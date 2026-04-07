Goal.com
Live
Al Hilal v Al Taawoun: Saudi Pro League

Diterjemahkan oleh

Inzaghi mengenang masa kelam Al-Ittihad Jeddah... dan membahas situasi Benzema

Al Hilal vs Al Kholood
Al Hilal
Al Kholood
Saudi Pro League
S. Inzaghi
K. Benzema
Arab Saudi
Italia
Prancis

Pelatih asal Italia itu berbicara kepada media menjelang pertandingan melawan Al-Khaloud di Liga Roshen

Pelatih Al-Hilal asal Italia, Simone Inzaghi, menyinggung kenangan kelam rival abadinya, Al-Ittihad Jeddah, menjelang laga melawan Al-Khaloud di Liga Roshen Saudi.

Al-Hilal akan menjamu Al-Khaloud besok, Rabu, di Stadion Kingdom Arena, dalam pertandingan tunda dari putaran ke-29 Liga Roshen.

  • Bersiap untuk Keabadian

    Inzaghi mengatakan dalam konferensi pers menjelang pertandingan yang dilansir surat kabar "Al-Riyadhiah" Saudi: "Kami berlatih dengan baik kemarin, dan hari ini kami akan berlatih setelah konferensi pers ini. Kami berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin, dan saya senang pertandingan segera kembali digelar untuk membahagiakan para pendukung kami."

    Al-Hilal akan menjalani pertandingan ini empat hari setelah hasil imbang pada Sabtu lalu, ketika mereka bermain imbang 2-2 dengan Al-Taawoun di Stadion Kingdom Arena, pada putaran ke-27 Liga Roshen.

  • Kenangan Kelam Persatuan

    Inzaghi juga menyinggung kejutan yang diciptakan Al-Khulud, ketika mereka menyingkirkan Al-Ittihad dari babak semifinal Piala Khalifah, sehingga lolos ke final untuk pertama kalinya dalam sejarah klub, dan akan kembali berhadapan dengan Al-Hilal.

    Inzaghi mengatakan terkait hal ini: "Pertandingan besok tidak akan memengaruhi laga piala, karena Al-Khulud pantas berada di final, tetapi kami harus memikirkan laga liga."

    Dia menambahkan: "Mereka memiliki pelatih yang sama, dan pada musim dingin mereka berhasil mengubah beberapa pemain. Mereka adalah tim yang terorganisir, dan dalam pertandingan terakhir mereka melawan Al-Khaleej, mereka menampilkan performa yang bagus."

  • Transaksi baru

    Pelatih asal Italia itu juga mengomentari performa para pemain baru yang direkrut "El Zaim" selama bursa transfer musim dingin lalu.

    Ia menjelaskan: "Setiap pemain, terutama yang bergabung dengan kami pada Januari, membutuhkan waktu untuk beradaptasi di tim barunya."

    Dia menambahkan: "Simon Boabri, Mohamed Kader Miti, dan Sultan Mandash telah bergabung dengan kami. Mereka berasal dari latar belakang yang berbeda dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi."

    Dia melanjutkan: "Seperti yang disebutkan Miti sebelum pertandingan melawan Al-Taawoun, wajar jika para pemain baru membutuhkan waktu untuk memberikan dampak yang diharapkan oleh para penggemar."

  • Posisi Benzema

    Inzagi juga berbicara mengenai kondisi penyerang Prancisnya, Karim Benzema, terkait partisipasinya dalam pertandingan melawan Al-Khulud, setelah ia absen dalam pertandingan terakhir melawan Al-Taawoun akibat cedera pada jari kakinya.

    Ia mengatakan: "Kita akan lihat kondisi Benzema hari ini, dan semua pemain yang absen pada pertandingan (terakhir) seperti Benzema, Salem (Al-Dossari), dan Bouabri, kita akan lihat apakah mereka bisa ikut bermain dalam pertandingan besok."

  • Kelemahan dalam serangan

    Di sisi lain, Inzaghi menegaskan bahwa Al-Hilal tidak mengalami kekurangan dalam hal serangan selama musim ini, dengan mengutip fakta bahwa timnya memiliki barisan penyerang terkuat kedua di Liga Saudi (69), di bawah Al-Nassr (76).

    Ia menjelaskan: "Mengenai lini serang kami, kami adalah lini serang terbaik kedua, dan kami memiliki banyak peluang, yang harus kami manfaatkan, seperti pada pertandingan melawan Al-Taawoun."

    Dia menambahkan: "Namun, dengan meningkatkan fokus pada aspek pertahanan dan memanfaatkan peluang yang tercipta, kami akan membaik. Meskipun waktu terbatas, kami harus membaik."

  • Peringkat Al-Hilal di Liga Saudi

    Al-Hilal saat ini berada di peringkat kedua klasemen Liga Saudi dengan raihan 65 poin, tertinggal 5 poin dari Al-Nassr yang memimpin klasemen, dan unggul dalam selisih gol atas Al-Ahli yang berada di peringkat ketiga.

Saudi Pro League
Al Khaleej crest
Al Khaleej
ALK
Al Hilal crest
Al Hilal
HIL
Saudi Pro League
Al-Taawoun crest
Al-Taawoun
ALT
Al Kholood crest
Al Kholood
ALK