Inter-Como

INTER

J. Martinez 6: nyaris tak bekerja pada babak pertama, lalu menyelamatkan Inter dari umpan silang tajam Nico Paz dari sisi kanan. Namun, hanya pada momen itulah keberadaannya terasa.

Akanji 6,5: turut tampil apik bersama rekan-rekannya di lini belakang dan membuat penyerang berbahaya seperti Douvikas tak berkutik.

Bastoni 7: menutup ruang di kotak penalti dengan baik. Pada babak kedua, ia menjadi tembok yang tak tertembus. Penampilan sebagai bek murni, seperti Acerbi.

Carlos Augusto 6,5: mengancam lewat sundulan pada pertengahan babak pertama. Ia terpaksa menerima kartu kuning setelah aksi brilian Nico Paz, tetapi secara umum selalu sigap mengantisipasi tusukan pemain Argentina itu.

Spence 7: kunci yang membuka kebuntuan, lewat tusukan di sisi kanan dan umpan silang yang berujung pada gol Esposito. Secara umum, ia terus menjadi ancaman bagi pertahanan Como. Sejauh ini, dialah rekrutan bursa transfer yang paling meyakinkan.

Barella 6,5: menunjukkan kekuatannya di lini tengah, meski beberapa kali nyaris mendapat kartu kuning. Namun, ia sering menjadi penggagas serangan berbahaya. Penampilan yang penuh energi.

Calhanoglu 6: jarang terlihat, dan bagi pemain sepertinya, itu patut dicatat dalam laga yang sebagian besar dikuasai Inter. Kondisi fisiknya tidak seprima pada masa kejayaannya, tetapi ia bisa membiarkan dirinya tampil seperti itu. (sejak menit ke-81 Sucic tanpa nilai)

Zielinski 6,5: menghadirkan keteraturan dan kecerdasan di lini tengah, serta mengatur serangan Inter dengan sangat baik. (sejak menit ke-73 Mkhitaryan 5,5: masuk dengan sedikit lengah dan kehilangan bola di area berbahaya, yang kemudian dimanfaatkan Como untuk menciptakan ancaman)

Dimarco 6,5: pada babak pertama, ia menunjukkan kembali kecepatan seperti pada masa terbaiknya. Pada babak kedua, ia dua kali melepaskan tembakan berbahaya dan nyaris mencetak gol pertamanya musim ini. Penampilan yang setara dengan musim lalu. (sejak menit ke-88 Diouf)

P. Esposito 7: memanfaatkan assist Spence dengan sangat baik, layaknya penyerang sejati, untuk membuka keunggulan. Kehadirannya kuat di tengah kotak penalti. Ia juga berjuang jauh dari gawang hingga mendapat kartu kuning. Ia keluar dalam keadaan kelelahan. (sejak menit ke-73 Bonny 6: melesat setelah menerima umpan bagus untuk mencetak gol ketiga, tetapi berada dalam posisi offside)

Thuram 7,5: memikul tanggung jawab tim, mula-mula dengan mengirim umpan kepada Spence dalam proses gol Esposito, lalu mencetak gol kedua sendiri, meski terbantu kesalahan Valle. Itu merupakan gol kelimanya di liga dan gol keenamnya ke gawang Como. Secara umum, ia bermain dengan matang dan menunjukkan kepemimpinan, tak segan memperlihatkan aksi berkelas serta membantu rekan-rekannya menjaga pemain lawan. Pada babak kedua, ia nyaris mencetak gol keduanya setelah kesalahan Ricci. Pemain terbaik di lapangan. Tanpa Lautaro, dialah motor penggerak Inter. (sejak menit ke-88 Pavard tanpa nilai)

Pelatih Chivu 7: Inter asuhannya melupakan derby yang buruk dan menunjukkan respons luar biasa di Serie A, setelah kemenangan apik di Rotterdam. Pada babak pertama, ia membuat tim Fabregas tak berkutik lewat pressing agresif dan serangan balik mematikan, meski Como yang tampil di San Siro benar-benar jauh dari tim yang sejauh ini mengundang kekaguman di liga dan Liga Champions. Ia kembali membuktikan diri sebagai lawan yang paling menyulitkan pelatih asal Spanyol itu.