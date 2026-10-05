Roberto Mancini, pelatih kepala Italia, berbicara kepada Rai Sport tentang pertandingan melawan Turki: "Jangan berpikir ini bisa menjadi pertandingan yang mudah. Itu tidak akan mudah karena tim nasional Turki penuh dengan pemain-pemain bagus. Mereka kehilangan pemain-pemain bagus, tetapi mereka punya yang lain yang pasti ingin tampil sangat baik. Jadi kami sama sekali tidak boleh meremehkan pertandingan ini".
Italia, Mancini: "Inacio butuh waktu, Vergara bisa menjadi masa depan Italia"
FORMAT BARU
"Menurut saya ini cukup melelahkan, terutama bagi para pemain. Katakanlah ini bisa dibuat lebih baik... Ada pemain yang menjalani 3 pertandingan beruntun, yang menjadi starter dalam 3 pertandingan beruntun. Saya memikirkan Pio Esposito, saya memikirkan Tonali...".
Protes terhadap Montella
"Siapa pun yang menjadi pelatih tahu bahwa apa pun bisa terjadi kapan saja. Jadi saya rasa dia punya pengalaman untuk menangani situasi ini".
Vergara adalah masa depan
"Untuk tipe pemain dan kualitasnya, jelas semuanya akan bergantung padanya, karena dia harus berkembang. Bukan berarti pemain seperti ini bisa langsung membuat perbedaan seketika. Butuh sedikit waktu, karena level pertandingan tinggi. Namun dia pernah bermain di Napoli, juga menjalani pertandingan-pertandingan penting, dan memiliki kualitas untuk peran itu. Saya berharap dia benar-benar bisa menjadi pemain sayap kanan kami untuk beberapa tahun ke depan karena dia punya kualitas untuk melakukannya".
Inacio butuh waktu
"Dia adalah pemain muda yang juga perlu mencatatkan beberapa penampilan agar benar-benar menjadi milik kami, supaya dia tidak berpikir untuk pergi ke tempat lain dengan jersey berbeda. Namun saya kira dia sudah... terikat karena dia menjalani seluruh jenjang tim muda kami. Jika kami berpikir dia bisa masuk dan langsung bermain, itu keliru karena kami harus memberinya waktu: dia adalah pemain muda yang juga masih harus berkembang secara fisik. Namun dia punya kualitas yang penting".
PRIORITASNYA ADALAH BERMAIN SEPAK BOLA
"Saya kira kami ada di sini untuk bermain sepak bola. Dan Anda sudah memainkannya sejak kecil... Jadi, itulah hal terindah yang bisa ada bagi seorang anak muda. Di level ini, satu-satunya hal yang harus dipikirkan adalah bermain, bersenang-senang, mengetahui apa yang harus dilakukan saat turun ke lapangan. Lalu, setelah melakukan hal-hal itu, saya kira kami bisa tetap tenang".
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