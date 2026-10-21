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Bonny InterGetty Images
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Inter vs Shakhtar Donetsk LIVE, susunan pemain resmi: Bonny dan Spence tampil sejak menit pertama, Pio Esposito absen

Inter
Shakhtar Donetsk
Champions League
Inter vs Shakhtar Donetsk

Ikuti Inter vs Shakhtar Donetsk, laga matchday ketiga fase liga Liga Champions.

Inter kembali berlaga pada pertandingan ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027 dan akan menjamu Shakhtar Donetsk di San Siro mulai pukul 21.00. Laga ini sudah menjadi pertandingan hidup-mati bagi Inter asuhan Cristian Chivu, yang masih berharap bisa kembali bersaing untuk memperebutkan posisi delapan besar dan harus bangkit setelah dua kekalahan dari Real Madrid dan Bruges. Posisi tim asuhan Arda Turan lebih nyaman setelah meraih empat poin dari dua pertandingan pertama.


INTER-SHAKHTAR

PENCETAK GOL: -



  • INTER-SHAKHTAR: SUSUNAN PEMAIN RESMI DAN RINCIAN PERTANDINGAN

    Inter-Shakhtar


    Pencetak gol: -


    INTER (3-5-2): Josep Martínez; Akanji, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco; Bonny, Thuram.

    Cadangan: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Zielinski, Luis Henrique, Diouf, Mkhitaryan, Bisseck, Stante, Bovio, Mosconi, Pio Esposito.

    Pelatih: Chivu.


    SHAKHTAR DONETSK (4-1-4-1): Riznyk; Vinícius Tobias, Bondar, Matviyenko, Pedro Henrique; Ocheretko; Alisson Santana, Pedrinho, Marlon Gomes, Mendoza; Kauã Elias.

    Cadangan: Fesiun, Traore, Kryskiv, Newerton, Isaque, Ghram, Karavaiev, Gabriel Carvalho, Nazaryna, Lucas Ferreira, Luca Meirelles, Bruninho.

    Pelatih: Arda Turan.


    Wasit: Osmers (GER)

    Kartu kuning: -

    Kartu merah: -

  • GOL DAN CUPLIKAN PERTANDINGAN

    0' Kick-off di Giuseppe Meazza, San Siro, pukul 21.00


    INFO, STATISTIK, DAN LAPORAN MENIT DEMI MENIT DI SINI

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