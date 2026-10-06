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Samuele Inacio Italy 2026Getty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Italia, nol menit dalam 4 laga untuk Samuele Inacio: apa yang terjadi sekarang? Brasil masih dalam persaingan?

Italy
S. Inacio
Brazil

Penantian besar untuk debut "anti-pembajakan" penyerang Borussia Dortmund itu belum tiba

Italia racikan Roberto Mancini melanjutkan proses perkembangannya dengan kemenangan lain atas Turki, kali ini 3-1 di kandang, yang menjaga Italia tetap dalam persaingan penuh untuk lolos ke perempat-final Nations League. Laga ini menutup rangkaian 4 pertandingan beruntun dalam jeda internasional panjang ini, di mana banyak pemain mendapat ruang dan menit bermain. Di antara para pemain yang dipanggil pelatih timnas Italia, ada penantian besar untuk melihat debut absolut dengan seragam Italia dari salah satu talenta termuda dan paling banyak dibicarakan di antara calon pemain timnas Italia: Samuele Inacio.

Namun, dalam 4 pertandingan sang penyerang kelahiran 2008 hanya mendapat satu pemanggilan, tepatnya pada laga malam ini melawan Turki, tetapi tanpa satu menit pun di lapangan sehingga debut "pengusir pembajakan" itu tidak kunjung tiba. Lalu apa yang terjadi sekarang?

  • PERKATAAN MANCINI

    Bahwa Mancini masih belum melihatnya siap 100 persen seperti yang lain, yang sudah mendapatkan debut, sudah tampak jelas dalam konferensi pers sebelumnya. Pelatih tim nasional itu menutup pintu untuk kemungkinan pergantian kewarganegaraan meski tanpa kepastian bisa memberinya ruang, sambil menekankan bahwa hingga hari ini ia masih perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain sebelum layak "untuk Italia".

    "Saya tahu Inacio adalah anak muda yang perlu tampil dalam beberapa laga agar menjadi "milik kami" dan agar dia tidak berpikir untuk pergi ke tempat lain dengan seragam lain. Tapi saya percaya dia sudah... terikat karena dia telah menjalani seluruh level tim muda bersama Italia. Kalau kami berpikir dia bisa masuk dan langsung bermain, itu keliru, karena dia perlu diberi waktu: dia adalah anak muda yang juga secara fisik masih harus berkembang. Namun dia punya kualitas penting"

  • APA YANG TERJADI SEKARANG?

    Pada akhirnya, kesempatan untuk Inacio tidak datang. Cedera Vergara di akhir laga dan pergantian teknis Scamacca untuk Pio Esposito menutup pintu bagi “hadiah” debut yang juga akan bernilai ganda dalam konteks “anti-pembajakan”. Sebab, tidak boleh dilupakan bahwa Samuele adalah putra Inacio Pia, mantan penyerang Brasil yang pernah membela Napoli dan Atalanta, di antara klub lainnya.

    Tanpa penampilan pertama dalam laga resmi (yang akan menjadi penghalang untuk 3 tahun ke depan), Brasil masih bisa meyakinkan sang penyerang untuk merespons panggilan tim nasional yang dilatih Carlo Ancelotti. Mancini berbicara soal “fidelisasi” dan memang sang pemain selalu menyatakan bermimpi membela warna Italia, tetapi peluang terjadinya pembajakan, setidaknya di atas kertas, sampai saat ini tetap setidaknya masih mungkin.

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