Inter kembali berlaga pada pertandingan ketiga fase liga Liga Champions 2026/2027 dan akan menjamu Shakhtar Donetsk di San Siro mulai pukul 21.00. Laga ini sudah menjadi pertandingan hidup-mati bagi Inter asuhan Cristian Chivu, yang masih berharap bisa kembali bersaing untuk memperebutkan posisi delapan besar dan harus bangkit setelah dua kekalahan dari Real Madrid dan Bruges. Posisi tim asuhan Arda Turan lebih nyaman setelah meraih empat poin dari dua pertandingan pertama.





INTER-SHAKHTAR

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