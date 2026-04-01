Italia sedang berduka. Untuk ketiga kalinya berturut-turut, juara dunia empat kali ini gagal lolos ke putaran final Piala Dunia. Media di negara itu merasa terkejut. Berikut ringkasannya.
"Italia di neraka!" Bencana Piala Dunia berikutnya sama saja dengan "aib nasional"
Gazzetta dello Sport: "Mimpi buruk terus berlanjut: Italia mengalami kiamat ketiganya, yang bahkan lebih parah daripada dua kiamat sebelumnya. Italia telah kehilangan rasa akan kejutan dan bencana. Ketidakhadiran di Piala Dunia menjadi hal yang biasa. Kita baru bisa membicarakan Piala Dunia lagi sekitar tahun 2030, 16 tahun setelah partisipasi terakhir kita di Piala Dunia. Sebuah generasi tumbuh dewasa tanpa pernah menyaksikan Italia di Piala Dunia."
Corriere dello Sport: "Kegagalan lolos ke Piala Dunia bukan hanya kegagalan, melainkan keruntuhan sistem secara keseluruhan, sebuah krisis struktural. Aib ini menunjukkan bahwa fondasi proyek ini tidak kokoh. Seluruh mekanisme tidak berfungsi lagi. Kekalahan ini mengungkap masalah organisasi dan sosial dalam sepak bola Italia".
Corriere della Sera: "Italia gagal lolos ke Piala Dunia, dan kali ini bahkan tidak ada lagi kemarahan dan kekecewaan yang melanda delapan dan empat tahun lalu. Kini hanya ada kepasrahan dan kesedihan, hanya air mata Gattuso. Sementara itu, remaja kita akan menjadi generasi pertama orang Italia yang tumbuh tanpa kenangan tentang Azzurri di Piala Dunia. Kami menghibur diri dengan Sinner dan Antonelli, namun itu tidak sama."
Bencana Piala Dunia: "Italia tenggelam dalam mimpi buruk yang tak berujung"
La Repubblica: "Aib nasional! 20 tahun setelah kemenangan di Piala Dunia di Berlin, Gattuso harus menelan kekalahan memalukan yang dramatis. Tragedi ini kini telah menjadi kebiasaan bagi Italia. Kekalahan ini bukanlah kegagalan sebuah proyek, melainkan ketiadaan proyek itu sama sekali. Hal ini menunjukkan betapa banyak modal yang telah terbuang percuma."
La Stampa: "Bencana! Sejak malam Piala Dunia di Berlin, Azzurri mengalami kegagalan demi kegagalan. Kegagalan Italia telah menjadi rutinitas dan merupakan cerminan dari krisis tak berujung sepak bola Italia. Italia bermain tanpa identitas dan pantas tersingkir."
Il Messaggero: "Italia di neraka. Azzurri mengalami penghinaan brutal baru. Sebuah pukulan telak bagi negara yang untuk ketiga kalinya berturut-turut hanya akan menjadi penonton di Piala Dunia. Bosnia yang kecil merayakan dan sepenuhnya pantas mendapatkan kemenangan ini. Italia tenggelam dalam mimpi buruk tanpa akhir."