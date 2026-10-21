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Pio Esposito InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter vs Shakhtar Donetsk LIVE

Inter
Shakhtar Donetsk
Champions League
Inter vs Shakhtar Donetsk

Ikuti laga Inter melawan Shakhtar Donetsk pada matchday ketiga fase liga Liga Champions.

Inter kembali berlaga pada pertandingan ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027. Mereka akan menjamu Shakhtar Donetsk di San Siro mulai pukul 21.00. Laga ini sudah menjadi penentuan bagi tim asuhan Cristian Chivu, yang masih berharap bisa kembali bersaing memperebutkan delapan besar dan harus bangkit setelah dua kekalahan dari Real Madrid dan Bruges. Sementara itu, tim asuhan Arda Turan berada dalam posisi lebih nyaman setelah meraih empat poin dari dua pertandingan pertama.


INTER-SHAKHTAR

PENCETAK GOL: -



  • Inter vs Shakhtar: Prediksi Susunan Pemain dan Catatan Pertandingan

    INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Thuram.

    Pelatih: Chivu.


    SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Newertton; Kauã Elias.

    Pelatih: Arda Turan.

  • Gol dan cuplikan momen penting

    0' Sepak mula di Giuseppe Meazza, San Siro, pukul 21.00


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