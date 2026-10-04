Moise Kean tidak akan tersedia bagi Roberto Mancini, dan juga membuat Como cemas. Penyerang Italia itu, memang, tidak berlatih bersama rekan-rekan setimnya di pemusatan latihan tim nasional di Casteldebole, pusat latihan Bologna yang dipinjamkan kepada Italia.

Dan menurut laporan Sky Sport, meski pada awalnya ia disebut diragukan tampil untuk laga yang besok akan mempertemukan Italia melawan Turki di Dall'Ara, Bologna, pada akhirnya FIGC memilih untuk melepasnya dan membuatnya meninggalkan pemusatan latihan.



