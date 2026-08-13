Simone Inzaghi, direktur teknik tim Al-Hilal, membuka sejumlah berkas penting menjelang awal musim baru, di tengah kondisi penantian yang menyelimuti para pendukung "Al-Za'im" terkait wajah tim pada fase mendatang, serta situasi sejumlah bintang mengenai kelanjutan mereka bersama klub.

Perhatian secara khusus tertuju pada masa depan trio Malcom, Darwin Nunez, dan Joao Cancelo, di tengah berlanjutnya pembicaraan tentang pergerakan Al-Hilal selama periode transfer, bersamaan dengan keinginan tim pelatih untuk mempersiapkan tim dalam kondisi terbaik demi bersaing di seluruh ajang.

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Al-Hilal memulai perjalanannya dengan menghadapi Al-Faisaly, besok Jumat, dalam laga pekan pertama kompetisi Liga Roshn Saudi.