertamanya bagus, dia akan tinggal berhadapan dengan Donnarumma.


    11' Scamacca mengontrol bola, membawanya ke kaki kanan, lalu dari tepi kotak penalti melepaskan tembakan keras kaki kanan yang tidak mengarah ke gawang.


    0' Kick-off pukul 20.45 di Stadion Dall'Ara, Bologna.


    INFO, STATISTIK, DAN KRONOLOGI MENIT PER MENIT DI SINI

  • ITALIA-TURKIYE: LEMBAR PERTANDINGAN

    Italia-Turki 3-1


    Pencetak gol: 26' Scamacca (I), 61' Simsir (T), 65' Calafiori (I), 87' Pio Esposito (I)


    ITALIA (4-3-3) - Donnarumma; Di Lorenzo (55' Kayode), Mancini, Bastoni, Ruggeri (55' Calafiori); Barella (70' Tonali), Romano, Doumbia; Vergara (83' Frattesi), Scamacca (55' Pio Esposito), Maldini.

    Cadangan: Carnesecchi, Vicario, Cambiaghi, Fagioli, Inacio, Scalvini, S. Esposito.

    Pelatih: Mancini.


    TURKI (5-4-1) - Cakir; Celik, Elmali, Kabak, Bardakci, Kadioglu; Akgun, Yuksek (78' Akturkoglu), Ozcan, Kahveci (70' Elmaz); Simsir (70' Fakili).

    Cadangan: Bayindir, Sengezer, Demiral, Topcu, Demir Tiknaz, Gul, Kabasakal, Aydin, Eskihellac.

    Pelatih: Montella.


    Wasit: Marciniak (POL)

    Kartu kuning: Scamacca (I), Ruggeri (I), Celik (T), Bardacki (T)

    Kartu merah: -

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