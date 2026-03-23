Italia, Gattuso telah menonton 380 pertandingan secara langsung sejak September hingga saat ini

Dalam konferensi pers pada hari pertama pemusatan latihan Tim Nasional di Coverciano, menjelang pertandingan melawan Irlandia Utara—langkah pertama di babak playoff kualifikasi Piala Dunia (jika menang, Italia akan bertanding dalam laga penentuan melawan Bosnia atau Wales)—pelatih Azzurri, Rino Gattuso, juga membahas pekerjaan pemantauan dan evaluasi pemain yang telah dilakukannya dalam beberapa bulan terakhir.





Gattuso, dengan bantuan data yang disediakan oleh kantor pers FIGC, mencantumkan jumlah pertandingan yang telah ia saksikan secara langsung sejak bulan Agustus hingga 22 Maret, dengan total 380 pertandingan yang ditonton.



