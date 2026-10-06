Italia racikan Roberto Mancini melanjutkan proses perkembangannya dengan kemenangan lain atas Turki, kali ini 3-1 di kandang, yang menjaga Italia tetap dalam persaingan penuh untuk lolos ke perempat-final Nations League. Laga ini menutup rangkaian 4 pertandingan beruntun dalam jeda internasional panjang ini, di mana banyak pemain mendapat ruang dan menit bermain. Di antara para pemain yang dipanggil pelatih timnas Italia, ada penantian besar untuk melihat debut absolut dengan seragam Italia dari salah satu talenta termuda dan paling banyak dibicarakan di antara calon pemain timnas Italia: Samuele Inacio.
Namun, dalam 4 pertandingan sang penyerang kelahiran 2008 hanya mendapat satu pemanggilan, tepatnya pada laga malam ini melawan Turki, tetapi tanpa satu menit pun di lapangan sehingga debut "pengusir pembajakan" itu tidak kunjung tiba. Lalu apa yang terjadi sekarang?