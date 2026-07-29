Bak petir di siang bolong. Ketika Giovanni Malagò mengumumkan Roberto Mancini sebagai pelatih tim nasional dan Claudio Ranieri sebagai direktur teknik tim nasional, banyak pihak menyatakan ketidakpuasan dan penolakan. Yang menjadi sorotan adalah keputusan mempercayakan kursi pelatih tim nasional, pada salah satu momen tersulit dalam sepak bola Italia, kepada seorang pelatih yang tiga tahun lalu tiba-tiba pergi untuk menerima jabatan pelatih Arab Saudi dan kontrak tiga tahun senilai 25 juta euro per tahun.