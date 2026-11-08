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FC Internazionale v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh

Inter vs Como, penilaian pemain versi CM: Thuram menggendong tim, Spence membongkar pertahanan. Paz dan Da Cuhna mengecewakan

Inter vs Como
Inter
Como
Serie A

Nilai para pemain dalam laga akbar di San Siro antara tim asuhan Chivu dan Fabregas.

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Inter-Como

INTER

J. Martinez 6: nyaris tak bekerja pada babak pertama, lalu menyelamatkan Inter dari umpan silang tajam Nico Paz dari sisi kanan. Namun, hanya pada momen itulah keberadaannya terasa.

Akanji 6,5: turut tampil apik bersama rekan-rekannya di lini belakang dan membuat penyerang berbahaya seperti Douvikas tak berkutik.

Bastoni 7: menutup ruang di kotak penalti dengan baik. Pada babak kedua, ia menjadi tembok yang tak tertembus. Penampilan sebagai bek murni, seperti Acerbi.

Carlos Augusto 6,5: mengancam lewat sundulan pada pertengahan babak pertama. Ia terpaksa menerima kartu kuning setelah aksi brilian Nico Paz, tetapi secara umum selalu sigap mengantisipasi tusukan pemain Argentina itu.

Spence 7: kunci yang membuka kebuntuan, lewat tusukan di sisi kanan dan umpan silang yang berujung pada gol Esposito. Secara umum, ia terus menjadi ancaman bagi pertahanan Como. Sejauh ini, dialah rekrutan bursa transfer yang paling meyakinkan.

Barella 6,5: menunjukkan kekuatannya di lini tengah, meski beberapa kali nyaris mendapat kartu kuning. Namun, ia sering menjadi penggagas serangan berbahaya. Penampilan yang penuh energi.

Calhanoglu 6: jarang terlihat, dan bagi pemain sepertinya, itu patut dicatat dalam laga yang sebagian besar dikuasai Inter. Kondisi fisiknya tidak seprima pada masa kejayaannya, tetapi ia bisa membiarkan dirinya tampil seperti itu. (sejak menit ke-81 Sucic tanpa nilai)

Zielinski 6,5: menghadirkan keteraturan dan kecerdasan di lini tengah, serta mengatur serangan Inter dengan sangat baik. (sejak menit ke-73 Mkhitaryan 5,5: masuk dengan sedikit lengah dan kehilangan bola di area berbahaya, yang kemudian dimanfaatkan Como untuk menciptakan ancaman)

Dimarco 6,5: pada babak pertama, ia menunjukkan kembali kecepatan seperti pada masa terbaiknya. Pada babak kedua, ia dua kali melepaskan tembakan berbahaya dan nyaris mencetak gol pertamanya musim ini. Penampilan yang setara dengan musim lalu. (sejak menit ke-88 Diouf)

P. Esposito 7: memanfaatkan assist Spence dengan sangat baik, layaknya penyerang sejati, untuk membuka keunggulan. Kehadirannya kuat di tengah kotak penalti. Ia juga berjuang jauh dari gawang hingga mendapat kartu kuning. Ia keluar dalam keadaan kelelahan. (sejak menit ke-73 Bonny 6: melesat setelah menerima umpan bagus untuk mencetak gol ketiga, tetapi berada dalam posisi offside)

Thuram 7,5: memikul tanggung jawab tim, mula-mula dengan mengirim umpan kepada Spence dalam proses gol Esposito, lalu mencetak gol kedua sendiri, meski terbantu kesalahan Valle. Itu merupakan gol kelimanya di liga dan gol keenamnya ke gawang Como. Secara umum, ia bermain dengan matang dan menunjukkan kepemimpinan, tak segan memperlihatkan aksi berkelas serta membantu rekan-rekannya menjaga pemain lawan. Pada babak kedua, ia nyaris mencetak gol keduanya setelah kesalahan Ricci. Pemain terbaik di lapangan. Tanpa Lautaro, dialah motor penggerak Inter. (sejak menit ke-88 Pavard tanpa nilai)

Pelatih Chivu 7: Inter asuhannya melupakan derby yang buruk dan menunjukkan respons luar biasa di Serie A, setelah kemenangan apik di Rotterdam. Pada babak pertama, ia membuat tim Fabregas tak berkutik lewat pressing agresif dan serangan balik mematikan, meski Como yang tampil di San Siro benar-benar jauh dari tim yang sejauh ini mengundang kekaguman di liga dan Liga Champions. Ia kembali membuktikan diri sebagai lawan yang paling menyulitkan pelatih asal Spanyol itu.

  • COMO

    SANCHEZ 5,5: secara mengejutkan Fabregas memilihnya ketimbang Butez, tetapi keputusan itu tidak meyakinkan. Ia sudah tampak ragu sejak aksi pertama, ketika tidak meminta bola dan nyaris membuat blunder bersama Ramon. Reaksinya kurang cepat saat menghadapi tembakan kaki kiri Thuram yang menghasilkan gol kedua, meski tembakan itu keras dan dilepaskan dari jarak dekat. Ia juga memberikan sepak pojok dari tembakan Carlos Augusto yang seharusnya melebar. Pada babak kedua, ia kembali tampak kikuk saat mencoba menahan upaya Dimarco.

