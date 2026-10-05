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Samuele Inacio Italy 2026Getty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Italia, nol menit dalam 4 laga untuk Samuele Inacio: apa yang terjadi sekarang?

Italy
S. Inacio
Brazil

Penantian besar untuk debut "anti-pembajakan" sang penyerang Borussia Dortmund itu tidak kunjung tiba

Italia asuhan Roberto Mancini melanjutkan proses perkembangannya dengan kemenangan lain atas Turki, kali ini 3-1 di kandang, yang menjaga Italia tetap sepenuhnya dalam persaingan untuk lolos ke perempat final Nations League. Laga yang menutup tur de force 4 pertandingan beruntun dalam jeda internasional panjang ini, di mana banyak pemain mendapat ruang dan menit bermain. Di antara para pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas Italia itu, ada penantian besar untuk melihat debut absolut dengan seragam Italia dari salah satu talenta termuda dan paling banyak diperbincangkan di antara para pemain yang berpeluang membela Italia: Samuele Inacio.

Namun, dalam 4 pertandingan sang penyerang kelahiran 2008 hanya mendapat satu panggilan, tepatnya pada laga malam ini melawan Turki, tetapi nol menit di lapangan sehingga debut "penghalau pembajakan" itu tidak kunjung tiba. Lalu apa yang terjadi sekarang?

  • PERKATAAN MANCINI

    Bahwa Mancini masih belum melihatnya siap 100 persen seperti semua pemain lain yang sudah mendapatkan debut, itu sudah tampak jelas dalam konferensi pers sebelumnya. Pelatih tim nasional itu menutup pintu untuk kemungkinan pergantian kewarganegaraan, bahkan tanpa kepastian bisa memberinya ruang bermain, sembari menekankan bahwa hingga saat ini ia masih perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain sebelum menjadi "layak untuk Italia".

    "Saya tahu Inacio adalah anak muda yang perlu tampil dalam beberapa pertandingan agar menjadi "milik kami" dan agar dia tidak berpikir untuk pergi ke tempat lain dengan seragam lain. Tapi saya percaya dia sudah... setia karena dia telah melalui semua level tim muda bersama Italia. Kalau kami berpikir dia bisa masuk dan langsung bermain, itu salah, karena dia perlu diberi waktu: dia anak muda yang juga masih harus berkembang secara fisik. Namun, dia punya kualitas yang penting"

  • APA YANG TERJADI SEKARANG?

    Peluang untuk Inacio pada akhirnya tidak datang. Cedera Vergara di akhir laga dan pergantian teknis Scamacca untuk Pio Esposito menutup pintu bagi "hadiah" debut yang juga akan memiliki nilai ganda dalam konteks "anti-pembajakan". Jangan dilupakan pula bahwa Samuele adalah putra Inacio Pia, mantan penyerang Brasil yang pernah membela Napoli dan Atalanta, di antara klub lainnya.

    Tanpa penampilan pertama dalam laga resmi (yang akan menjadi penghalang untuk 3 tahun ke depan) Brasil masih bisa meyakinkan sang penyerang untuk merespons panggilan ke tim nasional yang dilatih Carlo Ancelotti. Mancini berbicara tentang "fidelisasi" dan memang sang pemain selalu menyatakan bermimpi membela Italia, tetapi peluang terjadinya pembajakan itu, setidaknya di atas kertas, sampai hari ini tetap setidaknya masih mungkin.

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