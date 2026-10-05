87' GOL - Aksi hebat Doumbia yang memenangi duel bahu-membahu dengan Bardacki dan bergerak ke tengah hingga masuk ke dalam kotak penalti lalu melepaskan tembakan kaki kiri yang diblok pada saat terakhir oleh Celik. Bola liar kemudian disambar Romano yang mencoba melepaskan umpan silang tembak, dan Pio Esposito dengan cerdik menyodorkan kaki untuk menaklukkan Cakir.





83' NYARIS! - Umpan panjang lainnya dengan susah payah dibaca pertahanan Italia, dengan Donnarumma keluar menyongsong Akturkoglu yang lebih dulu menjangkaunya dan mencoba mencetak gol lewat lob kaki kiri dari jarak jauh yang, untungnya bagi Italia, tidak mengarah ke gawang.





77' GOL - Guncangan lain untuk Italia di sisi kanan serangan Turki. Calafiori kehilangan Akgun yang melakukan pergerakan vertikal, Bastoni terpaksa keluar, dan tercipta lubang di tepi kotak penalti ketika Akgun mengoper kepada Ozcan yang datang menyambut, namun tembakan first time kaki kanannya dibelokkan ke sepak pojok oleh Donnarumma yang sigap.





65' GOL - Keunggulan imbang Turki hanya bertahan 4 menit. Barella dijatuhkan di sepertiga akhir sisi kanan dan membuat Marciniak meniup peluit untuk memberi tendangan bebas. Gelandang Inter itu sendiri yang maju sebagai eksekutor dan mengirim umpan silang melambung ke tiang jauh, tempat Calafiori, dengan sedikit bertumpu di punggung Elmali, menyundul lebih tinggi dan menaklukkan Cakir. Protes keras dari Montella dan Turki soal dorongan itu, tetapi Marciniak tidak mengubah keputusannya.





61' GOL - Bola vertikal dari Akgun yang menemukan pergerakan vertikal Celik, yang terlupakan oleh Doumbia. Umpan silang bek sayap Juventus itu menemukan Elmali di tengah kotak penalti yang, dengan tumit dan tanpa sengaja, memberi bola kepada Simsir sehingga membuat seluruh pertahanan Italia salah timing. Di tiang jauh, striker Trabzonspor itu dengan mudah menaklukkan Donnarumma.





57' PELUANG - Permainan hebat Maldini yang melebar ke kiri untuk Pio Esposito. Penyerang Inter itu melihat pergerakan Doumbia ke dalam kotak penalti, yang mengontrol bola dan menembak dengan kaki kanan saat tinggal berhadapan dengan Cakir, tetapi sang kiper melakukan penyelamatan klasik dengan posisi bintang dan memakai kaki untuk menggagalkan tembakan gelandang Italia itu.





50' Salah pengertian antara Di Lorenzo dan Donnarumma yang membiarkan bola melewati tepi kotak penalti, lalu disambar Simsir. Penyerang Turki itu menjaga bola tetap hidup dan bergerak ke tengah di garis akhir sebelum akhirnya dihentikan pada saat terakhir menjadi sepak pojok oleh Bastoni yang turun membantu.





40' Italia membuka permainan, memindahkan bola dari kanan ke kiri dengan Ruggeri memanfaatkan pergerakan Doumbia dan menerima bola di tepi kotak penalti. Kontrol dan tembakan kaki kanan dibelokkan menjadi sepak pojok oleh pertahanan.





26' GOL - Kombinasi permainan Vergara dan Di Lorenzo di sisi kanan membawa bek sayap Napoli itu melepaskan umpan silang. Di tengah kotak penalti, Doumbia dan Scamacca melompat bersamaan dengan sundulan sang gelandang yang membentur punggung sang penyerang. Namun bola tetap berada di sana, dan dalam sekejap striker Atalanta itu mengoordinasikan gerakannya lalu melepaskan tendangan keras kaki kanan yang mengenai mistar dan berakhir di dalam gawang.





17' PELUANG - Pergerakan lain ke dalam kotak penalti Italia untuk Akgun yang mencoba menaklukkan Donnarumma dengan sundulan lob, tetapi kiper Italia itu berada dalam posisi bagus dan menangkap bola.





16' Satu lagi build-up bagus dari belakang oleh Turki yang menemukan Khaveci di antara lini. Bola sampai kepada Ozcan yang melepaskan tembakan melengkung, dengan Donnarumma sigap mengamankan.





14' PELUANG - Kabak melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti. Tembakan diagonal mendatar yang keras, dan Donnarumma meregangkan badan untuk menepisnya ke sepak pojok.





12' Umpan vertikal sangat berbahaya dari lini belakang yang mendapati pertahanan Italia terbuka. Kontrol Khaveci tidak sempurna dan bahaya pun lewat, tetapi jika sentuhan pertamanya bagus, dia akan tinggal berhadapan dengan Donnarumma.





11' Scamacca mengontrol bola, membawanya ke kaki kanan, lalu dari tepi kotak penalti melepaskan tembakan keras kaki kanan yang tidak mengarah ke gawang.





0' Kick-off pukul 20.45 di Stadion Dall'Ara, Bologna.





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