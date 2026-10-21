Inter vs Shakhtar Donetsk LIVE

Inter kembali berlaga pada pertandingan ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027. Mereka akan menjamu Shakhtar Donetsk di San Siro mulai pukul 21.00. Laga ini sudah menjadi penentuan bagi tim asuhan Cristian Chivu, yang masih berharap bisa kembali bersaing memperebutkan delapan besar dan harus bangkit setelah dua kekalahan dari Real Madrid dan Bruges. Sementara itu, tim asuhan Arda Turan berada dalam posisi lebih nyaman setelah meraih empat poin dari dua pertandingan pertama.





INTER-SHAKHTAR

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