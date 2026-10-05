Italia, Mancini: "Inacio butuh waktu, Vergara bisa menjadi masa depan Italia"

"Dia adalah pemain muda yang juga perlu mencatatkan beberapa penampilan agar benar-benar menjadi milik kami, supaya dia tidak berpikir untuk pergi ke tempat lain dengan jersey berbeda. Namun saya kira dia sudah... terikat karena dia menjalani seluruh jenjang tim muda kami. Jika kami berpikir dia bisa masuk dan langsung bermain, itu keliru karena kami harus memberinya waktu: dia adalah pemain muda yang juga masih harus berkembang secara fisik. Namun dia punya kualitas yang penting".