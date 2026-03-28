Goal.com
Live
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Italia, Scamacca bergabung dengan tim: sesi latihan di hadapan Gravina dan Buffon

Bosnia and Herzegovina vs Italy
Ada kabar baik dari Coverciano.

Italia yang dipimpin oleh pelatih kepala Gennaro Gattuso sedang mempersiapkan diri menjelang salah satu — jika bukan yang paling — penting dalam sejarah timnas Italia belakangan ini: pertandingan final babak play-off melawan Bosnia-Herzegovina untuk memperebutkan tiket dan lolos (setelah 12 tahun sejak terakhir kali) ke edisi PialaDunia mendatang yang akan digelar musim panas ini di Kanada, Amerika Serikat, dan Meksiko.

Seluruh skuad Azzurri sedang berlatih di Coverciano dan baru saja ada kabar baik menjelang pertandingan penentu melawan tim Bosnia.

  PERMAINAN KARTU DALAM KELOMPOK

    Semua pemain Azzurri, memang, sedang berlatih bersama secara rutin, termasuk Gianluca Scamacca dari Atalanta yang sangat ingin ikut serta dalam pemusatan latihan ini dan kembali siap bertanding untuk dua laga mendatang, setelah mengalami cedera beberapa hari yang lalu.

    Perlu diingat bahwa Scamacca mengalami cedera otot-fascia pada adduktor kanannya yang tampaknya menghalangi kemungkinannya untuk tersedia bagi Gattuso, namun tanda-tanda terbaru menunjukkan perkembangan positif dan kini penyerang tengah Atalanta ini bertekad untuk menjadi pemain kunci dalam final playoff.

    • Iklan

  DI BAWAH TATAPAN GRAVINA

    Hadir di pinggir lapangan untuk menyaksikan sesi latihan Tim Nasional asuhan Pelatih Gattuso di lapangan Coverciano adalah rekan setimnya, Guglielmo Vicario (kiper Tottenham tersebut tetap tinggal di pemusatan latihan, meskipun tidak dipanggil karena masalah fisik yang baru-baru ini dialaminya pasca operasi hernia, dan akan berangkat bersama tim ke Zenica), kepala delegasi Tim Nasional Gianluigi Buffon, dan presiden federasi Gabriele Gravina.

World Cup Qualification UEFA
Bosnia and Herzegovina crest
Bosnia and Herzegovina
BIH
Italy crest
Italy
ITA