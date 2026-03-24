Italy v Israel - FIFA World Cup 2026 QualifierGetty Images Sport
Gabriele Stragapede

Diterjemahkan oleh

Italia, menuju babak playoff: Locatelli, Retegui, Kean, dan... Siapa yang akan menjadi eksekutor penalti?

Pilihan-pilihan yang mungkin diambil Gattuso jika timnya mendapat tendangan penalti.

Antusiasme semakin memuncak.

Salah satu pertandingan terpenting dalam sejarah terkini Tim Nasional Sepak Bola Italia: semifinal playoff melawan Irlandia Utara, untuk lolos ke babak final (dalam hal ini, melawan pemenang pertandingan antara Wales dan Bosnia) guna akhirnya kembali ke Piala Dunia.

Tim asuhan pelatih Gennaro Gattuso sedang mempersiapkan diri untuk pertandingan pada Kamis, 26 Maret, di New Balance Arena, Bergamo. Di tengah rasa cemas para penggemar Azzurri yang semakin memuncak, mari kita coba memahami - jika terjadi penalti - siapa yang bisa mengeksekusi tendangan penalti dari titik putih.

    Mari kita mulai dari daftar pemain yang dipanggil.

    Penjaga gawang: Elia Caprile (Cagliari), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (Napoli);

    Bek: Alessandro Bastoni (Inter), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Gianluca Mancini (Roma), Marco Palestra (Cagliari), Giorgio Scalvini (Atalanta), Leonardo Spinazzola (Napoli);

    Gelandang: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Davide Frattesi (Inter), Manuel Locatelli (Juventus), Niccolò Pisilli (Roma), Sandro Tonali (Newcastle);

    Penyerang: Federico Chiesa (Liverpool), Francesco Pio Esposito (Inter), Moise Kean (Fiorentina), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui (Al-Qadsiah), Gianluca Scamacca (Atalanta).

    • Iklan

  • SIAPA YANG BISA MENJAGA GAWANG

    Melihat daftar pemain yang dipanggil oleh Gennaro Gattuso untuk timnas Italia, perhatian terutama tertuju pada lini serang: Kean dan Retegui adalah dua kandidat utama yang akan ditugaskan untuk mengambil tendangan penalti, jika penalti diberikan dalam laga melawan Irlandia Utara.

    Kedua penyerang tengah ini telah membuktikan bahwa mereka mahir dalam mengeksekusi tendangan dari titik putih, dan siapa pun di antara keduanya yang berada di lapangan dapat mengambil tendangan penalti jika diperlukan. Selanjutnya, ada kapten Juventus, Manuel Locatelli: terlepas dari fakta bahwa ia baru saja melakukan kesalahan saat melawan Sassuolo di liga, ia memiliki keahlian dan pengalaman untuk mengambil tendangan penalti.

    Terakhir, ada juga Politano dan Raspadori.

  • SIAPA YANG MENANG ATAS TIM TERAKHIR

    Jika kita melihat siapa saja yang berhasil mencetak gol pada adu penalti sebelumnya, tendangan penalti terakhir Italia dieksekusi oleh Retegui dan Raspadori: penyerang tengah Al-Qadsiah ini mencetak tiga dari empat tendangan penalti yang dilakukannya (satu-satunya kegagalan terjadi saat melawan Estonia), sedangkan penyerang yang bergabung dengan Atalanta dari Atletico Madrid pada Januari lalu berhasil mencetak gol dari titik penalti tahun lalu di Nations League saat melawan Jerman.