    YAN COUTO 5: terlalu mudah dilewati di level ini dan saat menghadapi lawan tertentu. Ia hanya terpaku menyaksikan serangan demi serangan Inter di wilayahnya dan nyaris tidak pernah maju sepanjang 45 menit pertama. Ia mencoba bermain lebih ke depan pada babak kedua, tetapi tetap melakukannya dengan tempo yang lambat.

    (sejak menit ke-74 CAQUERET tanpa nilai)

    RAMON 4,5: nyaris mencetak gol bunuh diri yang mengejutkan setelah beberapa menit akibat miskomunikasi dengan Sanchez. Esposito benar-benar mengalahkannya dalam proses gol 1-0. Sebelumnya, pergerakannya juga membuat Spence, pemberi assist dari sisi kanan, tetap dalam posisi onside. Ia hanya melihat tanpa melakukan intervensi ketika Inter mendapat peluang untuk mencetak gol kedua.

    KEMPF 5: Thuram lebih cepat dan berulang kali mengincarnya dengan terus mencoba melewatinya. Seperti seluruh lini pertahanan, ia kesulitan menghadapi pergerakan tanpa bola para pemain Inter yang terus-menerus merangsek maju.

    VALLE 4,5: gol pertama datang dari sisi kanan, area tempat ia secara teori seharusnya bertahan sambil mencoba menyerang, menghadapi Spence yang tampil sangat agresif. Upayanya menghalau umpan silang Zielinski tampak menggelikan: bola justru jatuh ke kaki Thuram untuk gol 2-0. Ia hanya kurang sedikit untuk menjangkau tembakan silang Nico Paz.

    (sejak menit ke-74 KAIKI 6: masuk dengan sangat baik, langsung menghadirkan kecepatan dan keberanian menyerang di sisi kiri, semua hal yang tidak ditunjukkan Valle. Umpannya mengawali peluang Nico Paz yang membentur mistar).

    PERRONE 5: agresivitas para gelandang asuhan Chivu di seluruh lapangan menutup semua jalur umpannya, tetapi penampilan pemain Argentina itu juga kurang berani dan minim inspirasi.

    (sejak menit ke-46 SMOLCIC 5,5: masuk untuk memperkuat lini pertahanan dan memungkinkan Couto naik ke lini tengah. Ia tidak tampil buruk meski Inter selalu berbahaya dari sisinya).

    MILLA 5: bahkan pemain dengan pengalamannya tidak mampu menonjol di tengah suramnya penampilan Como pada babak pertama, yang tampil sangat lesu. Ia tidak pernah menemukan waktu yang tepat untuk mengambil keputusan dan penguasaan bola menjadi masalah. Situasinya tidak berubah pada babak kedua.

    DA CUNHA 4,5: ia kehilangan bola akibat diserobot lawan dalam proses serangan balik yang menghasilkan gol 1-0 Inter, sebuah gambaran penampilannya pada babak pertama. Ia salah dalam nyaris setiap operan, gagal menghadirkan tempo, apalagi menghentikan para pemain Inter yang terus merangsek maju.

    (sejak menit ke-74 LIBERALI tanpa nilai)

    NICO PAZ 5,5: upaya pertama Como ke arah gawang Martinez datang darinya setelah menerima bola pantul dari Baturina. Ia terus mengangkat tangan meminta bola pada babak pertama, tetapi hanya mendapat kiriman yang mudah ditebak atau berada di luar jangkauannya. Tembakan silangnya pada menit ke-63 menciptakan ancaman nyata pertama bagi Martinez dalam pertandingan ini. Tembakannya membentur mistar pada menit ke-83 setelah menerima assist dari Kaiki.

    BATURINA 4,5: sepanjang babak pertama ia seperti berbicara sendirian, mencari posisi yang tak kunjung ditemukannya. Fabregas menilai ia tidak terlibat dalam permainan dan tidak memainkannya lagi setelah jeda

    (sejak menit ke-46 RICCI 5: terlalu lamban untuk membantu tim maju dan meningkatkan tempo. Keragu-raguannya memberi Thuram peluang bagus untuk mencetak gol

    DOUVIKAS 5: ia berjuang tanpa hasil sepanjang 45 menit pertama untuk tetap terlibat dalam permainan dan lebih sering mendapat bola. Umpan jauhnya ke sisi lain lapangan untuk Baturina mengawali peluang pertama yang diciptakan Nico Paz. Ia juga tidak banyak berbuat pada babak kedua, kembali membumi setelah euforia di Lens

    PELATIH FABREGAS 5: keliru dalam mempersiapkan pertandingan maupun memilih pemain. Inter mengungguli Como asuhannya dalam hal tempo dan kegigihan. Thuram dan rekan-rekannya selalu lebih dulu mencapai bola, menunjukkan hasrat lebih besar untuk menang sejak duel pertama. Pergantian pemain pun terlambat dan tidak mengubah keadaan. Setelah pujian yang lebih dari layak atas laga di Lens, ini menjadi kemunduran yang buruk.

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