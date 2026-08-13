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FBL-KSA-NASAR-HILALAFP
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Diterjemahkan oleh

Inzaghi menegaskan: Saya akan mengubah filosofi saya, dan ini sikap saya soal Malcom dan Nunez

Al Hilal vs Al-Faisaly
Al Hilal
Al-Faisaly
Saudi Pro League
S. Inzaghi
Arab Saudi
Italia

Apa yang dikatakan pelatih asal Italia itu?

Simone Inzaghi, direktur teknik tim Al-Hilal, membuka sejumlah berkas penting menjelang awal musim baru, di tengah kondisi penantian yang menyelimuti para pendukung "Al-Za'im" terkait wajah tim pada fase mendatang, serta situasi sejumlah bintang mengenai kelanjutan mereka bersama klub.

Perhatian secara khusus tertuju pada masa depan trio Malcom, Darwin Nunez, dan Joao Cancelo, di tengah berlanjutnya pembicaraan tentang pergerakan Al-Hilal selama periode transfer, bersamaan dengan keinginan tim pelatih untuk mempersiapkan tim dalam kondisi terbaik demi bersaing di seluruh ajang.

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Al-Hilal memulai perjalanannya dengan menghadapi Al-Faisaly, besok Jumat, dalam laga pekan pertama kompetisi Liga Roshn Saudi.

  • FBL-KSA-NASAR-HILALAFP

    Inzaghi buka peluang untuk perubahan baru

    Inzaghi menegaskan bahwa bursa transfer belum ditutup hingga saat ini, seraya menyebut bahwa manajemen Al Hilal masih menggarap sejumlah urusan, tanpa mengungkap nama-nama pemain yang mungkin datang atau meninggalkan tim pada periode mendatang.

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    Pelatih Al Hilal itu berkata: "Bursa masih terbuka, peluang masih ada, dan urusan dalam hal ini masih dibahas antara kami dan manajemen. Kalian bisa mengarahkan pertanyaan ini kepada manajemen olahraga," sehingga ia membiarkan pintu terbuka bagi segala kemungkinan yang berkaitan dengan skuad tim.

    Mengenai para pemain yang terlambat bergabung dengan pemusatan latihan akibat keikutsertaan mereka bersama tim nasional negara masing-masing di Piala Dunia, Inzaghi menjelaskan bahwa hal itu bukanlah sebuah krisis baginya, dengan mengatakan: "Soal beberapa pemain yang datang terlambat ke pemusatan latihan, itu hal yang wajar mengingat mereka ikut serta di Piala Dunia, dan hal ini tidak akan memengaruhi kami."

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  • Filosofi ofensif dan persaingan terbuka

    Inzaghi mengungkapkan adanya perubahan yang jelas dalam gaya bermain Al Hilal pada musim baru, dengan menegaskan bahwa tim akan mengarah kepada gaya yang lebih menyerang. Hal ini bisa berdampak pada bentuk tim serta pembagian peran di antara para bintangnya, terutama karena mereka memiliki sekumpulan besar pemain yang memiliki kemampuan menyerang.

    Pelatih asal Italia itu berkata: "Arah kami pada musim baru adalah bermain dengan gaya menyerang," dalam sebuah pesan yang tampak jelas mengenai wujud yang diinginkannya dari Al Hilal, setelah ia mulai bekerja mempersiapkan tim sesuai filosofi barunya.

    Di sisi pertahanan, Inzaghi menegaskan kesiapan pemain asal Senegal, Kalidou Koulibaly, dari segi fisik, seraya menjelaskan: "Koulibaly telah bergabung bersama kami, dan dengan sesi-sesi latihan, ia berada dalam kesiapan fisik yang sempurna." Ia juga menyinggung bahwa pada fase saat ini tim akan cukup menjalani sesi latihan sore, dengan kemungkinan mengubah program di kemudian hari.

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    Rotasi hadir, dan sikap yang misterius

    Inzaghi juga berbicara tentang Ali Al-Bulaihi, menegaskan bahwa sang bek saat ini berlatih secara normal, tetapi ia mengisyaratkan kemungkinan melakukan rotasi antarpemain, terutama dengan adanya elemen-elemen muda yang ingin ia beri kesempatan pada fase mendatang.

    Ia mengatakan: "Al-Bulaihi saat ini berlatih, tetapi karena ada pemain-pemain muda lain, saya ingin melakukan rotasi", yang mencerminkan keinginan sang pelatih untuk tidak bergantung pada satu kelompok tetap sepanjang musim, dan berupaya memberikan seluruh elemen kesempatan untuk tampil.

    Terkait laga melawan Al-Faisaly, Inzaghi menekankan pentingnya awal musim, menegaskan rasa hormatnya kepada lawan serta keinginannya meraih kemenangan, dan ia mengatakan: "Ini adalah awal musim, Al-Faisaly adalah tim besar, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk hadir, serta menjadikan kemenangan sebagai sekutu kami".

    Dengan demikian, Inzaghi membiarkan banyak berkas tetap terbuka sebelum musim dimulai, terutama terkait skuad final dan pergerakan bursa transfer, sementara tampaknya Malcom, Nunez, dan Cancelo akan menjadi nama-nama paling menonjol yang menjadi pusat perhatian, sambil menanti hasil dari keputusan manajemen olahraga dan tim teknis pada periode mendatang.

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