Bahwa Mancini masih belum melihatnya siap 100 persen seperti yang lain, yang sudah mendapatkan debut, sudah tampak jelas dalam konferensi pers sebelumnya. Pelatih tim nasional itu menutup pintu untuk kemungkinan pergantian kewarganegaraan meski tanpa kepastian bisa memberinya ruang, sambil menekankan bahwa hingga hari ini ia masih perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain sebelum layak "untuk Italia".

"Saya tahu Inacio adalah anak muda yang perlu tampil dalam beberapa laga agar menjadi "milik kami" dan agar dia tidak berpikir untuk pergi ke tempat lain dengan seragam lain. Tapi saya percaya dia sudah... terikat karena dia telah menjalani seluruh level tim muda bersama Italia. Kalau kami berpikir dia bisa masuk dan langsung bermain, itu keliru, karena dia perlu diberi waktu: dia adalah anak muda yang juga secara fisik masih harus berkembang. Namun dia punya kualitas penting"