Italia, nol menit dalam 4 laga untuk Samuele Inacio: apa yang terjadi sekarang?

Italia asuhan Roberto Mancini melanjutkan proses perkembangannya dengan kemenangan lain atas Turki, kali ini 3-1 di kandang, yang menjaga Italia tetap sepenuhnya dalam persaingan untuk lolos ke perempat final Nations League. Laga yang menutup tur de force 4 pertandingan beruntun dalam jeda internasional panjang ini, di mana banyak pemain mendapat ruang dan menit bermain. Di antara para pemain yang dipanggil oleh pelatih timnas Italia itu, ada penantian besar untuk melihat debut absolut dengan seragam Italia dari salah satu talenta termuda dan paling banyak diperbincangkan di antara para pemain yang berpeluang membela Italia: Samuele Inacio.
Namun, dalam 4 pertandingan sang penyerang kelahiran 2008 hanya mendapat satu panggilan, tepatnya pada laga malam ini melawan Turki, tetapi nol menit di lapangan sehingga debut "penghalau pembajakan" itu tidak kunjung tiba. Lalu apa yang terjadi sekarang?