Bak petir di siang bolong. Ketika Giovanni Malagò mengumumkan Roberto Mancini sebagai pelatih tim nasional dan Claudio Ranieri sebagai direktur teknik tim nasional, banyak pihak menyatakan ketidakpuasan dan penolakan. Yang menjadi sorotan adalah keputusan mempercayakan kursi pelatih tim nasional, pada salah satu momen tersulit dalam sepak bola Italia, kepada seorang pelatih yang tiga tahun lalu tiba-tiba pergi untuk menerima jabatan pelatih Arab Saudi dan kontrak tiga tahun senilai 25 juta euro per tahun.
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Italia: berapa gaji Roberto Mancini sebagai pelatih tim nasional dan Claudio Ranieri sebagai direktur teknis
BERAPA PENDAPATAN MANCINI DAN RANIERI
Mancini, yang sudah meminta maaf secara pribadi dan terbuka, sangat ingin kembali menangani Timnas Italia, dan untuk melakukannya ia mengatakan ya pada kontrak senilai sekitar 2 juta euro bersih per tahun plus bonus. Corriere della Sera juga memberitakan berapa yang akan diterima dt Claudio Ranieri: kurang dari 1 juta euro per tahun. Tugas mereka adalah membangun kembali sepak bola Italia dan membawa Timnas Italia ke Piala Dunia 2030.
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