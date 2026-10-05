Italia, nol menit dalam 4 laga untuk Samuele Inacio: apa yang terjadi sekarang?

Bahwa Mancini masih belum melihatnya siap 100 persen seperti semua pemain lain yang sudah mendapatkan debut, itu sudah tampak jelas dalam konferensi pers sebelumnya. Pelatih tim nasional itu menutup pintu untuk kemungkinan pergantian kewarganegaraan, bahkan tanpa kepastian bisa memberinya ruang bermain, sembari menekankan bahwa hingga saat ini ia masih perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain sebelum menjadi "layak untuk Italia".

"Saya tahu Inacio adalah anak muda yang perlu tampil dalam beberapa pertandingan agar menjadi "milik kami" dan agar dia tidak berpikir untuk pergi ke tempat lain dengan seragam lain. Tapi saya percaya dia sudah... setia karena dia telah melalui semua level tim muda bersama Italia. Kalau kami berpikir dia bisa masuk dan langsung bermain, itu salah, karena dia perlu diberi waktu: dia anak muda yang juga masih harus berkembang secara fisik. Namun, dia punya kualitas yang penting"