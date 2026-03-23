Goal.com
Live
Gennaro Gattuso Italy NT press conference
Gianluca Minchiotti

Diterjemahkan oleh

Italia, Gattuso telah menonton 380 pertandingan secara langsung sejak September hingga saat ini

Pelatih timnas Italia telah melakukan upaya luar biasa untuk memantau para pemain yang berpotensi masuk timnas Italia

Dalam konferensi pers pada hari pertama pemusatan latihan Tim Nasional di Coverciano, menjelang pertandingan melawan Irlandia Utara—langkah pertama di babak playoff kualifikasi Piala Dunia (jika menang, Italia akan bertanding dalam laga penentuan melawan Bosnia atau Wales)—pelatih Azzurri, Rino Gattuso, juga membahas pekerjaan pemantauan dan evaluasi pemain yang telah dilakukannya dalam beberapa bulan terakhir.


Gattuso, dengan bantuan data yang disediakan oleh kantor pers FIGC, mencantumkan jumlah pertandingan yang telah ia saksikan secara langsung sejak bulan Agustus hingga 22 Maret, dengan total 380 pertandingan yang ditonton.


  • GATTUSO, 38 LAGA LANGSUNG

    259 pertandingan Serie A (dari 300 pertandingan yang dimainkan)

    15 pertandingan Coppa Italia

    3 pertandingan Supercoppa Italia di Arab Saudi

    32 pertandingan di liga luar negeri (25 di Liga Premier, 3 di Piala Carabao, 1 di Liga Spanyol, 1 di Liga Pro Arab Saudi, 1 di Liga Bintang Qatar)

    62 pertandingan di Liga Champions, Liga Europa, dan Liga Konferensi

    9 pertandingan internasional tim nasional lawan (Moldova, Estonia, Norwegia, dan Hongaria)



    • Iklan
World Cup Qualification UEFA
Italy crest
Italy
ITA
Northern Ireland crest
Northern Ireland
NIR