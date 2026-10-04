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Moise Kean ItaliaGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Italia, Kean tidak akan tampil melawan Turki: tinggalkan pemusatan latihan

Italy
M. Kean
Italy vs Turkiye
Turkiye
UEFA Nations League A
Como

Penyerang Italia itu masih belum pulih setelah benturan yang dialaminya dalam beberapa hari terakhir.

Moise Kean tidak akan tersedia bagi Roberto Mancini, dan juga membuat Como cemas. Penyerang Italia itu, memang, tidak berlatih bersama rekan-rekan setimnya di pemusatan latihan tim nasional di Casteldebole, pusat latihan Bologna yang dipinjamkan kepada Italia.

Dan menurut laporan Sky Sport, meski pada awalnya ia disebut diragukan tampil untuk laga yang besok akan mempertemukan Italia melawan Turki di Dall'Ara, Bologna, pada akhirnya FIGC memilih untuk melepasnya dan membuatnya meninggalkan pemusatan latihan.


  • Ada apa dengan Kean

    Moise Kean hari ini tidak berlatih dan tetap menepi karena masih belum pulih dari benturan keras yang dialaminya beberapa hari lalu dan yang masih mengganggunya. Karena itu, ia benar-benar tidak tersedia dan, sebagai konsekuensinya, Mancini memilih untuk melepasnya lebih awal dibanding rekan-rekannya dengan memintanya meninggalkan pemusatan latihan hari ini.

  • Alternatif Mancini

    Dengan absennya Kean, melawan Turki pelatih timnas Roberto Mancin bisa saja menurunkan beberapa perubahan dalam susunan pemain. Gagasan untuk mengistirahatkan Pio Esposito demi memberi ruang kepada Scamacca tetap ada, tetapi di sisi kanan dan kirinya bisa jadi Daniel Maldini dan Cambiaghi yang turun ke lapangan.

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