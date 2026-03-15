Wisdom Mike dari Bayern München mengalami cedera otot pinggul dan harus absen dalam waktu yang cukup lama. Hal ini secara resmi dikonfirmasi oleh juara Bundesliga tersebut pada hari Minggu. Diagnosis tersebut ditetapkan setelah "pemeriksaan mendalam" yang dilakukan oleh tim medis Bayern.
Istirahat hingga empat bulan: Penyerang FC Bayern München mengalami cedera parah
Mike kini harus menjalani operasi yang akan membuatnya absen dalam waktu lama. Menurut laporan Sky, pemain berusia 17 tahun itu diperkirakan akan absen selama tiga hingga empat bulan — yang berarti musim ini telah berakhir bagi sang pemain sayap.
Bayern sendiri dalam pernyataannya menyebut masa istirahat untuk "jangka waktu yang belum ditentukan".
- Getty Images
Lima penampilan untuk Wisdom Mike musim ini
Bersama tim asuhan pelatih Vincent Kompany, Mike telah tampil dalam lima pertandingan resmi musim ini. Ia turun empat kali di Bundesliga dengan total 27 menit dan sekali di Liga Champions pada menit-menit akhir. Pada bulan Agustus, ia memperpanjang kontraknya bersama FCB hingga 2027.
Untuk tim nasional U-17 Jerman, Mike sejauh ini telah tampil dalam delapan pertandingan.
- Getty
Kompany menanggapi debut Mike di Bundesliga: "Ini bukan penampilan sekadar untuk pamer"
Setelah debut profesionalnya pada bulan September dalam kemenangan telak 4-0 atas Werder Bremen, Joshua Kimmich dari Bayern memuji remaja tersebut: "Dia adalah pemain yang berani mengambil risiko bahkan dalam sesi latihan. Menurut saya, hal itu sangat, sangat penting bagi seorang pemain muda: Bukan soal menghindari kesalahan, melainkan soal kepercayaan diri," kata pemain tim nasional Jerman itu.
Pelatih FCB Vincent Kompany mengatakan setelah debut Mike di Bundesliga: "Ini bukan penampilan sekadar untuk pamer, ini penampilan yang pantas untuk seorang pemuda yang mungkin memiliki masa depan di FC Bayern." Dia menambahkan: "Dari apa yang saya lihat sejauh ini, pemuda ini pantas mendapatkannya dan kami juga akan mendukungnya."
Fakta dan angka tentang Wisdom Mike:
Tanggal lahir: 24 September 2008 Tempat lahir: München Kontrak hingga: 2027 Pertandingan resmi: 5